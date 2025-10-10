Acasă » Știri » E OFICIAL: ei sunt românii care pot lucra 8 zile pe lună de acasă. Nicușor Dan a promulgat legea!

De: Anca Chihaie 10/10/2025 | 21:20
Nicușor Dan, președintele României/ sursă foto: Profimedia

Părinții copiilor cu dizabilități pot lucra mai mult de acasă: detalii despre noua lege promulgată de Nicușor Dan. Președintele României, Nicușor Dan, a semnat joi o lege importantă pentru părinții care îngrijesc copii cu dizabilități.

Această lege le permite fiecărui părinte să lucreze de acasă, sau în mod telemuncă, maximum opt zile pe lună. Măsura are ca scop sprijine familiile care se confruntă zilnic cu sarcinile speciale ale îngrijirii unui copil cu dizabilități, pentru care adesea este nevoie de prezență constantă acasă. Legea face modificări în Codul muncii și clarifică drepturile angajaților care îngrijesc copii cu dizabilități până la 18 ani.

„Salariații care au în întreținere copii în vârstă de până la 18 ani încadrați în grad de handicap beneficiază de 8 zile pe lună de muncă la domiciliu sau în regim de telemuncă, în condițiile Legii 81/2018, cu modificările și completările ulterioare, cu excepția situațiilor în care natura sau felul muncii nu permite desfășurarea activității în astfel de condiții. De această prevedere beneficiază și salariații care au în întreținere copii gemeni, tripleți sau multipleți cu vârsta de până la 18 ani”, spune legea promulgată de Nicușor Dan.

În practică, părinții pot cere angajatorului să lucreze de acasă pentru maxim opt zile pe lună, cu excepția cazurilor în care munca nu permite acest lucru. Regulamentul se aplică indiferent de tipul de muncă, dar doar dacă este posibilă activitatea de la distanță. O altă măsură din lege vizează familiile care au mai mulți copii cu dizabilități sau copii gemeni sau tripleți.

În aceste cazuri, părinții primesc, pe lângă cele opt zile din regulament, încă două zile pentru fiecare copil. Prin urmare, o familie cu doi copii cu dizabilități ar putea lucra de acasă până la zece zile pe lună, iar în cazul a trei copii sau mai mulți, numărul de zile ar fi ajustat similar.

Această lege îi ajută și pe părinții copiilor gemeni sau tripleți, indiferent dacă copiii au sau nu dizabilități. Pentru fiecare copil în plus, părinții primesc încă două zile de telemuncă pe lună, ceea ce poate face o diferență mare în gestionarea sarcinilor familiale.

