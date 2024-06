Cum a supraviețuit Patrocle, câinele căutat de toată România, în cele 2 luni de când dispăruse. Ireal ce s-a întâmplat cu recompensa promisă, de 6.000 de lei

Patrocle a ajuns înapoi acasă, în Sălaj. Alexandra îl oferise spre adopție unor persoane din Capitală, însă aceasta a sesizat că nu se simte bine din cauza mașinilor. Acesta a fost și motivul pentru care a ales să-l aducă înapoi acasă.

„În București s-a pierdut, in București s-a găsit. Acum se întoarce la noi, in Sălaj, de aici a si plecat in adopție in București. (Patrocle a fost găsit intr-o pădure in Bihor, l-am luat, a stat la noi 10 luni apoi a plecat in adopție in București. După 5 luni s-a pierdut, fiind speriat de mașini si aglomerația de acolo. Ne-am dus sa îl căutam cu intenția sa-l aducem inapoi la noi, dacă aici ii e bine. ) A fost găsit azi, azi vine si ACASĂ”, a explicat Alexandra.