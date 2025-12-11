Acasă » Știri » Sejur de Crăciun la preț de nimic în pensiunea Monicăi Anghel. Cât costă o noapte de cazare la ”Sfânta Elena”

Sejur de Crăciun la preț de nimic în pensiunea Monicăi Anghel. Cât costă o noapte de cazare la ”Sfânta Elena”

De: Denisa Iordache 11/12/2025 | 13:36
Sejur de Crăciun la preț de nimic în pensiunea Monicăi Anghel. Cât costă o noapte de cazare la ”Sfânta Elena”
Cât costă o noapte la pensiunea Monicăi Anghel

Sărbătorile se apropie cu pași repezi, iar românii sunt în febra căutărilor cazărilor potrivite pentru a-și petrece ziua de Crăciun sau noaptea dintre ani. Pensiunea Monicăi Anghel se numără printre opțiunile turiștilor și vine cu niște prețuri care i-au lăsat mască pe aceștia. Toate detaliile în articol.

Lista vedetelor care s-au decis să investească în pensiuni, hoteluri și locații perfecte de vacanță este din ce în ce mai mare. Alături de ele se află și Monica Anghel, care și-a amenajat cu bun gust locația și pare să aibă succes.

Cât costă o noapte de cazare în pensiunea Monicăi Anghel

Monica Anghel deține un conac pe malul unui râd din satul Bratia, comuna argeșeană Berevoiești. Locația cu aer pitoresc și perfectă pentru momentele în care vrei sa fugi de agitația din oraș,  oferă o gamă largă de facilități.

Orașul din România în care ninge începând de mâine, 12 decembrie. Anunțul făcut de meteorologi
Orașul din România în care ninge începând de mâine, 12 decembrie. Anunțul făcut...
Vortexul polar se rupe! Prognoza actualizată pentru România
Vortexul polar se rupe! Prognoza actualizată pentru România

Potrivit informațiilor din presă, conacul ar fi fost realizat cu banii primiți moștenire de la bunica Elena, de unde și numele de „Sfânta Elena”. Pensiunea este un loc perfect de relaxare și de reconectare cu sine după agitația din orașele mari.

„Pe bunica, mama mamei, o chema Elena, acest conac l-am terminat dintr-o moştenire de la ea, pe care am vândut-o. Şi nu întâmplător este acolo, pentru că bunicul era din Argeş”, a spus Monica Anghel într-un interviu, potrivit click.ro.

Pensiunea dispune de opt camere care au băi proprii, TV, dar și de un restaurant rustic care servește micul-dejun continental sau tip bufet. Oaspeții au parte și de un bar generos, o priveliște către o grădină îngrijită și locuri de parcare. Parterul imobilului este format din living spațios în care se regăsește o scenă mică cu pianină și tobe, bucătăria, restaurantul și o terasa cu ieșire către curtea din spate.

Astfel, turiștii pot avea parte de o experiență completă din orice punct de vedere aici, nefiind necesar să părăsească locația pe timpul șederii dacă nu își doresc acest lucru.

Dar să revenim la preț, că asta vă interesează. Cât te costă o noapte petrecută în pensiunea Monicăi Anghel? Vei scoate din buzunar între 350 și 420 de lei dacă vei opta pentru o cameră dublă la „Sfânta Elena”.

CITEȘTE ȘI:

Monica Anghel, primele declarații despre ultima intervenție suferită: „M-am externat după cea de-a doua operație pe coloană”

Monica Anghel și-a îngrijorat fanii după ce a publicat o imagine de pe patul de spital. Ce s-a întâmplat cu vedeta

Tags:
Iți recomandăm
Melania Trump, în mijlocul unui scandal. Documentarul care aprinde din nou spiritele la Washington
Știri
Melania Trump, în mijlocul unui scandal. Documentarul care aprinde din nou spiritele la Washington
Dr. Mihai Craiu, semnal de alarmă pentru părinți: „Doza nocivă” care le distruge vederea copiilor
Știri
Dr. Mihai Craiu, semnal de alarmă pentru părinți: „Doza nocivă” care le distruge vederea copiilor
Prima reacție a OMV Petrom după ce Ilie Bolojan a anunțat că grupul renunță la arbitrajul de la Paris privind Neptun Deep. Declarațiile Christinei Verchere
Mediafax
Prima reacție a OMV Petrom după ce Ilie Bolojan a anunțat că grupul...
Localitatea din România în care îți poți cumpăra o casă cu doar 8000 de euro. Terenul are peste 2000 mp
Gandul.ro
Localitatea din România în care îți poți cumpăra o casă cu doar 8000...
FOTO. Cum arată iubita fotbalistului care e pe placul lui Gigi Becali
Prosport.ro
FOTO. Cum arată iubita fotbalistului care e pe placul lui Gigi Becali
Obiectul misterios descoperit în colonul unui pacient. Medic chirurg: „M-a înțepat în deget, m-a făcut să îngheț”
Adevarul
Obiectul misterios descoperit în colonul unui pacient. Medic chirurg: „M-a înțepat în deget,...
VIDEO Șefa Curții de Apel acuză o judecătoare din ancheta Recorder: A decontat ilegal o chirie și l-a lovit în cap cu dosarul pe un col
Digi24
VIDEO Șefa Curții de Apel acuză o judecătoare din ancheta Recorder: A decontat...
Prima reacție după decizia CCR privind taxele locale. Primarul unui mare oraș: Este o mare tâmpenie modul în care se calculează taxa auto
Mediafax
Prima reacție după decizia CCR privind taxele locale. Primarul unui mare oraș: Este...
Parteneri
Oana Roman, nemachiată și fără filtre. Cum arată, în realitate, la aproape 50 de ani. „No filter. Doar creme bune și grijă pentru ten”
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Oana Roman, nemachiată și fără filtre. Cum arată, în realitate, la aproape 50 de ani....
FOTO. Andreea Bălan, imagini senzuale. Cum apare în noul videoclip
Prosport.ro
FOTO. Andreea Bălan, imagini senzuale. Cum apare în noul videoclip
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar...
Pensia pe care o primește Carmen Tănase de la stat, după patru decenii de muncă: „Am două cum ar veni”
Click.ro
Pensia pe care o primește Carmen Tănase de la stat, după patru decenii de muncă:...
VIDEO Declarație manifest la Curtea de Apel București. O judecătoare spune că dezvăluirile Recorder sunt adevărate: „Suntem terorizați”
Digi 24
VIDEO Declarație manifest la Curtea de Apel București. O judecătoare spune că dezvăluirile Recorder sunt...
Decizie istorică: Danemarca desemnează oficial SUA drept o amenințare. Cum au ajuns serviciile secrete la această decizie
Digi24
Decizie istorică: Danemarca desemnează oficial SUA drept o amenințare. Cum au ajuns serviciile secrete la...
Campion mondial cu un monopost desenat de fani. Lando Norris a dat lovitura!
Promotor.ro
Campion mondial cu un monopost desenat de fani. Lando Norris a dat lovitura!
BANCUL ZILEI. Bulă o vede pe maică-sa dezbrăcată în fața oglinzii spunând: – Vreau un bărbat!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă o vede pe maică-sa dezbrăcată în fața oglinzii spunând: – Vreau un...
Cât costă TV-ul gigant cu diagonala de aproape 3 metri? Are preț de SUV second-hand
go4it.ro
Cât costă TV-ul gigant cu diagonala de aproape 3 metri? Are preț de SUV second-hand
Semne de activitate detectate pe obiectul interstelar 3I/ATLAS
Descopera.ro
Semne de activitate detectate pe obiectul interstelar 3I/ATLAS
Shooter-ul online care rescrie regulile jocului
Go4Games
Shooter-ul online care rescrie regulile jocului
Localitatea din România în care îți poți cumpăra o casă cu doar 8000 de euro. Terenul are peste 2000 mp
Gandul.ro
Localitatea din România în care îți poți cumpăra o casă cu doar 8000 de euro....
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
BANCUL ZILEI | Dragostea chiar trece prin stomac
BANCUL ZILEI | Dragostea chiar trece prin stomac
Melania Trump, în mijlocul unui scandal. Documentarul care aprinde din nou spiritele la Washington
Melania Trump, în mijlocul unui scandal. Documentarul care aprinde din nou spiritele la Washington
Dr. Mihai Craiu, semnal de alarmă pentru părinți: „Doza nocivă” care le distruge vederea copiilor
Dr. Mihai Craiu, semnal de alarmă pentru părinți: „Doza nocivă” care le distruge vederea copiilor
Andreea Esca a dat lovitura de Crăciun! Cât costă o noapte de cazare în vilele de la Porumbacu de ...
Andreea Esca a dat lovitura de Crăciun! Cât costă o noapte de cazare în vilele de la Porumbacu de Sus
Recunoști vedeta din imagine?! S-a îmbrăcat așa la Gala Elle și toți au făcut ochii cât cepele
Recunoști vedeta din imagine?! S-a îmbrăcat așa la Gala Elle și toți au făcut ochii cât cepele
Curs valutar BNR, 11 decembrie 2025. Ce raport euro-leu au românii azi
Curs valutar BNR, 11 decembrie 2025. Ce raport euro-leu au românii azi
Vezi toate știrile
×