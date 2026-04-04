Cum se asculta muzică în anii ’90: povestea casetelor pirat care au cucerit România

La începutul anilor ’90, România nu avea industrie muzicală, nu avea distribuție și, în mare parte, nici reguli. Avea însă o foame uriașă de muzică și o inventivitate care a umplut rapid golul: tarabe, casete pirat, coperți xeroxate și o rețea informală care a adus Occidentul direct pe banda magnetică. A fost haos, dar și o formă de libertate. O lume întreagă care astăzi pare imposibil de reprodus.

Nu existau lansări oficiale, nu existau magazine în care să intri și să știi sigur că găsești ce cauți, nu existau nici măcar repere clare despre ce urmează să apară. Totul funcționa pe zvon, pe instinct și pe noroc.

Cum se asculta muzică în anii ’90

„A apărut Metallica”, „a venit Pink Floyd”, „au băgat ceva nou de la AC/DC”. Erau fraze care circulau din gură în gură și care te scoteau din casă fără să mai stai pe gânduri.

Ajungeai la Piața Romană sau la Universitate și, chiar înainte să vezi efectiv casetele, simțeai că e ceva nou. Era o energie specifică locurilor în care se întâmpla ceva important, chiar dacă, la suprafață, erau doar niște mese improvizate, acoperite cu nailon, cu zeci sau sute de casete aliniate aparent haotic.

În realitate, nimic nu era chiar întâmplător. Vânzătorii știau exact ce au, știau cine vine pentru ce și, mai ales, știau cum să creeze senzația că dacă nu cumperi atunci, pierzi momentul.

Universitate și Romană: geografia unei obsesii

În București, dacă voiai muzică, traseul era aproape ritualic. Universitate pentru „ce a mai apărut”, Romană pentru „ce se mai găsește pe sub mână”. Între cele două puncte se întindea o hartă informală a culturii pop, într-o perioadă în care accesul la muzică era, de fapt, un privilegiu.

Tarabele erau locuri de întâlnire, de schimb de informații, de validare. Acolo aflai ce e bun, ce merită, ce „se ascultă”. Acolo vedeai pentru prima dată nume pe care nu le mai auzisei și pe care, câteva zile mai târziu, ajungeai să le asculți obsesiv.

Pe lângă casete, atârnau tricouri negre cu trupe : AC/DC, Metallica, Iron Maiden, obiecte care funcționau ca o extensie a identității. Dacă aveai tricou și casetă, nu mai erai doar un ascultător. Erai „din zonă”.

Baia Mare, Germania, Ungaria: traseul invizibil al muzicii

În paralel cu această geografie urbană, exista o altă hartă, invizibilă, dar esențială: traseul prin care muzica ajungea în România. Pentru unii, mai ales în orașe din vest precum Baia Mare, lucrurile funcționau aproape miraculos. Exista un circuit care aducea casete din Germania, via Ungaria, iar viteza cu care apăreau noutățile era uluitoare pentru vremurile respective.

Un album lansat în Occident putea ajunge în România în una sau două săptămâni. Într-o perioadă în care informația circula lent, iar accesul la produse culturale era limitat, această viteză părea aproape science fiction.

Nu era ieftin, casetele bune costau. Dar pentru cine era pasionat, prețul devenea secundar. Important era că aveai acces, că puteai ține în mână ceva ce, până nu demult, era complet inaccesibil. Era o bucată de Occident.

Xeroxul ca formă de autenticitate

Dacă muzica era copiată, și imaginea era. Coperțile casetelor erau, de cele mai multe ori, trase la xerox, alb-negru, cu contraste dure, uneori strâmbe, alteori atât de șterse încât abia mai puteai citi titlul. Și totuși, nimeni nu le considera „fake”. Dimpotrivă, făceau parte din farmec.

Dacă prindeai o copertă color, te puteai considera norocos. Erai mai aproape de „original”, chiar dacă originalul rămânea, în continuare, un obiect aproape mitologic.

Branduri precum Vivo și Music Factory au apărut în acest context ca niște repere informale. Nu erau case de discuri în sensul clasic, dar funcționau ca atare în imaginarul colectiv. Se discuta despre ele, se comparau, se făceau ierarhii. Erau, în felul lor, branduri.

Industria improvizată și logica ei

În spatele acestei lumi vizibile exista o infrastructură rudimentară, dar eficientă. Casetele erau înregistrate pe bandă no-name, folosind sisteme de dublu deck, de multe ori la viteză mare, pentru a crește „productivitatea”. Calitatea suferea inevitabil, dar compromisul era acceptat.

Uneori, albumele nu erau complete. Alteori, piesele erau puse în altă ordine. Existau cazuri în care tonalitatea era modificată, fie din greșeală, fie intenționat, pentru a evita eventuale probleme legale sau pentru a masca sursa.

Și totuși, nimeni nu se oprea la asta. Pentru că alternativa era absența totală a muzicii sau vânătoarea unor piese preferate la Radio.

Ritualul procurării: între obsesie și supraviețuire culturală

A cumpăra o casetă era un proces în sine. Nu era impulsiv, nu era rapid. Strângeai bani, uneori săptămâni întregi. Ajungeai la tarabă, analizai, comparai, verificai. Întorceai caseta pe toate părțile, te uitai la bandă, testai mecanismul.

Pixul devenea unealtă universală, pentru verificare, pentru derulare, pentru reparații improvizate.

Pentru cei care aveau acces la „băieții” din Romană, lucrurile deveneau și mai interesante. Le dădeai o listă cu ce te interesa, iar ei te anunțau când apare. Era un sistem de precomandă într-o economie care, oficial, nu funcționa.

Statutul și sunetul

Într-o lume în care accesul la muzică era limitat, echipamentul conta enorm. Radiocasetofonul era un indicator de statut. Fisher și Panasonic erau în vârf, International „de pe vapor” era decent, iar combinațiile Technics cu boxe Unitra reprezentau visul suprem.

Sunetul era despre fidelitate dar și despre experiență. Despre volum, despre vibrație, despre cum umplea camera.

Una dintre diferențele fundamentale față de prezent era modul în care se asculta muzica. Nu exista skip, nu exista playlist, nu exista algoritm. Ascultai albumul cap-coadă, în ordinea în care fusese gândit, sau în ordinea în care fusese copiat. Descopereai piese pe care nu le-ai fi ales niciodată în mod activ, le ascultai vrând-nevrând.

Muzica, înregistrată de la radio

Radioul era completarea perfectă. Așteptai ore întregi pentru o piesă, cu degetul pe record. Momentul în care începea melodia era unul de reacție pură.

Uneori prietenii îți mai cereau o casetă. Într-o lume a obiectelor puține și valoroase, împrumutul devenea un act de încredere. „Ai grijă de ea” nu era o formulă de politețe, ci o regulă nescrisă.

O casetă împrumutată trebuia returnată rapid, în stare perfectă.

Casetele pirat care au cucerit România

La mijlocul și sfârșitul anilor ’90, estimările arătau că peste 80-90% din piața muzicală din România era piratată. Albumele internaționale circulau rapid, iar prețurile erau imposibil de concurat de către orice formă de distribuție legală.

Casele de discuri internaționale evitau piața, iar artiștii români erau prinși într-un sistem care nu le oferea protecție reală. În același timp, autoritățile încercau, sporadic, să intervină, iar unele cazuri ajungeau în instanță, cu prejudicii evaluate la sume uriașe pentru acea perioadă. Totuși, fenomenul era prea răspândit pentru a fi controlat.

Sfârșitul anilor ’90 a adus o schimbare inevitabilă. CD-ul a început să înlocuiască caseta, oferind o calitate mai bună și o durabilitate mai mare. Pirateria nu a dispărut, dar s-a adaptat. A devenit mai personală. Copiai singuri, la tine acasă. Apoi a venit MP3-ul, iar apoi internetul. Experiența s-a schimbat definitiv.

Ce a rămas și unde mai sunt casetele

Astăzi, când muzica există peste tot și nicăieri în același timp, când ai acces instant la aproape orice album lansat vreodată și când ideea de „a căuta” a fost înlocuită de ideea de „a primi”, casetele din anii ’90 par mai degrabă relicve decât obiecte funcționale. Și totuși, tocmai în această inutilitate aparentă stă valoarea lor reală.

Pentru colecționari, ele au devenit piese de patrimoniu personal, obiecte încărcate de o memorie care nu poate fi digitalizată. Unele titluri rare ajung să se vândă cu mii de euro pe ebay, copiile noastre piratate sunt la prețuri mult mai decente-undeva între 10-50 de roni o casetă. Uneori ele mai circulă discret între pasionați, iar altele zac prin sertare, uitate, dar imposibil de aruncat. Nu pentru că ar mai avea o utilitate practică, dar sunt legate afectiv de o perioadă în care relația cu muzica era fundamental diferită.

Pentru cei care au trăit acei ani, caseta era o experiență completă, care începea cu drumul până la tarabă, continua cu alegerea, negocierea, verificarea și se termina, de fapt, abia după zeci de ascultări, când fiecare piesă devenea familiară până la obsesie. Este un obiect care a trecut prin mâini, prin camere, prin prieteni, prin împrumuturi și prin mici tragedii personale, o bandă încurcată, o casetă pierdută, o copertă ruptă.

Și, mai important decât orice, este un obiect care te obliga să ai răbdare. Azi, deschizi youtube, dai search și play. Gata. La degetul mic.

Final- play și de la capăt

Dacă încerci să explici astăzi cuiva ce însemna, de fapt, să asculți muzică în anii ’90, riști să pari exagerat. Să vorbești despre drumuri până la Romană, despre liste lăsate „la băieți”, despre ore întregi petrecute lângă radio cu degetul pe butonul de record sau despre emoția aproape fizică de a scoate din folie o casetă nouă poate suna, pentru cineva crescut cu streaming, ca o complicație inutilă.

Și totuși, în toată această complicație era, de fapt, esența. Muzica nu venea singură. Venea cu efort, cu timp, cu așteptare, cu mici ritualuri care o făceau să conteze mai mult decât simpla ei prezență. Era un eveniment în sine, nu era fundal, nu era ceva ce porneai și opreai fără să te gândești.

Iar momentul în care caseta se termina caseta, acel mic „click” mecanic, sec, urmat de liniștea bruscă, devenea un fel de pauză în care realizai că ai parcurs ceva cap-coadă, că ai trecut printr-un album, printr-o stare, printr-o bucată de lume.

O scoteai din aparat, o întorceai pe partea cealaltă, uneori cu un gest mecanic, alteori cu grijă, și apăsai din nou play.

