Curs valutar emis de BNR pentru luni, 22 decembrie 2025. Ce valori au euro și dolarul, înainte de Crăciun

Astăzi, luni, 22 decembrie 2025, Banca Națională a României va publica cursul oficial al principalelor valute străine. Acesta este actualizat în fiecare zi lucrătoare, la ora 13:00, și servește drept referință pentru tranzacțiile financiare și schimburile valutare din țară.

BNR urmează să comunice noile cotații pentru principalele monede internaționale, inclusiv euro și dolarul american. Ultimele date disponibile, cele din ședința de vineri, 19 decembrie, arată mișcări mixte ale leului în raport cu valutele de referință.

Curs valutar BNR, 19 decembrie 2025

Astfel, moneda națională s-a depreciat semnificativ față de lira sterlină, care a urcat la 5,8140 lei, cel mai ridicat nivel atins din 11 decembrie și până în prezent. De asemenea, leul a pierdut teren în fața dolarului american, cotat la 4,3449 lei, precum și în raport cu francul elvețian, care a ajuns la 5,4650 lei. În schimb, leul a reușit o ușoară apreciere față de moneda unică europeană, euro fiind stabilit la 5,0896 lei.

Pe piața metalelor prețioase, aurul a continuat trendul ascendent. Prețul unui gram de aur a crescut cu 78 de bani, ajungând la valoarea de 604,5466 lei, semn al interesului crescut pentru active considerate sigure în contextul actualelor fluctuații economice.

CITEȘTE ȘI:

Câți bani vei câștiga pentru meseria ta actuală în 2026, 2030, 2035 și în 2040. Tabel salarii în România

E oficial! Cresc taxele și impozitele, de la 1 ianuarie 2026