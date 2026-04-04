Când operațiile estetice merg prost: Chirurgul viral de pe TikTok care a șocat internetul cu „facelift-uri de coșmar”

Șoc, groază și milioane de vizualizări. Un chirurg cunoscut drept Dr. Kim a devenit viral pe TikTok cu transformări faciale extreme, dar în loc de admirație a stârnit panică și groază. Potrivit Daily Mail, imaginile „before & after” i-au făcut pe mulți să compare pacienții cu personaje din filme horror.

Pe TikTok, contul atribuit lui „Dr. Kim” publică clipuri cu pacienți la doar câteva zile după intervenții estetice majore, în special facelift-uri. Pentru mulți utilizatori, rezultatele sunt greu de privit.

Facelift-uri virale care îngrozesc internetul

Imaginile post-op arată fețe tumefiate, trăsături distorsionate și cicatrici încă vizibile. Secțiunea de comentarii a explodat rapid, iar userii s-au declarat oripilați de procedură: „Chirurgul e de fapt Doctor Frankenstein.”, „Femeia aia plânge pe dinăuntru” sau „Dr. Kim o să inspire un film horror”.

Videoclipurile au strâns milioane de vizualizări tocmai datorită șocului vizual. Însă specialiștii spun că momentul ales pentru filmare este înșelător. La 5–7 zile după operație, inflamația este normală, iar aspectul final poate apărea abia după luni întregi de vindecare. Cu toate acestea, lipsa contextului medical a făcut ca oamenii să fie mai degrabă îngroziți și confuzi, decât interesați de o astfel de operație.

Cine este, de fapt, Dr. Kim?

Investigații online citate de Koreaboo sugerează că „Dr. Kim” nu ar fi un singur medic, ci un alias folosit de o clinică de chirurgie estetică din Shanghai. În spatele contului ar sta un chirurg real, Dr. Li Feng, iar folosirea mai multor identități similare ar face parte dintr-o strategie agresivă de marketing.

Criticii susțin că postarea rezultatelor în primele zile post-operatorii maximizează impactul viral, dar distorsionează realitatea. De fapt, recuperarea completă după un facelift poate dura 4–6 luni sau chiar mai mult.

Avertismentul medicilor: „Nu vă luați după TikTok”

Chirurgi plasticieni certificați au reacționat dur. Un medic din Beverly Hills, citat de Daily Mail, a explicat că „aproape orice pacient arată ciudat la 7–9 zile după o intervenție facială”. Fără explicații clare, astfel de clipuri pot crea așteptări nerealiste și pot împinge oameni vulnerabili spre decizii riscante.

Pe TikTok au apărut sfaturi și analize medicale care avertizează publicul: viralul nu înseamnă adevăr, iar chirurgia estetică nu este un spectacol. Cazul „Dr. Kim” arată cum algoritmii pot transforma medicina într-un show șocant.

Potrivit Daily Mail, lecția este simplă: înainte de a crede ce vezi pe TikTok, caută informații, verifică specialiștii și amintește-ți că vindecarea reală nu se măsoară în like-uri.

