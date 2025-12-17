Fenomenul bizar care a pus stăpânire pe România! Meteorologii ANM nu mai știu să calculeze temperaturile. Pericol de poluare și ceață

Finalul de an aduce o vreme ciudată în România. Atât de ciudată încât meteorologii ANM nu mai știu să calculeze temperaturile. Însă, există și o explicație. Se pare că un fenomen bizar se instalează în țara noastră. Atenție, aduce pericol de poluare și ceață.

În ultimele zile, vremea este una atipică în România. Astăzi, de exemplu, în timp ce în multe orașe s-au înregistrat temperaturi cu minus, pe crestele munților valorile termice au fost chiar și de peste 10 grade Celsius. Total invers față de cum este în mod normal, unde la altitudini mari are trebui să fie mai frig.

Există însă o explicație științifică pentru acest fenomen bizar. Este vorba despre ceea ce se numește inversiune termică. Ce presupune acest fenomen?

Fenomenul bizar care a pus stăpânire pe România

Așa cum spuneam, fenomenul bizar ce a pus stăpânire pe România se numește inversiune termică. Este un fenomen meteorologic în care temperatura aerului crește odată cu altitudinea, exact invers față de cum ar trebui să fie în mod normal.

Mai exact, în lipsa vântului, aerul rece se menține în zonele joase de relief, precum câmpie, vale și depresiune. Așa se face că astăzi, 17 decembrie, în timp ce în Miercurea Ciuc se înregistrau de dimineață – 7 grade, pe munte erau 10 grade.

Pe lângă o prognoză meteo destul de ciudată, fenomenul de inversiune termică aduce și efecte negative, spun specialiștii. Printre acestea se numără ceața și poluarea. În unele zone, acolo unde a persistat ceața a fost și depunere de polei. În această dimineață, pe podul de la Cernavod a avut loc un carambol cu șase mașini. Și tot din cauza poleiului, un alt carambol cu 15 mașini a avut loc lângă Ploiești.

Fenomenul de inversiunea termică i-a băgat în ceață și pe locuitorii din Suceava, care astăzi au avut parte de o vreme de primăvară aproape, cu 10 grade Celsius și mult soare. Specialiștii atrag atenția că astfel de temperaturi, mai ales în această perioadă, sunt înșelătoare și aduc probleme de sănătate, în special viroze respiratorii.

