Avertizări meteo în lanț pentru România! Dimineață teribilă în aceste zone

Adminitrația Națională de Meteorologie (ANM) a acutalizat prognoza meteo pentru ziua de marți, 16 decembrie 2025. Este cod calben de vreme rea în mai multe zone din România,

Conform prognozei meteo a Administrației Naționale de Meteorologie (ANM), în dimineața zilei de miercuri, 16 decembrie 2025, începând de la ora 6:00, până la ora 09:00, mai multe zone din Oltenia și Banat se află sub avertizare de cod galben de ploi și ceță. Local se va semnala ceață sub 200 de metri, izolat sub 50 de metri, iar în funcție de condițiile locale se va forma ghețuș.

”Se va semnala ceaţă ce determină vizibilitate redusă, local sub 200 m şi izolat sub 50 m”, anunţă ANM.

ANM: Atenționare nowcasting de vreme rea

Avertizările de fenomene periculoase imediate (nowcasting) se emit pentru o perioadă de maximum şase ore, precizează ANM. Temperaturile minime vor fi cuprinse între -8 și 3 grade Celsiu, iar cele maxime se vor încadra între 3 și 11 grade Celsius. Sunt vizate următoarele județe:

Județul Gorj: Târgu Jiu, Motru, Rovinari, Târgu Cărbunești, Turceni, Bâlteni, Mătăsari, Bălești, Plopșoru, Țânțăreni, Țicleni, Drăguțești, Scoarța, Turburea, Aninoasa, Crușet, Fărcășești, Negomir, Slivilești, Vladimir, Dănești, Bustuchin, Borăscu, Urdari, Văgiulești, Bolboși, Stoina, Logrești, Stejari, Dănciulești, Albeni, Brănești, Săulești, Drăgotești, Cătunele, Licurici, Căpreni, Telești, Ionești, Berlești, Jupânești, Câlnic, Glogova, Hurezani, Bărbătești, Samarinești, Ciuperceni;

Județul Dolj: Filiași, Argetoaia, Grecești, Secu;

Județul Mehedinţi: Strehaia, Corcova, Bala, Tâmna, Butoiești, Șișești, Bâcleș, Prunișor, Broșteni, Florești, Căzănești, Dumbrava, Grozești, Voloiac, Husnicioara, Breznița-Motru, Poroina Mare, Greci, Stângăceaua, Șovarna;

În aceste condiții, polițiștii rutieri le recomandă șoferilor să conducă prudent, să reducă și să adapteze viteza de mers la drum în funcție de condițiile meteo, să folosească sistemele de iluminare corespunzătoare.

”Conducătorii auto sunt sfătuiţi să reducă viteza şi să mărească distanţa de siguranţă între autovehicule, să folosească în mod corespunzător sistemele de iluminare, să evite frânările bruşte şi manevrele riscante! Pietonilor le recomandăm să evite folosirea părţii carosabile pe timpul nopţii, în condiţii de vizibilitate redusă”, recomandă poliţiştii rutieri.

