Acasă » Știri » Monica Anghel și-a îngrijorat fanii după ce a publicat o imagine de pe patul de spital. Ce s-a întâmplat cu vedeta

De: Andreea Stăncescu 30/10/2025 | 12:29
Monica Anghel a ajuns la spital / Sursa foto: Facebook
Monica Anghel și-a îngrijorat fanii după ce s-a afișat pe rețelele de socializare dintr-un pat de spital, având o perfuzie la mână. Artista nu a oferit detalii despre starea sa de sănătate sau motivul pentru care a ajuns la unitatea medicală însă a transmis un mesaj profund și emoționant, care a atras atenția admiratorilor.

De-a lungul timpului, Monica Anghel a vorbit deschis despre starea sa de sănătate cu urmăritorii său din mediul online. Cântăreața încearcă să aibă cât mai multă grijă de ea, încercând să creeze un echilibru în viața sa, punând accent pe propria sănătate, atât fizică, cât și emoțională. Artista a avut parte de numeroase experiențe dificile în trecut, dar de fiecare dată a reușit să le depășească cu putere.

Acum, ea s-a afișat pe patul de spital și nu a oferit niciun detaliu cu privire la starea ei de sănătate. Monica Anghel încearcă să fie optimistă și să treacă cu bine peste această problemă.

„Când ești sănătos, ai o groază de probleme, când ai o problemă de sănătate, ai o singură problemă. O experiență care mă face să apreciez mai mult fiecare moment! Vă îmbrățișez!”.

Sursa foto: Facebook

Postarea vedetei a adunat rapid zeci de reacții și comentarii pline de empatie, precum șimesaje de încurajare. Numeroase persoane i-au dat dreptate cu privire la mesajul publicat și au transmis urări de însănătoșire.

„Sănătate multă! Sper că nu e nimic grav. Vă îmbrățișez cu drag!”, „Bunul Dumnezeu si Māicuta Domnului sā vā dea sānātate, sā vā ocroteascā si sā vā binecuvânteze! Amin”, „Foarte adevărat, multă sănătate!”, sunt o parte dintre comentariile fanilor.

Monica Anghel, operată în luna august

În urmă cu două luni, Monica Anghel a ajuns la spital pentru două intervenții oftalmologice, unde a avut implantul de cristalin și corectarea dioptriilor. Artista a explicat că operațiile au fost necesare, nu un moft, și deși i-a fost teamă, a avut încredere în medici. După intervenții, s-a recuperat rapid, iar controlul medical a confirmat că totul este în regulă. Monica se bucură acum de o vedere clară și a renunțat la ochelari, deorece vede foarte clar.

×