Concubina lui Ilie Bolojan, apariție impecabilă la Viena. Cum s-a prezentat Ioana, de mână cu premierul României

Premierul României, Ilie Bolojan, a atras atenția presei miercuri seară, la recepția organizată de Ambasada României la Viena cu prilejul Zilei Naționale. Nu prin discursul său oficial, ci prin faptul că a sosit însoțit de partenera sa de viață, rar văzută în public la brațul șefului Executivului.

Doamna, elegantă și zâmbitoare, a pășit alături de premier în sediul ambasadei, un detaliu care a stârnit inevitabil întrebări legate de statutul acesteia în cadrul delegației oficiale și, mai ales, despre cine a suportat costurile deplasării.

Concubina lui Bolojan, apariţie impecabilă la Viena

Publicația Gândul a încercat să obțină clarificări de la Ioana-Ene Dogioiu, însă purtătorul de cuvânt al Guvernului a transmis doar că va reveni cu un răspuns.

Atmosfera din Viena, în această perioadă, ar fi putut fi percepută ca un cadru ideal pentru o escapadă romantică. Orașul strălucește odată cu deschiderea celebrului târg de Crăciun, oferind un decor perfect pentru plimbări, cumpărături și seri liniștite în doi.

Cu toate acestea, premierul a venit în Austria pentru motive strict oficiale. Vizita la Viena a fost prima sa deplasare externă de la preluarea mandatului. În drum spre capitala austriacă, Bolojan s-a întâlnit cu omologul său Viktor Orbán, iar agenda sa a inclus discuții bilaterale la nivel înalt cu oficialii austrieci, precum și participarea la recepții diplomatice.

Totuși, într-un oraș european care oferă numeroase atracții, programul partenerului de viață al premierului nu pare să fi fost lipsit de opțiuni.

Cum s-a prezentat Ioana, de mână cu premierul Bolojan

Până acum, Ilie Bolojan și-a protejat în general partenera de atenția presei. Cei doi au fost văzuți împreună doar la câteva evenimente publice, printre care ceremonia de omagiere a Cardinalului Lucian Mureșan. Aparițiile lor au fost rare și discrete.

Relația dintre premier și partenera sa durează de aproximativ trei ani. Prima fotografie de cuplu datează din 2022, când cei doi au fost nași la o cununie.

În declarația de avere a premierului nu figurează însă vreo căsătorie, ceea ce face ca statutul legal al doamnei Ioana să rămână neclar. Această ambiguitate ridică semne de întrebare mai ales în contextul deplasărilor oficiale în străinătate, unde premierul reprezintă România.

Astfel, apariția de la Viena nu a fost doar un moment protocolar, ci și unul care a alimentat curiozitatea publică și a deschis discuții despre rolul partenerului de viață al unui demnitar în vizitele oficiale.

CITEŞTE ŞI: Ultimul sondaj înainte de alegerile pentru Primăria București 2025. Cine conduce în topul CURS pentru Capitală?

Cresc impozitele de la 1 ianuarie 2026: cât vor plăti românii. Ilie Bolojan a făcut anunțul