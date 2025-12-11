Acasă » Știri » Cât costă o noapte de cazare, de sărbători, în hotelul lui Gică Hagi din Mamaia? Condiții de 5 stele și prețuri pe măsură

Cât costă o noapte de cazare, de sărbători, în hotelul lui Gică Hagi din Mamaia? Condiții de 5 stele și prețuri pe măsură

De: Irina Vlad 11/12/2025 | 17:15
Sărbătorile de iarnăm se apropie, iar majoritatea românilor au decis să petreacă zilele libere la malul mării. Pentru cei cu dare de mână, hotelul de 4 stele al lui Gică Hagi este în topul preferințelor. Cât costă, de fapt, o noapte de cazare în hotelul fostului fotbalist?

La fel ca în fiecare an, o parte dintre românii aleg să petreacă sărbătorile de iarnă la munte sau la mare. Pentru cei mai melancolici dintre ei, care încă suspină după zilele însorite de la malul mării, hotelierii s-au pregătit temeinic și au pus la bătaie oferte și pachete promoționale pentru Crăciun și Revelion.

Cât costă o noapte de cazare la hotelul lui Gică Hagi din Mamaia

Spre exemplu, o noapte de cazare în camera standard la hotelul Iaki (4 stele) din Mamaia, deținut de Gică Hagi, în perioada 25 – 26 decembrie, costă 545 de lei + mic dejun inclus. La capitolul oferte și promoții, trei nopți de cazare în perioada 24-27 decembrie costă 593 de euro. Grupurile de minimum 4 persoane beneficiază de o reducere de 15% din prețul total.

Cât costă o noapte de cazare, de sărbători, în hotelul lui Gică Hagi din Mamaia? Condiții de 5 stele și prețuri pe măsură/ sursă foto: Booking
Cât costă o noapte de cazare, de sărbători, în hotelul lui Gică Hagi din Mamaia? Condiții de 5 stele și prețuri pe măsură/ sursă foto: Booking

Pachetul de Crăciun conține trei nopți ce cazare, mic dejun și cină inclusă. În Ajunul Crăciunului (24 spre 25 decembrie), nașterea Domnului va fi anunțată de colindători, iar cei mici vor avea ocazia să-l întâlnească față în față pe Moș Crăciunș și cină bufet, atmosferă întreținută de DJ. De asemenea, în seara de Crăciun este inclusă o cină festivă cu muzică live, acces la piscina interioară, saună, jacuzii și la sala de fitness.

Program Crăciun 2025- Hotel Iaki Mamaia

  • 24 decembrie: Întâmpinare cu biscuiți tematici la check-in, întâlnire cu Moș Crăciun și seara de clinde, cină bufet cu DJ
  • 25 decembrie: Mic dejun, cină specială de Crăciun, bufet și muzică live
  • 26 decembrie: Mic dejun, cină tip bufet cu DJ
  • 27 decembrie: mic dejun, check-out

Program Revelion 2025 – Hotel Iaki

De Revelion, turiștii se vor bucura de o seară grecească și muzică live. Oferta valabilă pentru trecerea dintre ani include, pe lângă masa festivă, include următoarele servicii și facilități.

  • Cazare 3 nopți cu demipensiune (mic dejun și cină)
  • 31 decembrie – prânz bufet, petrecere de revelion cu band live și foc de artificii
  • Acces la Iaki spa Heat Experience pentru: piscină interioară, saune, jacuzzi, fitness, terapii Iaki Spa.
  • Pentru EA: ritual facial Ocean face by Thalgo și masaj facial, cervical și descolteu – 50 min
  • Pentru EL: masaj intuitiv cu ulei Champagne – 50 min
  • Conexiune wi-fi
  • Parcare în limita locurilor disponibile

 

