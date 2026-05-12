Acasă » Știri » De ce membrii trupei Metallica zboară cu două avioane private. Motivul este total neașteptat

De ce membrii trupei Metallica zboară cu două avioane private. Motivul este total neașteptat

De: Andreea Stăncescu 12/05/2026 | 18:30
De ce membrii trupei Metallica zboară cu două avioane private. Motivul este total neașteptat
De ce trupa călătorește cu două avioane private
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne pe Google News

Formația Metallica va concerta la București pe 13 mai 2026, pe Arena Națională, într-unul dintre cele mai așteptate evenimente muzicale ale anului. Fanii din România și din alte țări se pregătesc pentru un show de proporții, inclus în celebrul turneu mondial M72 World Tour, care a atras până acum milioane de spectatori și a primit recenzii impresionante din partea presei internaționale.

Concertul din Capitală promite o producție spectaculoasă, cu o scenă circulară amplasată în centrul stadionului, concept devenit deja emblematic pentru actualul turneu al trupei. În deschiderea show-ului vor urca pe scenă trupele Gojira și Knocked Loose, două nume apreciate de publicul rock și metal din întreaga lume.

De ce membrii trupei zboară cu două avioane private

Membrii trupei Metallica au ajuns deja în România, însă atenția fanilor a fost atrasă de faptul că artiștii au călătorit cu două avioane private diferite. Motivul ține de o regulă bine cunoscută în industria muzicală și în marile corporații internaționale. De obicei, companiile de asigurări recomandă ca membrii-cheie ai unei trupe să nu zboare împreună în aceeași aeronavă.

Astfel, în eventualitatea unui accident aviatic, există șanse ca o parte dintre artiști să supraviețuiască, iar brandul și activitatea trupei să poată continua. În cazul Metallica, câte doi membri au călătorit separat tocmai din acest motiv.

Accesul publicului pe Arena Națională se va face începând cu ora 16:00 pentru toate categoriile de bilete. Primii care vor urca pe scenă vor fi cei de la Knocked Loose, în jurul orei 18:00, urmați de Gojira, programați pentru ora 19:00. Concertul Metallica este așteptat să înceapă în jurul orei 20:30.

Organizatorii au transmis și o serie de reguli stricte pentru spectatori. În zona concertului nu vor fi permise obiecte precum sticle, doze, lasere, selfie stick-uri, aparate foto profesionale, bagaje voluminoase sau trotinete. De asemenea, o parte din veniturile obținute din vânzarea biletelor va fi donată organizațiilor caritabile locale prin fundația trupei, All Within My Hands.

CITEȘTE ȘI: ANPC, luat cu asalt după ce s-au pus în vânzare biletele pentru concertul Metalica din București! Peste 100 de reclamații

Cum se asculta muzică în anii ’90: povestea casetelor pirat care au cucerit România

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Asociațiile de proprietari schimbă regulile după noua decizie a judecătorilor. Ce trebuie să știe cei care au boxe la bloc
Știri
Asociațiile de proprietari schimbă regulile după noua decizie a judecătorilor. Ce trebuie să știe cei care au boxe…
Cine este Maya Sorian de la Asia Express 2026 și cu ce se ocupă. Părinții ei sunt celebri în România
Știri
Cine este Maya Sorian de la Asia Express 2026 și cu ce se ocupă. Părinții ei sunt celebri…
Scandal telefoane de aur Trump: 500.000 de clienți încă așteaptă comenzile după un an
Mediafax
Scandal telefoane de aur Trump: 500.000 de clienți încă așteaptă comenzile după un...
Nicușor Dan explică de ce a înlocuit în discurs termenul „pro-european” cu „pro-occidental”
Gandul.ro
Nicușor Dan explică de ce a înlocuit în discurs termenul „pro-european” cu „pro-occidental”
GALERIE FOTO. Andreea Bălan, apariție îndrăzneață. Cum a venit la filmări soția lui Victor Cornea
Prosport.ro
GALERIE FOTO. Andreea Bălan, apariție îndrăzneață. Cum a venit la filmări soția lui...
Au lăsat salarii de 2.200€ în Olanda pentru a se întoarce definitiv în România. Motivul neașteptat: „Am rămas șocați când am venit”
Adevarul
Au lăsat salarii de 2.200€ în Olanda pentru a se întoarce definitiv în...
„Poate junk food e mâncarea cea bună și cealaltă e rea”. Trump și-a lăudat preferințele alimentare neschimbate „de 50 de ani”
Digi24
„Poate junk food e mâncarea cea bună și cealaltă e rea”. Trump și-a...
Prezicerea lui Stolojan: Primul candidat de prim-ministru va cădea la vot
Mediafax
Prezicerea lui Stolojan: Primul candidat de prim-ministru va cădea la vot
Parteneri
Cât de bine arată Andreea Tonciu în costum de baie! Bruneta face furori la plajă cu silueta sa: „Îmi place să încerc câte puțin din toate”
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cât de bine arată Andreea Tonciu în costum de baie! Bruneta face furori la plajă...
FOTO. „Cea mai frumoasă femeie de pe planetă”. S-a căsătorit cu Eugenia și a spus-o fără ocolișuri
Prosport.ro
FOTO. „Cea mai frumoasă femeie de pe planetă”. S-a căsătorit cu Eugenia și a spus-o...
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar...
Cine este cel mai așteptat invitat la nunta Simonei Trașcă? „Mi-a dat binecuvântarea lui să fac un copil!”. Când face blonda cununia civilă? „E în zi sfântă”
Click.ro
Cine este cel mai așteptat invitat la nunta Simonei Trașcă? „Mi-a dat binecuvântarea lui să...
„Vrei să câștigi 200.000 de dolari?” Cine este bărbatul misterios care le oferă bani groenlandezilor ca să se alăture Statelor Unite
Digi 24
„Vrei să câștigi 200.000 de dolari?” Cine este bărbatul misterios care le oferă bani groenlandezilor...
Putin și-a scos fosta dirigintă la cină. A venit la volanul unui SUV Aurus să o ia de la hotel
Digi24
Putin și-a scos fosta dirigintă la cină. A venit la volanul unui SUV Aurus să...
Fabrică de drone, inaugurată lângă Brașov. Ar putea produce anual până la 10.000 de aparate de zbor
Promotor.ro
Fabrică de drone, inaugurată lângă Brașov. Ar putea produce anual până la 10.000 de aparate...
BANCUL ZILEI: Un tip după ce ia Viagra: – A fost bine! Pe masă în bucătărie, pe maşina de spălat, pe unde s-a putut....
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI: Un tip după ce ia Viagra: – A fost bine! Pe masă în...
Drone made in Romania. Orașul ce devine noul punct fierbinte al industriei de drone
go4it.ro
Drone made in Romania. Orașul ce devine noul punct fierbinte al industriei de drone
După jumătate de secol, flăcările de la „Porțile Iadului” s-ar putea stinge
Descopera.ro
După jumătate de secol, flăcările de la „Porțile Iadului” s-ar putea stinge
Vești proaste pentru fanii Nintendo
Go4Games
Vești proaste pentru fanii Nintendo
Nicușor Dan explică de ce a înlocuit în discurs termenul „pro-european” cu „pro-occidental”
Gandul.ro
Nicușor Dan explică de ce a înlocuit în discurs termenul „pro-european” cu „pro-occidental”
ULTIMA ORĂ
Asociațiile de proprietari schimbă regulile după noua decizie a judecătorilor. Ce trebuie să știe ...
Asociațiile de proprietari schimbă regulile după noua decizie a judecătorilor. Ce trebuie să știe cei care au boxe la bloc
Cine este Maya Sorian de la Asia Express 2026 și cu ce se ocupă. Părinții ei sunt celebri în România
Cine este Maya Sorian de la Asia Express 2026 și cu ce se ocupă. Părinții ei sunt celebri în România
Primele imagini cu membrii trupei Metallica înainte de show-ul uriaș de pe Arena Națională. „Zeii ...
Primele imagini cu membrii trupei Metallica înainte de show-ul uriaș de pe Arena Națională. „Zeii rock-ului” au aterizat la București cu două avioane private
Cum arată Violet Affleck, fiica lui Jennifer Garner și Ben Affleck. A fost surprinsă, în sfârșit, ...
Cum arată Violet Affleck, fiica lui Jennifer Garner și Ben Affleck. A fost surprinsă, în sfârșit, fără mască în Los Angeles
Ce pensie primești în Germania după numai 5 ani de muncă. Calculul care a stârnit reacții
Ce pensie primești în Germania după numai 5 ani de muncă. Calculul care a stârnit reacții
Imagini dureroase cu trupul neînsuflețit al lui Ioan Isaiu. Actorul a murit fulgerător la 56 de ani
Imagini dureroase cu trupul neînsuflețit al lui Ioan Isaiu. Actorul a murit fulgerător la 56 de ani
Vezi toate știrile