ANM a schimbat prognoza! Iris Răducanu anunță ninsoare în București, de Crăciun

Vești favorabile vin din partea specialiștilor în meteorologie, care anunță că până la finalul anului vom avea parte de episoade de ninsoare în mai multe regiuni ale țării, nu doar în zonele montane.

În București, primii fulgi sunt prognozați chiar înainte de Crăciun, ceea ce crește șansele unui final de decembrie cu aspect hibernal. Între timp, o nouă pârtie a fost deja acoperită cu zăpadă artificială, completând atmosfera specifică lunii decembrie.

Care este progonaza transmisă de ANM

La Azuga, temperaturile scăzute au permis funcționarea tunurilor de zăpadă, iar pârtia pentru începători de la Sorica a fost pregătită pentru turiști. Stratul de zăpadă măsoară aproximativ 12 centimetri, suficient pentru ca iubitorii sporturilor de iarnă să își poată începe sezonul.

Meteorologii transmit că există șanse ridicate ca zăpada să apară și în orașe, chiar dacă la orele prânzului, în Capitală, valorile termice au semănat mai degrabă cu cele de primăvară.

Pentru pasionații de schi, există deja opțiuni deschise în acest weekend. La Sinaia, o pârtie a fost inaugurată, iar turiștii pot profita de condițiile favorabile de la altitudine. Operatorii din stațiuni se pregătesc pentru un aflux mai mare de vizitatori odată cu apropierea sărbătorilor.

În zilele următoare, vremea va intra într-un proces de răcire, iar prognozele indică posibilitatea unui Crăciun alb în mai multe regiuni ale țării.

Iris Răducanu anunță ninsoare în București, de Crăciun

Bucureștiul ar putea avea parte de ninsoare după o pauză de cinci ani în care în preajma sărbătorilor nu s-a depus niciun strat de zăpadă.

„În perioada Crăciunului vremea să vă răci. În zona Capitalei este posibil să vedem câțiva fulgi de nea în ziua de Crăciun”, a transmis meteorlogul Iris Răducanu.

Apropierea sărbătorilor aduce și schimbări atmosferice semnificative. Un ciclon format în zona Mării Mediterane va avansa spre România, generând precipitații care, în contact cu aerul rece sosit din nordul continentului, se vor transforma în lapoviță și ninsoare. La malul mării, după o zi de decembrie cu soare, vremea se va modifica, însă nu în modul dorit de cei mici.

Sfârșitul de săptămână va aduce condiții meteo închise pe litoral, cu temperaturi de aproximativ 9 grade Celsius. În Ajunul Crăciunului sunt anunțate ploi, iar valorile termice nu vor depăși 4 grade Celsius.

Vântul va sufla intens, accentuând senzația de frig. În același timp, În același timp, schiorii pot alege Sinaia, unde o pârtie este deja funcțională și pregătită pentru vizitatori.

