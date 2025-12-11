Sejur de Crăciun la preț de nimic în pensiunea Monicăi Anghel. Cât costă o noapte de cazare la ”Sfânta Elena”

Sărbătorile se apropie cu pași repezi, iar românii sunt în febra căutărilor cazărilor potrivite pentru a-și petrece ziua de Crăciun sau noaptea dintre ani. Pensiunea Monicăi Anghel se numără printre opțiunile turiștilor și vine cu niște prețuri care i-au lăsat mască pe aceștia. Toate detaliile în articol.

Lista vedetelor care s-au decis să investească în pensiuni, hoteluri și locații perfecte de vacanță este din ce în ce mai mare. Alături de ele se află și Monica Anghel, care și-a amenajat cu bun gust locația și pare să aibă succes.

Cât costă o noapte de cazare în pensiunea Monicăi Anghel

Monica Anghel deține un conac pe malul unui râd din satul Bratia, comuna argeșeană Berevoiești. Locația cu aer pitoresc și perfectă pentru momentele în care vrei sa fugi de agitația din oraș, oferă o gamă largă de facilități.

Potrivit informațiilor din presă, conacul ar fi fost realizat cu banii primiți moștenire de la bunica Elena, de unde și numele de „Sfânta Elena”. Pensiunea este un loc perfect de relaxare și de reconectare cu sine după agitația din orașele mari.

„Pe bunica, mama mamei, o chema Elena, acest conac l-am terminat dintr-o moştenire de la ea, pe care am vândut-o. Şi nu întâmplător este acolo, pentru că bunicul era din Argeş”, a spus Monica Anghel într-un interviu, potrivit click.ro.

Pensiunea dispune de opt camere care au băi proprii, TV, dar și de un restaurant rustic care servește micul-dejun continental sau tip bufet. Oaspeții au parte și de un bar generos, o priveliște către o grădină îngrijită și locuri de parcare. Parterul imobilului este format din living spațios în care se regăsește o scenă mică cu pianină și tobe, bucătăria, restaurantul și o terasa cu ieșire către curtea din spate.

Astfel, turiștii pot avea parte de o experiență completă din orice punct de vedere aici, nefiind necesar să părăsească locația pe timpul șederii dacă nu își doresc acest lucru.

Dar să revenim la preț, că asta vă interesează. Cât te costă o noapte petrecută în pensiunea Monicăi Anghel? Vei scoate din buzunar între 350 și 420 de lei dacă vei opta pentru o cameră dublă la „Sfânta Elena”.

