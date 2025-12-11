Cât costă o noapte de cazare, de sărbători, în hotelul lui Gică Hagi din Mamaia? Condiții de 5 stele și prețuri pe măsură

Sărbătorile de iarnăm se apropie, iar majoritatea românilor au decis să petreacă zilele libere la malul mării. Pentru cei cu dare de mână, hotelul de 4 stele al lui Gică Hagi este în topul preferințelor. Cât costă, de fapt, o noapte de cazare în hotelul fostului fotbalist?
La fel ca în fiecare an, o parte dintre românii aleg să petreacă sărbătorile de iarnă la munte sau la mare. Pentru cei mai melancolici dintre ei, care încă suspină după zilele însorite de la malul mării, hotelierii s-au pregătit temeinic și au pus la bătaie oferte și pachete promoționale pentru Crăciun și Revelion.
Spre exemplu, o noapte de cazare în camera standard la hotelul Iaki (4 stele) din Mamaia, deținut de Gică Hagi, în perioada 25 – 26 decembrie, costă 545 de lei + mic dejun inclus. La capitolul oferte și promoții, trei nopți de cazare în perioada 24-27 decembrie costă 593 de euro. Grupurile de minimum 4 persoane beneficiază de o reducere de 15% din prețul total.
Pachetul de Crăciun conține trei nopți ce cazare, mic dejun și cină inclusă. În Ajunul Crăciunului (24 spre 25 decembrie), nașterea Domnului va fi anunțată de colindători, iar cei mici vor avea ocazia să-l întâlnească față în față pe Moș Crăciunș și cină bufet, atmosferă întreținută de DJ. De asemenea, în seara de Crăciun este inclusă o cină festivă cu muzică live, acces la piscina interioară, saună, jacuzii și la sala de fitness.
De Revelion, turiștii se vor bucura de o seară grecească și muzică live. Oferta valabilă pentru trecerea dintre ani include, pe lângă masa festivă, include următoarele servicii și facilități.
