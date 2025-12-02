Acasă » Știri » Cum s-a îmbrăcat Mirabela Grădinaru la recepția de la Cotroceni, de Ziua Națională a României. Imaginile s-au viralizat!

Cum s-a îmbrăcat Mirabela Grădinaru la recepția de la Cotroceni, de Ziua Națională a României. Imaginile s-au viralizat!

De: David Ioan 02/12/2025 | 17:52
Cum s-a îmbrăcat Mirabela Grădinaru la recepția de la Cotroceni, de Ziua Națională a României. Imaginile s-au viralizat!
Cotroceniul, cucerit de Mirabela Grădinaru. Foto: Facebook
Ziua Națională a României a fost marcată printr-o recepție oficială la Palatul Cotroceni, unde solemnitatea momentului s-a îmbinat cu eleganța invitaților. Evenimentul a reunit personalități din politică, cultură și media, transformând celebrarea într-un spectacol de rafinament.

În centrul atenției s-a aflat Mirabela Grădinaru, partenera președintelui Nicușor Dan. Aceasta a purtat o rochie gri închis, cu pliuri, accesorizată cu bijuterii din perle și un machiaj discret.

Mirabela Grădinaru a atras toate privirile

Apariția sa a fost apreciată pentru echilibrul între sobrietate și stil, fiind considerată una dintre cele mai elegante prezențe ale serii. Mulți invitați au dorit să facă fotografii cu președintele și cu Mirabela Grădinaru, imaginile surprinzând emoția și atmosfera festivă.

Președintele Nicușor Dan a purtat un costum clasic, completat de insigna tricoloră, simbol al Zilei Naționale. Împreună cu Mirabela Grădinaru, cei doi au oferit imaginea unui cuplu elegant și discret, potrivit pentru un eveniment de mare importanță.

Vedete şi personalităţi prezente la Cotroceni

Recepția a fost și un prilej pentru vedete să își etaleze ținutele. Andreea Raicu a optat pentru o fustă neagră și o cămașă albă, Laura Cosoi a purtat o rochie ivoire, iar Alexia Eram a atras atenția cu un sacou elegant, decorat cu un trandafir roșu. Ioana Ginghină a ales un costum negru, iar Amalia Enache a primit complimente pentru fusta cu motive tradiționale.

Pe lângă vedetele menţionate, au mai fost prezenţi Patriarhul Daniel, foștii președinți Emil Constantinescu și Traian Băsescu, premierul Ilie Bolojan, dar și actori, antreprenori și sportivi cunoscuți, precum Victor Rebengiuc, Mariana Mihuț, Camelia Șucu și Adrian Mutu.

