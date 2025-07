Concurenta umilită de Mihai Bendeac la iUmor o acuză pe propria mama că i-a făcut farmece: “Îmi cădea părul foarte tare, intrasem în depresie”

O vedetă de la noi a trecut prin cea mai grea perioadă de până acum! Nu mai vorbește cu fata ei de un an, iubitul a plecat în străinătate acolo unde s-a stabilit, iar colac peste pupăză a aflat un adevăr dureros. Cea care trebuia să fie cea mai apropiată ființă din viața ei încerca să o distrugă. A trecut printr-una dintre cele mai grele perioade, avea stări de rău, probleme de sănătate, astfel că a decis să investigheze pentru a afla ce i se întâmplă. A aflat atunci că propria mamă a fost cea care i-a vrut răul și, fără ca ea să aibă habar, îi făcea tot felul de farmece și vrăji. Povestea este halucinantă, însă fosta concurentă iUmor ne-a spus-o cap coadă. CANCAN.RO vă prezintă una dintre cele mai cutremurătoare mărturisiri.

Deniz Brizo a trecut printr-o experiență traumatizantă! Ea susține că mama ei i-a făcut farmece și starea ei de sănătate era îndoielnică, motiv pentru care a cerut ajutorul preoților. A fost la numeroase mănăstiri și a reușit să descopere ce s-a întâmplat, de fapt. În plus, fosta concurentă iUmor nu mai vorbește nici cu fiica ei de aproape un an.

Fosta concurentă de la iUmor acuză că propria mamă i-a făcut farmece: „Nu mă simțeam bine, îmi mergea foarte rău!”

Deniz și fiica ei nu își mai vorbesc de un an. Tânăra are 19 ani și nu s-au mai văzut de multă vreme. Nu își caută mama, ba chiar o respinge. Nu o dată fosta concurentă iUmor a declarat că fata ei o căuta doar pentru a îi cere bani pentru ea și iubitul ei. Când se vedea cu sacii în căruță, adolescenta nu mai dădea niciun semn, ba chiar nu îi mai răspundea mamei sale la telefon. Situația nu s-a mai ameliorat, dimpotrivă.

„Eu nu mai comunic cu fata mea, am lăsat-o pe ea să facă ce își dorește și dacă va vrea să găsească o cale, eu sunt deschisă. Tot timpul voi fi deschisă către fiica mea pentru că asta îmi este datoria de mamă. Am postat când a fost ziua ei despre ea pentru că suntem familie și sper să își amintească acest lucru. Legătura dintre noi nu are cum să se schimbe vreodată. Fata mea a împlinit 19 ani, postarea pe care am făcut-o era veche, de la 16 ani. Sper că atunci când va vrea sau când va avea un moment dificil să vină la mine și voi fi alături de ea necondiționat, dar vreau să facă ea acest pas. Ea are mai mult nevoie de o mamă, eu m-am resemnat în privința ei. Eu am căutat-o mult, am primit numai refuzuri, așa că o las pe ea să vină către mine dacă va vrea. Se face un an de când nu am mai vorbit măcar. Mie nu-mi plac trădările și nu le accept. Ea a mers mult prea departe” , a spus Deniz Brizo pentru CANCAN.RO.

Ceea ce nu știa însă Deniz este faptul că această relație foarte tensionată dintre ea și fiica ei se trage și de la faptul că brunetei i se făceau vrăji, spune ea. Tinerei îi mergea extrem de rău, avea probleme de sănătate, sufletești și în carieră. I se închideau uși în nas și ajunsese să fie ca o legumă. A mers la preot pentru a căuta ajutorul.

” Nu mă simțeam bine, îmi mergea foarte rău. Aveam uși închise pe oriunde mergeam, intrasem în depresie. Îmi cădea părul foarte tare, am avut acnee, stări de leșin. Eu nu am avut astfel de probleme niciodată, cu tenul, cu părul. Voiam să fac ceva important, pățeam ceva, făceam pană la mașină, o loveam. Și am stat să mă gândesc de unde aceste ghinioane constante. Așa am ajuns să caut ajutorul preotului”, a spus Deniz Brizo pentru CANCAN.RO.

Ce ritual a făcut pentru a scăpa de blesteme: „40 de zile am făcut un canon și timp de 13 zile de vineri am…”

Deniz a mers la o mănăstire unde slujește părintele Ioan Canciu, cel care a și ajutat-o pe brunetă să depășească momentele dificile și a dezlegat farmecele cu ajutorul rugăciunii și al unui canon pe care vedeta l-a făcut timp de 40 de zile.

„M-a ajutat mult preotul la care am fost, este un om deosebit. S-au speculat lucruri, că ar ghici, nu este cazul. El merge pe partea de rugăciune, am făcut un canon de 40 de zile. 13 zile de vineri am ținut post negru. Durerile și necazurile care îți apar în cale te fac să înțelegi mai bine ceea ce ești deja, un om care acceptă lumea așa cum este ea. După ce am făcut acel canon am aflat adevărul. Mi-a fost destul de greu să aflu că mama mea îmi făcea acele farmece. De la un străin poate că nu te miri, dar de la mama, am rămas șocată. Acum a început să-mi meargă mai bine. Sunt pe cont propriu, îmi iau singură deciziile, nu mai sunt alte spirite în jurul meu care să îmi influențeze deciziile”, a spus ea.

Și cu toate că a fost șocant să afle că propria mămă îi făcea farmece, Deniz Brizo spune că o iartă, tocmai pentru a se putea elibera de povara pe care a dus-o.

„Merg pe calea iertării, accept că unii oameni se exteriorizează așa. Sper ca ea să nu mai facă rău, să mă lase așa. Am avut atâtea de tras în anii aceștia și când am aflat ce s-a întâmplat de fapt, atunci am reușit să comunic. Ușor, ușor am ieșit din asta. Am vorbit despre asta pentru a ajuta alți oameni, tocmai pentru a înțelege și alții dacă pățesc la fel”, a mai declarat ea.

