Gabriela Cristea a ”comis-o” grav! Jumătatea lui Tavi Clonda se scaldă în ape tulburi: câți bani s-au dus pe apa sâmbetei!

Gabriela Cristea a făcut o mutare riscantă la începutul acestui an, când și-a dat demisia de la Antena Stars pentru a se dedica exclusiv afacerii sale cu prăjituri. Credea că va da lovitura în domeniul dulciurilor, mai ales că avea sprijinul unui antrenprenor de succes (după cum CANCAN a relatat AICI), însă, la doar două luni de la această schimbare, realitatea s-a dovedit a fi mult mai amară decât prăjiturile pe care le vinde. Una dintre afaceri a fost deja închisă, iar bilanțul nu arată deloc promițător!

Deși se visa regina prăjiturilor, Gabriela Cristea a părut mai degrabă preocupată de relaxare decât de creșterea businessului. În ultimele două luni, fosta prezentatoare TV a fost mai mult plecată în vacanțe, bifând destinații exotice precum Tenerife și Dubai, iar între timp, pe rețelele sociale, le arăta fanilor cum își petrece timpul acasă… dormind la amiază! Sigur, după ani de muncă în televiziune, o pauză bine-meritată nu este de condamnat, dar în lumea afacerilor, cine se relaxează prea mult riscă să piardă totul!

Iar acest lucru s-a văzut! Gabriela Cristea a tras deja obloanele la unul dintre punctele sale de vânzare, mai exact insula din centrul comercial din Mogoșoaia. Deschisă cu mare entuziasm în urmă cu aproape un an, locația a fost una dintre primele încercări ale vedetei de a se impune pe piața dulciurilor.

Din păcate, lucrurile nu au mers conform planului. Vedeta a plătit peste 4.000 de euro pentru închirierea spațiului, dar, în final, a fost nevoită să renunțe, încercând acum măcar să recupereze jumătate din investiție. Pierderea estimată? Cel puțin 2.000 de euro, fără a mai pune la socoteală resursele consumate și timpul irosit.

În prezent, Gabriela Cristea își pune toate speranțele în afacerea principală – cofetăria sa din zona Piața Victoriei. Deși își promovează constant produsele și se bazează pe notorietatea sa pentru a atrage clienți, realitatea din teren nu este tocmai dulce. Cei care au trecut pragul cofetăriei spun că prețurile sunt mult prea mari și că acest lucru îi descurajează să revină. Ba mai mult, există și clienți nemulțumiți de calitatea produselor, care nu s-au sfiit să își exprime dezamăgirea în comentarii pe rețelele sociale.

Cu toate acestea, Gabriela Cristea beneficiază de sprijinul unui antreprenor de succes, Emanuel Clonda (posibil rudă cu Tavi Clonda), alături de care colaborează. Cel mai probabil, experiența și sfaturile acestuia îi vor oferi direcția potrivită pentru a-și redresa afacerea.

Cum justifică prețul piperat al produselor

Emanuel Clonda este și cel care, probabil, i-a sugerat Gabrielei să-și deschidă cofetărie și în Piața Victoriei, o locație premium unde chiriile sunt mari, dar și prețurile produselor vor fi pe măsură.

”Astăzi am să fiu super cinstită cu voi și am să vă povestesc despre praful pe care îl folosesc în bucătărie. Șoc și groază! Praful pe care eu îl folosesc în bucătărie este… praful de sare! Praful de sare, atât de necesar în bucătărie atunci când gătim produse sărate, dar și pe cele dulci, pentru că da, este important să punem sare în preparatele dulci, pentru că sarea desface aromele.

Ouăle sunt din sursă sigură, făina mea are un indice proteic de 15%, laptele nu are niciodată mai mult de 3,5% grăsime, iar untul are undeva la 80% grăsime. În felul acesta, aluaturile mele cresc și sunt extrem de elastice și extrem de ușor de modelat, iar la final cozonacii mei se desfac în pale, pale”, a spus Gabriela Cristea în mediul online.

Trebuie spus și faptul că prețurile variază, în funcție de produs și specificațiile sale. Costul pentru un cozonac pornește de la suma de 85 de lei pentru cei cu mere, nucă și caramel sărat, 95 de lei cei cu ciocolată, dar pot ajunge până la 140 de lei – cei cu fistic, iar de menționat este că un astfel de cozonac are o greutate de 900 de grame.

