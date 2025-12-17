Prognoza meteo pentru miercuri, 17 decembrie 2025. În sfârșit iarna își intră în drepturi! A venit frigul!

România se confruntă mâine cu o zi rece de iarnă, cu temperaturi apropiate de pragul de îngheț în cea mai mare parte a țării. Vremea va fi în general stabilă, fără precipitații importante, însă senzația de frig va fi accentuată dimineața și seara, mai ales în zonele centrale și nordice.

Prognoza meteo pentru miercuri, 17 decembrie.

România va avea parte mâine, 17 decembrie, de o zi tipic hibernală, cu temperaturi scăzute în majoritatea regiunilor și cu valori apropiate de pragul de îngheț. Vremea va fi în general stabilă, fără episoade semnificative de precipitații, însă senzația de frig va fi accentuată în special dimineața și seara.

La nivel național, temperaturile maxime ale zilei se vor încadra, în general, între 0 și 4 grade, cu valori ușor mai ridicate în sud și vest, în timp ce minimele nocturne vor coborî frecvent spre 0 grade sau chiar sub acest prag, mai ales în zonele depresionare și în centrul țării. Cerul va fi variabil, cu perioade de înnorări, iar vântul va sufla slab până la moderat.

Cum va fi vremea pe regiuni

În nordul și nord-estul țării, vremea se menține rece, cu maxime diurne care vor atinge cel mult 2–3 grade, iar noaptea temperaturile vor coborî ușor sub 0 grade. Diminețile pot aduce brumă și o senzație accentuată de frig.

În vestul României, valorile termice vor fi ceva mai blânde față de restul țării. Temperaturile din timpul zilei pot ajunge la 4–5 grade, iar minimele se vor menține ușor pozitive sau în jurul pragului de îngheț. Cerul va fi mai mult noros, dar fără precipitații importante.

În sud și sud-est, inclusiv în Câmpia Română și Dobrogea, maximele vor urca spre 4–5 grade, iar în zona litoralului pot fi chiar mai ridicate. Noaptea, temperaturile vor coborî spre 0 grade, iar umezeala poate accentua senzația de frig.

Regiunile din centru, inclusiv Transilvania, vor avea o zi rece, cu maxime apropiate de 0 grade și minime negative în timpul nopții. În zonele joase și depresionare, frigul va fi mai accentuat dimineața.

București și marile orașe

În București, ziua de 17 decembrie va aduce temperaturi maxime de aproximativ 4 grade, în timp ce minimele se vor situa în jurul valorii de 0 grade. Cerul va fi mai mult noros, cu posibile intervale scurte cu soare, iar vântul va sufla slab până la moderat. Senzația termică va fi ușor mai scăzută decât valorile indicate de termometre.

La Cluj-Napoca, maximele vor urca spre 5–6 grade, iar minimele vor coborî spre 0 grade, cu vreme rece, dar relativ calmă.

În Timișoara, temperaturile vor fi printre cele mai ridicate din țară, cu valori diurne apropiate de 8–9 grade și minime nocturne de 3–4 grade, pe fondul unui cer predominant noros.

La Constanța, influența Mării Negre va face ca vremea să fie mai blândă. Maximele pot ajunge spre 10–11 grade, iar minimele vor rămâne pozitive, în jur de 3 grade.

În Iași, temperaturile vor fi mai scăzute, cu maxime de 4–5 grade și minime în jurul pragului de îngheț, pe fondul unui cer variabil.

Mâine, 17 decembrie, România va traversa o zi rece, dar relativ liniștită din punct de vedere meteorologic, fără fenomene extreme. Temperaturile rămân scăzute în cea mai mare parte a țării, cu valori ușor mai blânde în sud și vest, iar diferențele dintre regiuni vor fi resimțite mai ales la nivelul senzației termice. Hainele groase rămân necesare, mai ales dimineața și seara, când frigul va fi mai accentuat.

Citește și:

Fenomen meteo extrem de periculos în București, de Crăciun. Meteorologii Accuweather avertizează populația să evite deplasările

Avertizări meteo în lanț pentru România! Dimineață teribilă în aceste zone