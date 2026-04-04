Când operațiile estetice merg prost: Chirurgul viral de pe TikTok care a șocat internetul cu „facelift-uri de coșmar"

De: Diana Cernea 05/04/2026 | 00:50
Sursa foto: Shutterstock

Șoc, groază și milioane de vizualizări. Un chirurg cunoscut drept Dr. Kim a devenit viral pe TikTok cu transformări faciale extreme, dar în loc de admirație a stârnit panică și groază. Potrivit Daily Mail, imaginile „before & after” i-au făcut pe mulți să compare pacienții cu personaje din filme horror.

Pe TikTok, contul atribuit lui „Dr. Kim” publică clipuri cu pacienți la doar câteva zile după intervenții estetice majore, în special facelift-uri. Pentru mulți utilizatori, rezultatele sunt greu de privit.

Facelift-uri virale care îngrozesc internetul

Imaginile post-op arată fețe tumefiate, trăsături distorsionate și cicatrici încă vizibile. Secțiunea de comentarii a explodat rapid, iar userii s-au declarat oripilați de procedură: „Chirurgul e de fapt Doctor Frankenstein.”,  „Femeia aia plânge pe dinăuntru” sau „Dr. Kim o să inspire un film horror”.

Videoclipurile au strâns milioane de vizualizări tocmai datorită șocului vizual. Însă specialiștii spun că momentul ales pentru filmare este înșelător. La 5–7 zile după operație, inflamația este normală, iar aspectul final poate apărea abia după luni întregi de vindecare. Cu toate acestea, lipsa contextului medical a făcut ca oamenii să fie mai degrabă îngroziți și confuzi, decât interesați de o astfel de operație.

Cine este, de fapt, Dr. Kim?

Chirurgul viral de pe TikTok, Dr. Kim, a postat rezultatul muncii sale. Sursa foto: TikTok

Investigații online citate de Koreaboo sugerează că „Dr. Kim” nu ar fi un singur medic, ci un alias folosit de o clinică de chirurgie estetică din Shanghai. În spatele contului ar sta un chirurg real, Dr. Li Feng, iar folosirea mai multor identități similare ar face parte dintr-o strategie agresivă de marketing.

Criticii susțin că postarea rezultatelor în primele zile post-operatorii maximizează impactul viral, dar distorsionează realitatea. De fapt, recuperarea completă după un facelift poate dura 4–6 luni sau chiar mai mult.

Avertismentul medicilor: „Nu vă luați după TikTok”

Când operațiile estetice merg prost. Sursa foto: TikTok

Chirurgi plasticieni certificați au reacționat dur. Un medic din Beverly Hills, citat de Daily Mail, a explicat că „aproape orice pacient arată ciudat la 7–9 zile după o intervenție facială”. Fără explicații clare, astfel de clipuri pot crea așteptări nerealiste și pot împinge oameni vulnerabili spre decizii riscante.

Pe TikTok au apărut sfaturi și analize medicale care avertizează publicul: viralul nu înseamnă adevăr, iar chirurgia estetică nu este un spectacol. Cazul „Dr. Kim” arată cum algoritmii pot transforma medicina într-un show șocant.

Potrivit Daily Mail, lecția este simplă: înainte de a crede ce vezi pe TikTok, caută informații, verifică specialiștii și amintește-ți că vindecarea reală nu se măsoară în like-uri.

CITEȘTE ȘI:  

Ritualul de beauty al Monicăi Bîrlădeanu. Care este secretul buzelor ei?

Cum arăta Emilia Ghinescu în tinerețe. S-a transformat total la 47 de ani!

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Aruncăm paracetamolul în toaletă și ajunge în apa pe care o bem. Cum poate fi eliminat
Știri
Aruncăm paracetamolul în toaletă și ajunge în apa pe care o bem. Cum poate fi eliminat
Adevărata origine a peștelui de pe televizor: între Murano, fabrici comuniste și antichitate
Știri
Adevărata origine a peștelui de pe televizor: între Murano, fabrici comuniste și antichitate
Donald Trump anunță posibilitatea unui acord cu Iranul: ”Dacă nu, arunc totul în aer și le iau petrolul”
Mediafax
Donald Trump anunță posibilitatea unui acord cu Iranul: ”Dacă nu, arunc totul în...
De ce ne trezim între 2 și 4 dimineața, fără niciun motiv. Specialiștii confirmă fenomenul și încearcă să îl explice și să ofere soluții
Gandul.ro
De ce ne trezim între 2 și 4 dimineața, fără niciun motiv. Specialiștii...
FOTO. Și-a trădat prietena și a avut o aventură cu soțul acesteia
Prosport.ro
FOTO. Și-a trădat prietena și a avut o aventură cu soțul acesteia
Ce spun astrele despre persoanele născute pe 5, 11, 16 și 24
Adevarul
Ce spun astrele despre persoanele născute pe 5, 11, 16 și 24
Scandalul de pe „acoperișul lumii”: cum au ajuns fraudele cu asigurări pe Everest și ce legătură are bicarbonatul de sodiu
Digi24
Scandalul de pe „acoperișul lumii”: cum au ajuns fraudele cu asigurări pe Everest...
Prognoza ANM: temperaturile scad în Săptămâna Mare. Cum va fi vremea de Paște
Mediafax
Prognoza ANM: temperaturile scad în Săptămâna Mare. Cum va fi vremea de Paște
Parteneri
Ce s-a ales de Mircea Radu, fostul prezentator de la „Din dragoste”? Și-a schimbat radical viața și a dispărut din lumina reflectoarelor
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Ce s-a ales de Mircea Radu, fostul prezentator de la „Din dragoste”? Și-a schimbat radical...
FOTO. Cea mai înfocată fană a lui Chivu: „Sunt o vitrină”
Prosport.ro
FOTO. Cea mai înfocată fană a lui Chivu: „Sunt o vitrină”
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar...
Alimentul nociv pe care l-a eliminat Teodora Stoica în dieta anti cancer? „Îți crește glicemia foarte mult” Va gusta din mielul de Paște?
Click.ro
Alimentul nociv pe care l-a eliminat Teodora Stoica în dieta anti cancer? „Îți crește glicemia...
VIDEO „Războiul pe care nu ai voie să-l vezi”. Cum rescriu Emiratele Arabe Unite povestea atacurilor iraniene (Bellingcat)
Digi 24
VIDEO „Războiul pe care nu ai voie să-l vezi”. Cum rescriu Emiratele Arabe Unite povestea...
Oamenii care își injectează grăsime din cadavre ca să „poată spune că au mers la sală”: Cum a apărut noua modă „zombi filler”
Digi24
Oamenii care își injectează grăsime din cadavre ca să „poată spune că au mers la...
Am condus în România noile Dacia Duster și Bigster cu tracțiune integrală și transmisie automată
Promotor.ro
Am condus în România noile Dacia Duster și Bigster cu tracțiune integrală și transmisie automată
BANCUL ZILEI. Ion îsi sună mama în noaptea nunții: – Mamăăă!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Ion îsi sună mama în noaptea nunții: – Mamăăă!
Misterul morții „liniștite” la bordul unui submarin, elucidat. Ce i-a ucis pe marinari?
go4it.ro
Misterul morții „liniștite” la bordul unui submarin, elucidat. Ce i-a ucis pe marinari?
De ce câmpul magnetic al planetei Saturn este deformat?
Descopera.ro
De ce câmpul magnetic al planetei Saturn este deformat?
PC-ul de care ai nevoie pentru Forza Horizon 6
Go4Games
PC-ul de care ai nevoie pentru Forza Horizon 6
De ce ne trezim între 2 și 4 dimineața, fără niciun motiv. Specialiștii confirmă fenomenul și încearcă să îl explice și să ofere soluții
Gandul.ro
De ce ne trezim între 2 și 4 dimineața, fără niciun motiv. Specialiștii confirmă fenomenul...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Aruncăm paracetamolul în toaletă și ajunge în apa pe care o bem. Cum poate fi eliminat
Aruncăm paracetamolul în toaletă și ajunge în apa pe care o bem. Cum poate fi eliminat
Adevărata origine a peștelui de pe televizor: între Murano, fabrici comuniste și antichitate
Adevărata origine a peștelui de pe televizor: între Murano, fabrici comuniste și antichitate
Horoscop 6 aprilie 2026. Zodia care trebuie să ia o decizie importantă
Horoscop 6 aprilie 2026. Zodia care trebuie să ia o decizie importantă
Andreea Bănică a primit un cadou special înainte de Paște. Cântăreața s-a emoționat când a văzut: ...
Andreea Bănică a primit un cadou special înainte de Paște. Cântăreața s-a emoționat când a văzut: „Bine ai venit în familie”
El este Laurențiu, pompierul care a murit carbonizat în propria locuință. Doi copii au rămas orfani ...
El este Laurențiu, pompierul care a murit carbonizat în propria locuință. Doi copii au rămas orfani de tată
Răzvan Lucescu a ajuns în România: „Este o situțaie grea”
Răzvan Lucescu a ajuns în România: „Este o situțaie grea”
Vezi toate știrile