Nicușor Dan, noi detalii despre nunta cu Mirabela Grădinaru. De ce nu vrea președintele României să se știe data exactă

Nicușor Dan a vorbit despre nunta cu Marinela Grădinaru! Președintele României și Prima Doamnă sunt într-o relație de 20 de ani și au împreună doi copii, dar nu și-au unit încă destinele în fața Lui Dumnezeu. Iată ce a spus despre marele eveniment!

În timpul campaniei prezidențiale, faptul că cei doi se aflau în concubinaj, a fost un subiect intens discutat și criticat. La acel moment, Nicușor Dan a declarat că acest legământ se va întâmpla cu siguranță și va fi ținut în familie.

„Se va întâmpla. Mi s-a propus să fac lucrul acesta acum repede, în campanie. Am spus nu. E o chestiune care ţine de familie. Se va întâmpla într-un moment de linişte pentru familie.”, a spus Nicușor Dan la acel moment.

Nicușor Dan, noi detalii despre nunta cu Mirabela Grădinaru

După cum vă spuneam, cei doi au împreună doi copii, pe Aheea și Antin. Președintele României, întrebat dacă planurile de nuntă se află în desfășurare, a oferit un răspuns foarte clar: acest eveniment va fi unul privat și va fi ținut departe de ochii lumii.

„Când se va întâmpla asta, va fi un spațiu de zile care va fi foarte, foarte personal.”, a declarat Nicușor Dan pentru digi24.ro.

De asemenea, șeful de stat a declarat că toată lumea va afla de eveniment doar după ce s-a petrecut deja. Când a vorbit despre relația pe care o are cu Mirabela Grădinaru, Nicușor Dan a spus:

„Sunt foarte multe decizii pentru care nici nu trebuie să ne consultăm, pentru că gândim absolut la fel.”, a mai spus acesta.

CITEȘTE ȘI:

E OFICIAL: ei sunt românii care pot lucra 8 zile pe lună de acasă. Nicușor Dan a promulgat legea!

Moment neașteptat la Palatul Cotroceni! Andreea Esca a făcut o gafă de zile mari chiar cu iubita președintelui Nicușor Dan lângă ea