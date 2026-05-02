Prima companie aeriană care dispare de pe piață, după ce au explodat prețurile la kerosen. Toate zborurile au fost anulate

De: Anca Chihaie 02/05/2026 | 15:03
Compania aeriană americană Spirit Airlines a decis să își înceteze complet activitatea, marcând un moment important pentru industria aviatică din Statele Unite. Operatorul low-cost, cunoscut pentru tarifele sale reduse și pentru modelul de business bazat pe servicii opționale contra cost, a anunțat că a intrat într-un proces de lichidare ordonată, care a dus la oprirea imediată a tuturor operațiunilor.

Decizia vine după o perioadă îndelungată de dificultăți financiare, agravate de creșterea accentuată a prețurilor la combustibilul de aviație. Costurile ridicate au afectat în mod direct capacitatea companiei de a-și menține modelul de afaceri profitabil, în condițiile în care strategia sa se baza pe menținerea unor tarife extrem de competitive. În acest context, încercările de redresare financiară nu au avut rezultatele dorite.

Toate zborurile au fost anulate

Toate zborurile operate de companie au fost anulate fără preaviz extins, iar pasagerii care aveau rezervări active s-au confruntat cu o situație dificilă, fiind nevoiți să își reorganizeze planurile de călătorie într-un timp foarte scurt. În același timp, serviciile de relații cu clienții nu mai sunt disponibile, ceea ce complică procesul de comunicare dintre companie și clienții afectați.

Reprezentanții companiei au indicat că pasagerii vor putea solicita rambursarea sumelor plătite pentru bilete, însă nu vor fi oferite alternative de transport sau reprogramări pe alte zboruri, așa cum se întâmplă în mod obișnuit în cazul anulărilor. Această abordare reflectă situația critică în care se află operatorul și lipsa resurselor necesare pentru a susține operațiuni suplimentare.

Închiderea marchează sfârșitul unei activități de peste trei decenii, timp în care compania a avut un rol semnificativ în transformarea pieței transportului aerian din SUA. Modelul ultra-low-cost a contribuit la democratizarea călătoriilor cu avionul, oferind acces la zboruri pentru categorii mai largi de pasageri. Cu toate acestea, același model s-a dovedit vulnerabil în fața fluctuațiilor majore de costuri, în special în ceea ce privește combustibilul.

Această închidere ar putea reprezenta unul dintre cele mai importante colapsuri din aviația americană din ultimele decenii. Industria nu a mai asistat la oprirea activității unei companii aeriene de asemenea dimensiuni de o perioadă îndelungată, ceea ce face ca impactul să fie resimțit nu doar de pasageri, ci și de angajați și parteneri comerciali.

Pe lângă dificultățile generate de costurile operaționale, compania s-a confruntat și cu provocări legate de restructurare și negocieri financiare. Tentativele de a ieși dintr-o situație de insolvență sau de a ajunge la acorduri cu creditorii nu au fost suficiente pentru a stabiliza situația. În lipsa unei soluții viabile, oprirea operațiunilor a devenit inevitabilă.

VEZI ȘI: Doliu în lumea sportului! Atleta Mara Flavia Araujo a murit în timpul concursului Texas Ironman

De ce ar fi fost ucis, de fapt, tâmplarul Giacomo din Toscana. Ce mărturisiri le-au făcut suspecții români anchetatorilor italieni

Iți recomandăm
Celebra influenceriță s-a stins la doar 25 de ani. Cuvintele iubitului au făcut pe toată lumea să plângă: „Aducea lumină oriunde mergea”
Știri
Celebra influenceriță s-a stins la doar 25 de ani. Cuvintele iubitului au făcut pe toată lumea să plângă:…
Răzvan Kovacs, ironizat după interviul la dublu cu Ella Vișan: ”Șmecher pe burta goală”
Știri
Răzvan Kovacs, ironizat după interviul la dublu cu Ella Vișan: ”Șmecher pe burta goală”
Caz unic în Marea Britanie. Gemenele care au aflat că au tați biologici diferiți
Mediafax
Caz unic în Marea Britanie. Gemenele care au aflat că au tați biologici...
Ploaia, lapovița, măzărichea și ninsoarea, fenomenele care strică minivacanța de 1 Mai. Unde sunt semnalate, potrivit meteorologilor ANM
Gandul.ro
Ploaia, lapovița, măzărichea și ninsoarea, fenomenele care strică minivacanța de 1 Mai. Unde...
FOTO. Cum arată cea mai frumoasă arbitră de fotbal din lume
Prosport.ro
FOTO. Cum arată cea mai frumoasă arbitră de fotbal din lume
Doctoriţa anchetată după afirmaţiile controversate despre copiii concepuţi în post s-a răzgândit: „O asociere falsă în capul meu”
Adevarul
Doctoriţa anchetată după afirmaţiile controversate despre copiii concepuţi în post s-a răzgândit: „O...
O familie din Germania oferă gratis o casă de 200 mp, dar nu și terenul de sub ea. Ce trebuie să facă viitorii proprietari
Digi24
O familie din Germania oferă gratis o casă de 200 mp, dar nu...
Imagini virale cu un cârd de rațe ajutat de un turist să treacă strada în Constanța
Mediafax
Imagini virale cu un cârd de rațe ajutat de un turist să treacă...
Parteneri
A cheltuit 100.000 de dolari pentru a arăta mai tânără, iar acum i-a „picat” fața! Cum arată vedeta acum?
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
A cheltuit 100.000 de dolari pentru a arăta mai tânără, iar acum i-a „picat” fața!...
Diana Munteanu a ajuns vedetă la bulgari după ce a vorbit despre milionarul celebru, cu 20 de ani mai tânăr ca ea: „E înnebunită după el”
Prosport.ro
Diana Munteanu a ajuns vedetă la bulgari după ce a vorbit despre milionarul celebru, cu...
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Ilinca Vandici are o vilă spectaculoasă! Imagini rare din casa de lux și dressingul care rivalizează cu cele ale vedetelor de la Hollywood
Click.ro
Ilinca Vandici are o vilă spectaculoasă! Imagini rare din casa de lux și dressingul care...
SUA fac o greșeală „strategică de prim rang”. Fost șef NATO: „A fost dureros să ajungem la concluzia asta”
Digi 24
SUA fac o greșeală „strategică de prim rang”. Fost șef NATO: „A fost dureros să...
Un băiat de 12 ani din Ucraina a dezactivat o dronă rusească ce se îndrepta spre frații săi. „Aproape că nu mă mai tem de nimic”
Digi24
Un băiat de 12 ani din Ucraina a dezactivat o dronă rusească ce se îndrepta...
Explozii la Tunelul Robești, de pe șantierul autostrăzii Sibiu – Pitești: „Ardeeee!”. Totul a fost planificat
Promotor.ro
Explozii la Tunelul Robești, de pe șantierul autostrăzii Sibiu – Pitești: „Ardeeee!”. Totul a fost...
Banc cu femei. – Cât să vă bag? – Toatăăă!
Râzi cu lacrimi
Banc cu femei. – Cât să vă bag? – Toatăăă!
Donald Trump laudă arma AI care doboară drone „ca pe muște”
go4it.ro
Donald Trump laudă arma AI care doboară drone „ca pe muște”
Țesătura fără baterii transformă hainele într-un tensiometru în timp real
Descopera.ro
Țesătura fără baterii transformă hainele într-un tensiometru în timp real
EA SPORTS FC 26, disponibil gratuit pentru abonații PlayStation
Go4Games
EA SPORTS FC 26, disponibil gratuit pentru abonații PlayStation
Ploaia, lapovița, măzărichea și ninsoarea, fenomenele care strică minivacanța de 1 Mai. Unde sunt semnalate, potrivit meteorologilor ANM
Gandul.ro
Ploaia, lapovița, măzărichea și ninsoarea, fenomenele care strică minivacanța de 1 Mai. Unde sunt semnalate,...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Celebra influenceriță s-a stins la doar 25 de ani. Cuvintele iubitului au făcut pe toată lumea să ...
Celebra influenceriță s-a stins la doar 25 de ani. Cuvintele iubitului au făcut pe toată lumea să plângă: „Aducea lumină oriunde mergea”
Răzvan Kovacs, ironizat după interviul la dublu cu Ella Vișan: ”Șmecher pe burta goală”
Răzvan Kovacs, ironizat după interviul la dublu cu Ella Vișan: ”Șmecher pe burta goală”
„Dragostea nu are vârstă” la Monaco, dar are cont bancar! Tinere superbe, la braț cu „regii” ...
„Dragostea nu are vârstă” la Monaco, dar are cont bancar! Tinere superbe, la braț cu „regii” averilor: ce se întâmplă, de fapt, în restaurantele exclusiviste
Olivia a vrut să își ia viața, dar s-a răzgândit. Ce a încercat să facă înainte să se stingă
Olivia a vrut să își ia viața, dar s-a răzgândit. Ce a încercat să facă înainte să se stingă
Cât costă un bilet la Delfinariu din Mamaia? Un adult trebuie să plătească aproape 75 de lei pentru ...
Cât costă un bilet la Delfinariu din Mamaia? Un adult trebuie să plătească aproape 75 de lei pentru a lua parte la o demonstrație
Scene dramatice într-un cartier din Rahova! Un ucrainean s-a prăbușit de la etajul cinci
Scene dramatice într-un cartier din Rahova! Un ucrainean s-a prăbușit de la etajul cinci
Vezi toate știrile