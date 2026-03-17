Acasă » Știri » „Încărcarea cu carbohidrați” nu este chiar ceea ce credeam. De câți carbohidrați au nevoie, de fapt, sportivii

„Încărcarea cu carbohidrați” nu este chiar ceea ce credeam. De câți carbohidrați au nevoie, de fapt, sportivii

De: Diana Cernea 18/03/2026 | 00:50
„Încărcarea cu carbohidrați” nu este chiar ceea ce credeam. De câți carbohidrați au nevoie, de fapt, sportivii
Timp de decenii, sportivii au fost învățați că performanța depinde de consumul mare de carbohidrați înainte și în timpul efortului. Cercetări recente arată însă că rolul carbohidraților în organism este mai complex decât se credea, iar cantitatea necesară pentru performanță ar putea fi mult mai mică.

Mult timp, nutriția sportivă a fost explicată printr-o metaforă simplă: corpul este un motor, iar glicogenul – rezerva rapidă de carbohidrați – este combustibilul lui. În acest model, oboseala apare atunci când „rezervorul” se golește.

Mitul „carb-loading”

Pornind de la această idee, strategia părea evidentă: consumă cât mai mulți carbohidrați înainte de efort și continuă să îi consumi în timpul exercițiului. Cu cât mai mulți carbohidrați, cu atât performanța ar fi mai bună.

Însă o analiză publicată recent, care a revizuit peste 160 de studii despre consumul și metabolismul carbohidraților, sugerează că această interpretare este prea simplificată.

Carbohidrații rămân importanți, dar rolul lor principal nu este neapărat acela de a „alimentă” direct mușchii.

Ce se întâmplă în corp în timpul efortului

Modelul tradițional se baza pe trei presupuneri principale: mușchii folosesc glicogen drept combustibil, oboseala apare când glicogenul se epuizează, iar performanța poate fi îmbunătățită prin creșterea rezervelor de glicogen și a consumului de carbohidrați.

Acest model a devenit popular în anii 1960, când biopsiile musculare au permis cercetătorilor să măsoare nivelul de glicogen înainte și după efort.

S-a observat atunci că sportivii cu rezerve mai mari de glicogen rezistau mai mult în timpul exercițiilor intense. Astfel s-a născut recomandarea aproape universală de „carb-loading” înaintea competițiilor.

Totuși, un element important a fost mult timp ignorat: rolul glucozei din sânge și al sistemului nervos central în apariția oboselii.

Rolul creierului și al nivelului de glucoză

În organism circulă în permanență doar câteva grame de glucoză în sânge. Această cantitate este mică, dar vitală, deoarece creierul depinde de un flux constant de glucoză.

În timpul efortului intens, dacă nivelul glucozei din sânge scade și ficatul nu reușește să producă suficientă pentru a compensa, organismul percepe situația ca pe un pericol.

Pentru a preveni hipoglicemia, care poate afecta creierul, sistemul nervos reduce activitatea musculară. Practic, creierul acționează ca un sistem de protecție: reduce forța și obligă corpul să încetinească sau să se oprească.

Astfel, oboseala nu este neapărat rezultatul unui „rezervor gol”, ci mai degrabă un mecanism de protecție al organismului.

De ce apare fenomenul „zidului” în sporturile de anduranță

Mulți alergători de maraton cunosc momentul numit „hitting the wall” – momentul în care energia pare să dispară brusc.

În trecut, acest fenomen era explicat simplu: glicogenul s-a terminat, iar performanța se prăbușește.

Studiile recente arată însă că, atunci când sportivii consumă carbohidrați în timpul efortului, nivelul glucozei din sânge scade mult mai lent, iar performanța poate fi menținută mai mult timp.

Prin urmare, rolul carbohidraților pare să fie mai degrabă stabilizarea nivelului de zahăr din sânge, protejând sistemul nervos, decât alimentarea directă a mușchilor.

De câți carbohidrați au nevoie sportivii

Dacă rolul principal al carbohidraților este menținerea stabilității glucozei din sânge, întrebarea nu mai este „cât de mult putem consuma”, ci care este cantitatea minimă necesară pentru a evita scăderea periculoasă a glicemiei.

Recomandările mai vechi sugerau 60–90 g de carbohidrați pe oră în timpul efortului prelungit. Analiza recentă arată însă că, în multe situații, 15–30 g pe oră pot produce efecte similare asupra performanței.

După stabilizarea nivelului de glucoză, creșterea cantității de carbohidrați nu aduce neapărat beneficii suplimentare.

Mai mult, consumul excesiv poate avea efecte nedorite: disconfort digestiv, creșterea nivelului de insulină, reducerea arderii grăsimilor sau chiar epuizarea glicogenului muscular.

Sportivii care folosesc diete sărace în carbohidrați

Un alt argument care contestă ideea că performanța depinde exclusiv de carbohidrați este performanța unor sportivi care urmează diete low-carb.

În cazul lor s-au observat rate foarte ridicate de oxidare a grăsimilor, chiar și la intensități mari ale efortului. Acest lucru arată că organismul se poate adapta și poate utiliza diferite surse de energie în funcție de necesități.

Conceptul cheie este flexibilitatea metabolică – capacitatea corpului de a trece de la carbohidrați la grăsimi ca sursă de energie.

Cum ar putea arăta viitorul nutriției sportive

Potrivit The Conversation, noua perspectivă sugerează că carbohidrații nu trebuie nici idolatrizați, nici evitați complet. Ei reprezintă un instrument util, dar trebuie folosiți strategic.

Sportivii ar trebui să se întrebe: care este obiectivul antrenamentului – performanță maximă imediată sau dezvoltarea adaptărilor metabolice pe termen lung? De asemenea, reacțiile organismului – senzația de foame, scăderile de energie sau disconfortul digestiv – pot oferi indicii importante.

În final, performanța nu depinde doar de mușchi, ci și de creier, care monitorizează constant nivelul de energie și decide când este momentul să reducă efortul.

Viitorul nutriției sportive nu pare să se bazeze pe consumul tot mai mare de zahăr, ci pe utilizarea inteligentă a resurselor energetice ale organismului. Carbohidrații vor rămâne importanți, dar mai degrabă ca doză minimă eficientă pentru menținerea echilibrului metabolic, nu ca o sursă nelimitată de energie pentru mușchi.

Recomandarea video

Iți recomandăm
De la incendiul de pe stadionul Ghencea din 1997 la Rapid – Dinamo 2026: cronica unui eșec repetat
Știri
De la incendiul de pe stadionul Ghencea din 1997 la Rapid – Dinamo 2026: cronica unui eșec repetat
Cum a ajuns sora Adinei Alberts să se călugărească, după o decepție în dragoste. Avea doar 26 de ani când și-a schimbat viața
Știri
Cum a ajuns sora Adinei Alberts să se călugărească, după o decepție în dragoste. Avea doar 26 de…
BNR: Datoria externă totală a României a crescut în ianuarie cu 1,9 miliarde de euro
Mediafax
BNR: Datoria externă totală a României a crescut în ianuarie cu 1,9 miliarde...
O destinație turistică celebră poate deveni Insula Diavolului. Sute de mafioți, criminali și teroriști ar putea fi cazați în paradis
Gandul.ro
O destinație turistică celebră poate deveni Insula Diavolului. Sute de mafioți, criminali și...
FOTO. „Ești perfectă”. Apariției vedetei i-a extaziat pe fani
Prosport.ro
FOTO. „Ești perfectă”. Apariției vedetei i-a extaziat pe fani
„E un oraș maghiar”. Mesajele electorale ale lui Viktor Orban provoacă stupoare în Ucraina. Zelenski, cu lacrimi în ochi, ilustrat mâncând borș
Adevarul
„E un oraș maghiar”. Mesajele electorale ale lui Viktor Orban provoacă stupoare în...
Un general american s-a îmbătat în timpul unei cine la Kiev și a pierdut documente secrete: „Nu a fost vreo restricție”
Digi24
Un general american s-a îmbătat în timpul unei cine la Kiev și a...
„NATO face o greșeală foarte prostească, acesta a fost un test important”. Trump este furios și pe Macron, pe Starmer și pe Kent
Mediafax
„NATO face o greșeală foarte prostească, acesta a fost un test important”. Trump...
Parteneri
Anunț dureros al vedetei tv! Boala i s-a extins la creier, cu metastaze: „Dacă simțiți că ceva nu este în regulă, mergeți la medic”
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Anunț dureros al vedetei tv! Boala i s-a extins la creier, cu metastaze: „Dacă simțiți...
Ioana Tamaş, super hot la sală. Soția lui Gabi Tamaş e într-o formă fizică spectaculoasă
Prosport.ro
Ioana Tamaş, super hot la sală. Soția lui Gabi Tamaş e într-o formă fizică spectaculoasă
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar...
Reacția dură a pilotului Titi Aur, după accidentul lui Ilan Laufer cu trotineta electrică: „Un tată inconștient! Poate vrea să-și facă gemenii cascadori!” Bilanțul tragic din 2025, pe șosele
Click.ro
Reacția dură a pilotului Titi Aur, după accidentul lui Ilan Laufer cu trotineta electrică: „Un...
Răspunsul lui Trump pentru aliații din NATO, după ce aceștia au refuzat misiunea din Strâmtoarea Ormuz
Digi 24
Răspunsul lui Trump pentru aliații din NATO, după ce aceștia au refuzat misiunea din Strâmtoarea...
Derapaj în Parlament. Câciu a bătut cu pumnul în masă și a strigat la președinta comisiei de buget: „Vreau răspuns!”
Digi24
Derapaj în Parlament. Câciu a bătut cu pumnul în masă și a strigat la președinta...
SUV-ul chinezesc care promite peste 1.000 km autonomie, testat în România
Promotor.ro
SUV-ul chinezesc care promite peste 1.000 km autonomie, testat în România
BANCUL ZILEI. Bulă merge la doctor și se plânge de „jucărie”: - Soția spune că...
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă merge la doctor și se plânge de „jucărie”: - Soția spune că...
De ce Adam Driver nu poate privi filmul în care a jucat alături de Scarlett Johansson
go4it.ro
De ce Adam Driver nu poate privi filmul în care a jucat alături de Scarlett...
Care este cea mai veche meserie din lume?
Descopera.ro
Care este cea mai veche meserie din lume?
Tehnologia AI care face jocurile să arate fotorealist
Go4Games
Tehnologia AI care face jocurile să arate fotorealist
O destinație turistică celebră poate deveni Insula Diavolului. Sute de mafioți, criminali și teroriști ar putea fi cazați în paradis
Gandul.ro
O destinație turistică celebră poate deveni Insula Diavolului. Sute de mafioți, criminali și teroriști ar...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
De la incendiul de pe stadionul Ghencea din 1997 la Rapid – Dinamo 2026: cronica unui eșec repetat
De la incendiul de pe stadionul Ghencea din 1997 la Rapid – Dinamo 2026: cronica unui eșec repetat
Horoscop 18 martie 2026. Zodia care este pusă la încercare de partener
Horoscop 18 martie 2026. Zodia care este pusă la încercare de partener
Cum a ajuns sora Adinei Alberts să se călugărească, după o decepție în dragoste. Avea doar 26 ...
Cum a ajuns sora Adinei Alberts să se călugărească, după o decepție în dragoste. Avea doar 26 de ani când și-a schimbat viața
Carol din Râmnicu Vâlcea a murit, după ce a fost călcat de tren. Avea doar 18 ani și se întorcea ...
Carol din Râmnicu Vâlcea a murit, după ce a fost călcat de tren. Avea doar 18 ani și se întorcea de la antrenament
Jador pare profund afectat de separarea de Oana Ciocan. Ultima apariție în mediul online i-a pus în ...
Jador pare profund afectat de separarea de Oana Ciocan. Ultima apariție în mediul online i-a pus în alertă pe fani
Titi Aur, critici dure după accidentul lui Ilan Laufer: ”Nu știe regulile”
Titi Aur, critici dure după accidentul lui Ilan Laufer: ”Nu știe regulile”
Vezi toate știrile