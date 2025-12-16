Momentul cheie care a distrus-o pe Rodica Stănoiu! Tragedia care a făcut-o să-și piardă mințile, povestită de prietene

Deschiderea unui dosar de moarte suspectă în cauzul Rodicăi Stănoiu și deshumarea acesteia pentru necropsie au stârnit un val de controverse în spațiul public. În urma informațiilor apărute în presă, Mara Bănică pune punctul pe „i” și vorbește despre momentul cheie care a distrus-o, prețul singurătății pe care fostul ministru l-a plătit de când soțul ei a murit, în 2017.

Rodica Stănoiu a murit în urmă cu mai bine de două săptămâni, pe data de 3 decembrie, la vârsta de 86 de ani. Decesul fostului ministru al Justiției este învăluit în mister, apropiații ei susținând că la mijloc ar fi vorba de gânduri necurate din partea iubitului cu 50 de mai tânăr.

În urma informațiilor cutremurătoare apărute în spațiul public, anchetatorii au deschis un dosar penal pentru moarte suspectă. Luni, 15 decembrie, trupul neînsuflețit al fostului ministru a fost deshumat, urmând să se stabilească cu exactitate cauzele decesului.

Mara Bănică: ”Nimeni din preajma ei nu a văzut semne”

În tot acest timp, cazul fostei judecătoare a stârnit numeroase reacții din partea persoanelor publice. Mara Bănică a empatizat cu vulnerabilitatea Rodicăi Stănoiu din ultimii săi ani de viață. Jurnalista a punctat faptul că după moartea soțului ei, în 2017, Rodica Stănoiu a fost distrusă, căzând pradă singurătății, teribila ”boală” a bâtrâneții.

Într-o postare pe o rețea de socializare, jurnalista a mărturisit că este de părere că Rodica Stănoiu nu a fost ferită de unele dintre efectele îndelungate ale singurătății. În acest caz, stările emoționale fragile și vulnerabilitatea i-ar fi fost exploatate la maximum de către un individ cu interese obscure.

”Prețul singurătații. Vă sperie? Pe mine, da. Mult. Cred că asta a plătit Rodica Stănoiu. Prețul singurătății. Seniorii sunt vulnerabili. Unii își pierd ușor mințile. Nu e vina lor. Când nu e nimeni cu adevărat lânga ei, sunt păcăliți adesea: că e metoda accidentul, că e hoțul care le smulge geanta ponosită pentru trei firfirei mărunți dintr un portofel scorojit… cineva îi va păcăli mereu. Nu e vina Rodicăi Stănoiu. Nu e vina nimănui. A sorții care nu i-a dat copii, poate. După moartea soțului, în 2017, și-a pierdut busola. Poate și mințile. Ca și la AVC-ul Stelei Popescu, nimeni din preajma ei nu a văzut semne. Când te îngrijorezi cu adevarat pentru cineva drag, acționezi. Multele ei prietene au avut un subiect de dezbătut la telefon, probabil. -Ai auzit, dragă, ce face Rodica? E cu un tinerel, îl duce peste tot!

-Ce vrei? O fi luat-o razna!

Punct. O bârfă. Realitatea cred ca e alta. Cred că Rodica Stănoiu avea nevoie de ajutor. Și revin la prețul singurătății. Când n-ai pe nimeni aproape și nu știi că mintea îți joacă feste la 85 de ani, ce poți să faci?”, a fost mesajul scris de Mara Bănică pe o rețea de socializare.

