Cum arăta Emilia Ghinescu în tinerețe. S-a transformat total la 47 de ani!

De: Irina Vlad 07/01/2026 | 14:41
Emilia Ghinescu / Foto: Instagram
Emilia Ghinescu (47 de ani) este dovada vie că vârsta este doar un număr în buletin. Atitudinea pozitivă, stare de spirit, obiceiurile sănătoase, dar și ajutorul oferit de medicul estetician au dus la o transformare radicală a interpretei. Dacă în urmă cu mulți ani „cârcotașii” ar spune că artista își arăta vârsta, acum lucrurile sunt total diferite. 

Cu o carieră de peste două decenii pe scena muzicii populare din România, Emilia Ghinescu a bifat numeroase performanțe profesionale, dar și personale. În cea din urmă categorie, artista se poate mândri cu o transformare la 180 de grade.

Cum arăta Emilia Ghinescu în tinerețe

Odată cu trecerea timpului, Emilia Ghinescu s-a adaptat tendințelor din domeniul beauty. Dacă la începutul carierei sale arăta ca o simplă și modestă interpretă de muzică populară, în prezent, trăsăturile sale au fost puse în evidență cu ajutorul medicului estetician.

Potrivit imaginilor din arhiva Google, pe vremea când era o dominșoară, tânără speranță, Emilia Ghinesc se purta cu breton, părul în nunanțe șaten și roșcat prună (în funcție de modă), cu un machiaj discret, natural, greu de sesizat și fără urmă de substanțe injectate în buze, pomeți sau linia mandibulei.

Ajunsă la 47 de ani, Emilia Ghinescu este de nerecunoscut. Cu alte cuvinte, vocea ar cam fi singura care nu s-a schimbat. Un lucru este sigur: artista nu își arată vârsta, iar trecerea timpului nu i-a furat trăsăturile, dar se poate spune că și medicul estetician a avut mână bună.

Emilie Ghinescu/ sursă foto: social media

Blondă, cu un machiaj adaptat vremurilor actuale – care îi pune în valoare frumusețea, ținute populare moderne și bijuterii rafinate, Emilia Ghinescu le poate face concurență fetelor din tânăra generație. La toate acestea, câțiva ani au fost șterși de pe chipul artistei datorită micilor trucuri din cabinetul medicului estetician.

