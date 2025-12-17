Ce este al 13-lea salariu și cine beneficiază de el la finalul lui 2025? Ce spun legile din România despre acordarea lui

La finalul anului 2025, al 13-lea salariu continuă să fie unul dintre cele mai râvnite beneficii pentru angajați. Mulți îl văd ca pe un ajutor valoros sau o recompensă pe care o merită la sfârșitul anului. Totuși, în realitate, doar câteva companii decid să ofere acest bonus. CANCAN.RO are toate detaliile despre acest subiect!

Pentru majoritatea oamenilor care muncesc, al 13-lea salariu nu este doar o practică obișnuită, ci un privilegiu deosebit. Este esențial să înțelegem că acesta nu este garantat prin lege, ci depinde în totalitate de deciziile angajatorului. Așadar, este crucial să ne asumăm un rol activ în promovarea acestui avantaj, pentru a-l transforma într-o realitate pentru toți.

Ce este, de fapt, al 13-lea salariu

Știi, „al 13-lea salariu” e ca un mic cadou de final de an pe care unele firme îl oferă. E cam cât un salariu normal și vine numa’ bine, mai ales că de sărbători cheltuim mai mult! E și un fel de „mulțumim” pentru tot efortul depus. Însă, la noi, legea nu obligă firmele să-l dea.

Depinde doar de bunăvoința șefilor și de cum au stabilit ei regulile. Dacă îl dau, de obicei totul e clar stabilit, fie în contractul colectiv, fie în cel individual, sau chiar în regulamentul intern, ca să nu existe surprize!

Cum este acordat și ce trebuie să știi despre el

În multe locuri, primești un salariu în plus la sfârșit de an, ca un fel de cadou! Unele firme îi zic „primă de Crăciun”, altele „bonus de sfârșit de an”, dar ideea e aceeași. Uneori, suma asta nu e fixă, ci depinde de cât timp lucrezi acolo, cât de bine te-ai descurcat sau de vechimea ta!

Oricum ar fi, e important să știi de la început cum funcționează treaba asta. Reglementările ar trebui să fie clare și pentru toată lumea. Iar din punct de vedere al taxelor, al 13-lea salariu se impozitează ca orice venit, deci se iau în calcul impozitele și contribuțiile.

Cine poate primi al 13-lea salariu

Al 13-lea salariu poate fi dat oricui lucrează, indiferent dacă are contract pe perioadă nedeterminată, determinată sau cu jumătate de normă. Practic, depinde doar de ce vrea șeful! Legile noastre nu spun că nu se poate da acest bonus. În firmele private, se dă des ca să-i țină pe oameni fericiți și motivați.

Iar dacă lucrezi în străinătate, e bine să știi că regulile pot fi altele. De exemplu, în Italia, Spania sau Portugalia, e foarte posibil să ai inclusă a 13-a lună în salariu. Uneori, e chiar obligatoriu prin lege!

În spiritul sărbătorilor de iarnă, contractele colective de muncă amintesc de al 13-lea salariu undeva în preajma Crăciunului. Nu e o dată bătută în cuie, nici vreo regulă care să spună că neapărat trebuie să vină odată cu leafa din decembrie, dar cu siguranță aduce un strop de bucurie în plus în această perioadă magică.

Într-o piață a muncii tot mai competitivă, modul în care companiile aleg să recompenseze finalul de an devine nu doar o decizie financiară, ci una de poziționare pe termen lung.

