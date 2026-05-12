De ce membrii trupei Metallica zboară cu două avioane private. Motivul este total neașteptat

Formația Metallica va concerta la București pe 13 mai 2026, pe Arena Națională, într-unul dintre cele mai așteptate evenimente muzicale ale anului. Fanii din România și din alte țări se pregătesc pentru un show de proporții, inclus în celebrul turneu mondial M72 World Tour, care a atras până acum milioane de spectatori și a primit recenzii impresionante din partea presei internaționale.

Concertul din Capitală promite o producție spectaculoasă, cu o scenă circulară amplasată în centrul stadionului, concept devenit deja emblematic pentru actualul turneu al trupei. În deschiderea show-ului vor urca pe scenă trupele Gojira și Knocked Loose, două nume apreciate de publicul rock și metal din întreaga lume.

De ce membrii trupei zboară cu două avioane private

Membrii trupei Metallica au ajuns deja în România, însă atenția fanilor a fost atrasă de faptul că artiștii au călătorit cu două avioane private diferite. Motivul ține de o regulă bine cunoscută în industria muzicală și în marile corporații internaționale. De obicei, companiile de asigurări recomandă ca membrii-cheie ai unei trupe să nu zboare împreună în aceeași aeronavă.

Astfel, în eventualitatea unui accident aviatic, există șanse ca o parte dintre artiști să supraviețuiască, iar brandul și activitatea trupei să poată continua. În cazul Metallica, câte doi membri au călătorit separat tocmai din acest motiv.

Accesul publicului pe Arena Națională se va face începând cu ora 16:00 pentru toate categoriile de bilete. Primii care vor urca pe scenă vor fi cei de la Knocked Loose, în jurul orei 18:00, urmați de Gojira, programați pentru ora 19:00. Concertul Metallica este așteptat să înceapă în jurul orei 20:30.

Organizatorii au transmis și o serie de reguli stricte pentru spectatori. În zona concertului nu vor fi permise obiecte precum sticle, doze, lasere, selfie stick-uri, aparate foto profesionale, bagaje voluminoase sau trotinete. De asemenea, o parte din veniturile obținute din vânzarea biletelor va fi donată organizațiilor caritabile locale prin fundația trupei, All Within My Hands.

