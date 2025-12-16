Acasă » Știri » Prognoza meteo pentru marți, 16 decembrie 2025. Temperaturi neobișnuite, cu o săptămână înainte de Crăciun

De: Paul Hangerli 16/12/2025 | 06:30
Vremea rămâne mai blândă decât ar fi normal pentru această perioadă a anului, iar iarna continuă să întârzie să își facă simțită prezența în România. Marți, temperaturile se mențin pozitive în aproape toată țara, cu cer predominant noros, ceață frecventă și fără precipitații semnificative.

Prognoza meteo pentru marți, 16 decembrie 2025

Marți, 16 decembrie 2025, vremea va fi predominant închisă în majoritatea regiunilor țării, fără precipitații semnificative. Temperaturile se vor menține ușor peste normalul perioadei, cu maxime diurne cuprinse, în general, între 4 și 8°C, iar minimele nocturne vor coborî spre valori de 0–3°C, fără episoade de ger accentuat. Ceața și norii joși vor fi prezenți pe alocuri, mai ales în zonele joase și în marile orașe, contribuind la o atmosferă umedă și mohorâtă.

Vremea pe regiuni

Muntenia și sudul țării
Cerul va fi mai mult noros, iar ceața va apărea în primele ore ale dimineții. Temperaturile maxime vor ajunge la 6–8°C, în timp ce minimele nocturne se vor situa în jurul valorilor de 2–3°C. Umiditatea ridicată va accentua senzația de frig.

Oltenia
Vremea va fi închisă și umedă, cu maxime cuprinse între 5 și 7°C și minime de 1–3°C. Ceața va fi prezentă dimineața, reducând temporar vizibilitatea.

Transilvania și Maramureș
În aceste regiuni, ceața va persista în special în orele dimineții, iar cerul va rămâne acoperit pe tot parcursul zilei. Temperaturile maxime se vor încadra între 4 și 6°C, iar minimele nocturne pot coborî spre 0–1°C.

Moldova
Vremea va fi relativ blândă pentru mijlocul lunii decembrie. Maximele vor atinge valori de 6–8°C, iar minimele se vor situa între 1 și 3°C. Ceața matinală este posibilă pe arii restrânse.

Banat și Crișana
Cerul va fi predominant noros, cu o atmosferă umedă. Temperaturile maxime vor fi de 5–7°C, iar minimele nocturne vor coborî spre 1–2°C.

Dobrogea și litoral
Regiunea va rămâne printre cele mai blânde din țară. Temperaturile maxime vor ajunge la 7–8°C, iar minimele se vor situa între 2 și 3°C. Umiditatea ridicată poate favoriza apariția ceții, mai ales dimineața și seara.

Prognoza pentru marile orașe

În București, cerul va fi predominant noros, cu ceață dimineața. Temperatura maximă va ajunge la 6–7°C, iar minima nocturnă se va situa în jurul valorilor de 1–2°C, fără precipitații.

La Cluj-Napoca, vremea va fi mohorâtă, cu cer acoperit și ceață locală în primele ore ale zilei. Maximele vor fi de 4–6°C, iar minimele de 0–2°C.

În Iași, cerul va rămâne noros, cu temperaturi maxime de 6–8°C și minime de 2–3°C. Ceața poate apărea dimineața.

La Constanța, vremea va fi închisă, cu maxime de 7–8°C și minime de 2–3°C, într-un context de umiditate crescută și posibilă ceață matinală.

În Timișoara, cerul va fi noros, iar atmosfera umedă. Temperaturile maxime se vor situa între 5 și 7°C, iar minimele nocturne între 1 și 2°C.

În ansamblu, ziua de marți, 16 decembrie 2025, aduce o vreme mai blândă decât normalul perioadei, cu temperaturi pozitive, cer predominant noros și fără manifestări semnificative de iarnă autentică în România.

