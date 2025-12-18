Acasă » Știri » Câți bani vei câștiga pentru meseria ta actuală în 2026, 2030, 2035 și în 2040. Tabel salarii în România

De: Andreea Stăncescu 18/12/2025 | 07:40
Cum va fi influențat salariul tău în viitor

Te-ai gândit cum va arăta salariul tău peste 4, 10 sau 15 ani? Pe baza tendințelor actuale din piața muncii și a creșterilor salariale care se anunță, a fost realizată o estimare orientativă a veniturilor pentru 15 meserii populare, valabilă pentru următorii ani. Aceste cifre nu reprezintă o predicție exactă, ci o proiecție bazată pe evoluția economică, cererea de pe piața muncii, digitalizare și deficitul de specialiști din anumite domenii.

Estimările arată că domenii precum IT-ul, medicina și data science vor rămâne printre cele mai bine plătite și în următoarele decenii. Un inginer software senior, un soecialist în IT sau un medic specialist ar putea ajunge până în 2040 la salarii lunare care se apropie de 40.000 de lei. Creșteri importante sunt prognozate și în domenii precum securitatea cibernetică, managementul de proiect sau marketingul digital, unde cererea de specialiști este în continuă creștere.

Meseriile tehnice și cele din infrastructură vor continua să fie bine plătite, pe fondul lipsei forței de muncă și al investițiilor în dezvoltare. Inginerii constructori, electricienii calificați sau șoferii de transport internațional ar putea beneficia de creșteri salariale constante până în 2040.

De asemenea, domenii considerate mai stabile, precum contabilitatea, resursele umane sau juridicul, vor înregistra majorări semnificative ale veniturilor în următorii ani.

Ce salariu vei avea în 15 ani?

Schimbări pe piața muncii

Dacă tendințele actuale se mențin, este posibil ca până în 2050 salariile să crească și mai mult, mai ales în domeniile unde automatizarea nu poate înlocui complet expertiza umană sau unde cererea depășește oferta. Viitorul salariului tău depinde în mare măsură de domeniul ales, nivelul de specializare și capacitatea de adaptare la schimbările pieței muncii. Investiția în educație, competențe digitale și dezvoltare continuă poate face diferența pe termen lung.

