Ce pensie primești în Germania după numai 5 ani de muncă. Calculul care a stârnit reacții

Pentru mulți lucrători din statele balcanice, pensia din Germania a fost mult timp privită ca o soluție sigură pentru anii de după retragere. În practică însă, sprijinul financiar obținut de cei care au lucrat doar perioade scurte în această țară se dovedește mult sub nivelul așteptărilor.

Legislația germană prevede că dreptul la pensie se dobândește după minimum cinci ani de contribuții, echivalentul a 60 de luni de asigurare. Totuși, atingerea acestui prag nu înseamnă automat o pensie consistentă, deoarece sumele acumulate într-un interval atât de redus sunt, de regulă, modeste.

Ce pensie primești în Germania după numai 5 ani de muncă

Sistemul de pensii din Germania funcționează pe baza punctelor de pensie. Un angajat care câștigă salariul mediu anual obține aproximativ un punct, iar cei cu venituri mai mici acumulează proporțional mai puține puncte.

În prezent, valoarea unui punct este de circa 40,79 euro brut pe lună. Astfel, cinci puncte aduc aproximativ 204 euro brut, iar după rețineri suma netă scade la aproximativ 180 de euro lunar.

Germania nu dispune de o pensie minimă garantată. Cei care au avut venituri reduse pe parcursul carierei primesc automat o pensie mică. Pentru persoanele aflate în dificultate există un sistem de sprijin social destinat vârstnicilor, însă acesta nu este o pensie contributivă, ci o formă de ajutor social.

Începând cu iulie 2026, pensiile vor fi majorate cu aproximativ 4,2%, ceea ce va ridica valoarea unui punct la aproape 42 de euro. În aceste condiții, cine a lucrat cinci ani în Germania ar putea primi în jur de 210 euro brut pe lună.

Calculul care a stârnit reacții

Pentru muncitorii care activează în Germania prin companii străine și dețin certificatul A1, contribuțiile sunt plătite în țara de origine. În consecință, aceștia nu acumulează puncte în sistemul german și nu vor beneficia de pensie germană, cu excepția perioadelor în care au fost angajați direct de firme locale și au achitat contribuțiile aferente.

Un număr important de cetățeni din Balcani primesc totuși pensii din Germania, chiar dacă locuiesc în statele lor. Aproximativ 85.000 de persoane din Serbia, 40.000 din Bosnia și Herțegovina și 37.000 din Croația sunt beneficiari.

Media pensiilor se situează în jurul valorii de 900 de euro, dar acest nivel este specific celor care au lucrat mulți ani și au avut salarii ridicate. Pentru cei cu doar câțiva ani de activitate, pensia reprezintă de obicei un venit suplimentar modest.

Românii formează una dintre cele mai numeroase comunități de lucrători străini din Germania. În 2026, între 900.000 și 950.000 de cetățeni români trăiesc și muncesc acolo, numărul fiind în creștere constantă după 2010, odată cu migrația masivă către domenii precum construcțiile, industria, serviciile și îngrijirea persoanelor vârstnice.

CITEŞTE ŞI: Anunț oficial pentru români! Când intră pensiile în luna mai 2026

545 lei în plus la pensie, pentru această categorie de pensionari din România. Cine se încadrează + lista completă