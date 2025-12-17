Acasă » Știri » Regele Charles l-a primit pe Nicușor Dan la Palatul Buckingham! Imaginea cu momentul istoric a fost postată de Președintele României

Regele Charles l-a primit pe Nicușor Dan la Palatul Buckingham! Imaginea cu momentul istoric a fost postată de Președintele României

De: Anca Chihaie 17/12/2025 | 18:17
Regele Charles l-a primit pe Nicușor Dan la Palatul Buckingham/foto: X

Președintele României, Nicușor Dan, a avut astăzi o întrevedere oficială cu Majestatea Sa Regele Charles al III-lea la Palatul Buckingham, în cadrul vizitei sale de lucru în Regatul Unit. Șeful statului a postat pe rețeaua X o fotografie cu cei doi lideri, însoțită de mesajul de mulțumire.

Aceasta a fost o întâlnire cu încărcătură simbolică, cei doi lideri având ocazia să discute despre legăturile bilaterale dintre România și Regatul Unit. Potrivit informațiilor oficiale, Nicușor Dan și Regele Charles s-au mai întâlnit în urmă cu aproximativ trei ani, în București, când Charles era încă Prinț de Wales, iar Nicușor Dan ocupa funcția de primar al Capitalei.

„Îi mulțumesc Majestății Sale Regele Charles al III-lea pentru că m-a primit astăzi la Palatul Buckingham”, a transmis Nicușor Dan pe X.

În imagine se poate observa cum mâna Regelui Charles este ușor umflată și vânătă. Află AICI ce s-a întâmplat cu degetele lui.

Regele Charles l-a primit pe Nicușor Dan la Palatul Buckingham

Pe lângă întâlnirea cu monarhul britanic, președintele României a avut discuții cu reprezentanți ai unor companii britanice interesate să își extindă investițiile pe piața românească. Aceste discuții s-au concentrat pe oportunitățile de colaborare în sectoare strategice și pe stimularea investițiilor în România. Nicușor Dan a subliniat importanța consolidării relațiilor economice bilaterale și a menționat că România oferă „un cadru stabil și atractiv pentru companiile care doresc să se dezvolte în Europa Centrală și de Est”.

În programul său oficial, președintele se află la Londra pentru a participa la întâlniri cu membri ai comunității de afaceri românești din Regatul Unit, precum și cu reprezentanți ai unor companii britanice care deja activează pe piața locală sau care intenționează să investească în viitor.

„În primul rând că e o chestiune importantă. Când ai o mie de magistrați, din șapte mii, care spun că sunt probleme în sistemul de justiție, înseamnă că e o chestiune foarte serioasă, și, de asta, după cum știți, am programat o întâlnire imediat ce voi fi în țară, luni dimineața, cu magistrații care vor să exprime public probleme cu privire la sistemul de justiție. De asemenea, colegii au primit deja multe materiale care se referă la subiectul ăsta. Acesta e primul lucru.

Al doilea lucru, că trebuie să separăm faptele de opinii. Adică discutăm de sistemul de justiție, intuitiv v-aș spune, și am spus asta cu mai multe ocazii, că sunt probleme la Inspecția Judiciară, sunt probleme la modul în care se fac promovări, și pe funcții de conducere în instanțe, și de la instanțe inferioare la instanțe superioare. Numai că lucrurile astea trebuie probate, adică nu este o chestiune de slogane sau de cine strigă mai tare. Sunt chestiuni foarte serioase și ele trebuie probate, și asta vom face. În măsura în care există acuzații, vom solicita materiale, materiale, materiale, până când vom ajunge la o concluzie care să fie unanim recunoscută. Deci asta e o chestiune care, în opinia mea, va dura de ordinul două-trei luni. Mai departe o să vedem vinovății, dacă sunt. Dacă sunt, mă voi exprima public. Și mai departe, chestiunea de demisie dintr-o funcție – eu am atribuții numai pe pozițiile de consilier prezidențial și de stat. Pe poziții care nu sunt în subordinea directă a Președintelui, e o chestiune de societate și de respectivele instituții”, a transmis Nicușor Dan la finalizarea vizitei.

Prințul Harry, întâlnire de urgență cu Regele Charles? Anunțul despre sănătatea monarhului a făcut înconjurul lumii

Vești noi de la Palatul Buckingham. Ce se va întâmpla cu tratamentul pe care Regele Charles îl ia împotriva bolii sale nemiloase

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Bianca Drăgușanu a cauzat un accident în parcarea unui mall! Ce s-a întâmplat când s-a dat jos: „Nu cumva voiai să mă iei și la bătaie?”
Știri
Bianca Drăgușanu a cauzat un accident în parcarea unui mall! Ce s-a întâmplat când s-a dat jos: „Nu…
Ce este al 13-lea salariu și cine beneficiază de el la finalul lui 2025? Ce spun legile din România despre acordarea lui
Știri
Ce este al 13-lea salariu și cine beneficiază de el la finalul lui 2025? Ce spun legile din…
Cel mai lung drum drept din Europa nu are nicio curbă pe zeci de kilometri. Drumul este obiectiv turistic
Mediafax
Cel mai lung drum drept din Europa nu are nicio curbă pe zeci...
Chinezii construiesc cel mai mare baraj din lume în Tibet. Valoarea se apropie de 200 de miliarde de dolari
Gandul.ro
Chinezii construiesc cel mai mare baraj din lume în Tibet. Valoarea se apropie...
Andreea Bălan, apariție extravagantă la TVR. Iubita lui Victor Cornea a făcut senzație cu rochia ei
Prosport.ro
Andreea Bălan, apariție extravagantă la TVR. Iubita lui Victor Cornea a făcut senzație...
Bradul de Crăciun al Alexiei Eram a stârnit controverse în mediul online: „Atâta fandoseală”. Cum arată acesta
Adevarul
Bradul de Crăciun al Alexiei Eram a stârnit controverse în mediul online: „Atâta...
Administrația Trump presează Europa să renunțe la planul de finanțare a Ucrainei din active rusești: „Nu mai sunt liderul lumii libere”
Digi24
Administrația Trump presează Europa să renunțe la planul de finanțare a Ucrainei din...
Guvernul impune termen limită pentru taxe și impozite locale
Mediafax
Guvernul impune termen limită pentru taxe și impozite locale
Parteneri
Cum arăta Denise Rifai înainte să fie celebră. Tatăl arab îi punea reguli stricte
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum arăta Denise Rifai înainte să fie celebră. Tatăl arab îi punea reguli stricte
FOTO. Mădălina Ghenea, imaginile momentului într-un echipament alb care i-a evidențiat formele
Prosport.ro
FOTO. Mădălina Ghenea, imaginile momentului într-un echipament alb care i-a evidențiat formele
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan...
Drama Cosminei Boboc, câștigătoarea MasterChef 2025. Tatăl ei a murit în timpul emisiunii, după ce mama și bunica se stinseseră cu un an înainte
Click.ro
Drama Cosminei Boboc, câștigătoarea MasterChef 2025. Tatăl ei a murit în timpul emisiunii, după ce...
Putin insistă că nu va ataca Uniunea Europeană: „Sunt minciuni și simple aberații”. Declarațiile în întregime ale dictatorului rus
Digi 24
Putin insistă că nu va ataca Uniunea Europeană: „Sunt minciuni și simple aberații”. Declarațiile în...
Elon Musk are o veste proastă pentru cei bogați: „Banii vor deveni irelevanți”. El spune că în 10-15 ani, munca va fi opțională
Digi24
Elon Musk are o veste proastă pentru cei bogați: „Banii vor deveni irelevanți”. El spune...
Decizie oficială UE: Mașinile pot avea, în continuare, motoare diesel și pe benzină!
Promotor.ro
Decizie oficială UE: Mașinile pot avea, în continuare, motoare diesel și pe benzină!
BANCUL ZILEI. ION: – Părinte, am voie să mă uit după femei cu posteriorul mare?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. ION: – Părinte, am voie să mă uit după femei cu posteriorul mare?
Cea mai așteptată sculă PARKSIDE fără fir revine la Lidl. Idei de cadouri pentru meșteri
go4it.ro
Cea mai așteptată sculă PARKSIDE fără fir revine la Lidl. Idei de cadouri pentru meșteri
Mai multe fosile uimitoare s-au dovedit a fi cu totul altceva
Descopera.ro
Mai multe fosile uimitoare s-au dovedit a fi cu totul altceva
Criticii de specialitate au decis: iată cele mai bune jocuri video ale anului 2025
Go4Games
Criticii de specialitate au decis: iată cele mai bune jocuri video ale anului 2025
Chinezii construiesc cel mai mare baraj din lume în Tibet. Valoarea se apropie de 200 de miliarde de dolari
Gandul.ro
Chinezii construiesc cel mai mare baraj din lume în Tibet. Valoarea se apropie de 200...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Prețul pe care l-a plătit celebra actriță pentru succesul internațional: „Nu dispare, îl ...
Prețul pe care l-a plătit celebra actriță pentru succesul internațional: „Nu dispare, îl cari cu tine în fiecare zi”
Regele Instagramului, scos pe ușa din dos! Dan Bilzerian spune că tatăl său i-a furat imperiul
Regele Instagramului, scos pe ușa din dos! Dan Bilzerian spune că tatăl său i-a furat imperiul
Bianca Drăgușanu a cauzat un accident în parcarea unui mall! Ce s-a întâmplat când s-a dat jos: ...
Bianca Drăgușanu a cauzat un accident în parcarea unui mall! Ce s-a întâmplat când s-a dat jos: „Nu cumva voiai să mă iei și la bătaie?”
Nick Reiner, surprins de camere cu puțin înainte de a-și ucide părinții. Unde a mers fiul lui Rob ...
Nick Reiner, surprins de camere cu puțin înainte de a-și ucide părinții. Unde a mers fiul lui Rob Reiner înainte de crimă
Ce este al 13-lea salariu și cine beneficiază de el la finalul lui 2025? Ce spun legile din România ...
Ce este al 13-lea salariu și cine beneficiază de el la finalul lui 2025? Ce spun legile din România despre acordarea lui
Ce poți vedea la TVR de Revelion 2026? Duete de legendă cu Irina Loghin, Stela Enache, Paula Seling ...
Ce poți vedea la TVR de Revelion 2026? Duete de legendă cu Irina Loghin, Stela Enache, Paula Seling și Paul ‘Fuego’ Surugiu
Vezi toate știrile
×