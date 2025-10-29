Acasă » Exclusiv » Fosta concurentă de la Iumor, primele declarații după ce a rămas însărcinată în același timp cu fiica ei cea mare: ”Ea va naște mai curând” | EXCLUSIV

Fosta concurentă de la Iumor, primele declarații după ce a rămas însărcinată în același timp cu fiica ei cea mare: ”Ea va naște mai curând” | EXCLUSIV

De: Rebeka Pascu 29/10/2025 | 17:28
Fosta concurentă de la Iumor, primele declarații după ce a rămas însărcinată în același timp cu fiica ei cea mare: "Ea va naște mai curând" | EXCLUSIV
O artistă cunoscută din România și fiica ei sunt însărcinate în același timp! Va fi cea mai tânără bunică din showbiz-ul românesc! Vedeta a avut parte de o copilărie marcată de traume: familie dezorganizată, a fost abuzată, a rămas însărcinată la 14 ani, primul copil a murit la scurt timp după naștere, apoi a adus pe lume al doilea bebeluș la vârsta de 16 ani, iar partenerul de viață de atunci a intrat la închisoare. Acum, se află la cea de-a cincea sarcină și totodată, urmează să devină și bunică. CANCAN.RO vă dezvăluie toate detaliile și declarațiile vedetei în exclusivitate.

Fosta concurentă iUmor urmează să devină mamă pentru a cincea oară și bunică pentru prima dată la vârsta de 35 de ani. Putem spune că va fi cea mai tânără bunică din România! După mai multe relații eșuate, artista trăiește acum o altă poveste de dragoste cu un bărbat misterios, alături de care nu s-a afișat, deocamdată. Deniz și iubitul ei nu au pierdut deloc timpul, ci au trecut la nivelul următor într-un timp relativ scurt. Vedeta a oferit declarații în exclusivitate despre sarcină, despre tatăl bebelușului pe care îl poartă în pântec, dar și despre vestea că va deveni și bunică, totodată!

Deniz Brizo, bunică la 35 de ani!/Foto:Instagram

Artistă din România- bunică la 35 de ani!

Viața lui Deniz Brizo pare desprinsă dintr-un film dramatic. În trecut, șatena a trăit o relație intensă cu Zenys, cunoscut artist și producător muzical, alături de care are alți doi copii. După despărțire, vedeta a încercat să-și refacă viața, însă mai multe relații eșuate au lăsat urme adânci. Astăzi, la 35 de ani, Deniz se pregătește să devină din nou mamă, pentru a cincea oară, iar cea mai mare surpriză abia acum vine: și fiica ei cea mare este însărcinată! În exclusivitate pentru CANCAN.RO artista ne-a dezvăluit că i-a cerut acordul Ștefaniei, fiicei sale, pentru a păstra sarcina.

Vedeta și fiica ei cea mare, însărcinate în același timp/Foto:Instagram

„Sunt însărcinată în 7 săptămâni, iar prima persoana care a aflat a fost fiica mea cea mare care și ea este însărcinată. Fiind primul meu copil, am întrebat-o daca o deranjează dacă aș păstra bebelușul, raspunsul ei m-a emoționant, fiind de acord. Cei mici au aflat acum 3 zile și au fost surprinși. La început, cea mică a iczbucnit în plâns crezând că va pierde atenția mea, apoi a înțeles că eu voi rămâne aceeași mereu. Nu mi-am dorit să rămân însărcinată având probleme și riscuri… dar cu ajutorul lui Dumnezeu sunt sigură că totul va fi bine. Nu îți trebuie ani să fii cu cineva ca sa creezi o familie. Viitorul meu soț, adică tatăl biologic al copilului pe care îl port în pântec, care mă ajută și cu creșterea celorlalți copii ai mei, avem o relație foarte respectuoasă cu tatal lor celorlați copii. Revenind la subiectul principal, eu și fiica mea suntem însărcinate în același timp, ea va naște mai curând decât mine. Abia aștept să ne revedem!”, a declarat Deniz Brizo pentru CANCAN.RO

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741 CANCAN  (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.

 

