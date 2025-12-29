Emilia Ghinescu a făcut un apel disperat către fani, după ce și-a pierdut câinele: „Cei care își iubesc animalele știu ce este în sufletul meu”

Emilia Ghinescu este disperată! Vedeta și-a pierdut câinele și face un apel către urmăritorii săi, în speranța că îl va găsi. Cum s-a ajuns aici? Toate detaliile în articol.

Emilia Ghinescu este una dintre cele mai iubite și cunoscute interprete de muzică populară de la noi. Prin urmare, artista a profitat de comunitatea mare pe care o are și a lansat acest anunț pentru a reuși să își găsească cățelul.

Emilia Ghinescu își caută cățelul

Artista are mai multe animale în creșterea cărora a investit mult suflet și iubire. Prin urmare, ea și copiii sunt foarte afectați de dispariției cățelușului lor. Unul dintre aceștia a dospărut aseară din cauză că o poartă a fost deschisă de vântul puternic. Acum, întreaga familie îl caută pe Thor, un cățel din rasa Akita Inu.

„Aseară, din cauza vântului una dintre porți s-a deschis atât cât să iasă unul dintre cățelușii mei. De azi dimineață îl tot caut… Dacă cineva îl vede, m-ar ajuta extraordinar de mult. Este un cățel din rasa Akita Inu și răspunde la numele de Thor. Este cipat și a plecat de acasă, din zona Bradu, sat Geamăna. Cei care își iubesc animalele știu ce este în sufletul meu și al copiilor mei. Vă mulțumesc pentru ajutor”, a scris Emilia Ghinescu pe Instagram.

Din păcate, acesta nu este primul caz printre vedete. Pentru că au comunități mari de fani, persoanele din showbiz apelează întotdeauna la urmăritori pentru a-și găsi mai repede patrupezii. Acesta a fost și cazul lui Codin Maticiuc care și-a pierdut cățelul în luna februarie a acestui an și a promis o recompensă de 1.000 de euro celui care îl aduce acasă (VEZI AICI TOATE DETALIILE).

CITEȘTE ȘI:

Romanița Iovan, drama care i-a marcat sfârșitul de an: “A murit din cauza unei boli incurabile”

Cum a supraviețuit Patrocle, câinele căutat de toată România, în cele 2 luni de când dispăruse. Ireal ce s-a întâmplat cu recompensa promisă, de 6.000 de lei