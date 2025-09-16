Acasă » Știri » Nicușor Dan, primele declarații despre Ionuț, SPP-istul care a incitat domnișoarele. Ce s-a întâmplat cu el?

De: Irina Vlad 16/09/2025 | 08:06
Unde a fost văzut Ionuț, ofițerul SPP care îl păzește pe Nicușor Dan?/ Sursa foto: TikTok, Instagram

S-a aflat motivul pentru care misteriosul agent SPP al lui Nicușor Dan a dispărut din atenția publicului. Președintele României a oferit primele declarații despre tânărul de la Serviciul de Protecție și Pază care a devenit viral pe rețelele de socializare. 

Misteriosul agent SPP din umbra lui Nicușor Dan a devenit cunoscut în vara acestui an, la o zi după investirea noului președinte – atunci când l-a însoțit pe șeful statului în timp ce își conducea fetița de 9 ani la școală. De atunci, numele său a fost pe buzele tuturor.

Îmbrăcat tot timpul în uniformă sau în costum, cu o atitudine impunătoare și o prezentă discretă și misterioasă, tânărul originar din Republica Moldova a devenit popular și extrem de apreciat mai ales în rândul doamnelor și domnișoarelor. În urmă cu ceva timp, în spațiul public au apărut mai multe zvonuri conform cărora ar fi fost restras din echipa de protecție a președintelui, după ce ar fi căpătat prea multă popularitate.

Recent, Nicușor Dan a pus capăt tuturor speculațiilor și a dezvăluit ce se întâmplă cu agentul SPP. Președintele statului a avut numai cuvinte de laudă la adresa agentului și a confirmat că este, în continuare, unul din oamenii care îi asigură paza și protecția, însă ”în ture”.

„Sunt mai multe echipe care ne asigură protecție. Este în continuare într-unul din schimburi. E o persoană foarte profesionistă și foarte pozitivă”, a răspuns Nicușor Dan.

Omul din umbra președintelui României s-a făcut remarcat inclusiv pe rețelele de socializare. Ionuț a devenit rapid unul dintre cei mai vizibili ofițeri ai Serviciului de Protecție și Pază (SPP). Pe lângă notorietatea căpătată peste noapte, în spațiul public au apărut informații și despre salariul pe care acesta l-ar câștiga. Venitul de bază al unui agent SPP este în jur de 12.000 de lei/lună + diferite sporuri specifice muncii operative (de risc, de muncă în ture, hrană, diurnă, indemnizații sau compensații).

