Cât costă un bilet la Delfinariu din Mamaia? Un adult trebuie să plătească aproape 75 de lei pentru a lua parte la o demonstrație

De: Anca Chihaie 02/05/2026 | 14:18
Minivacanța de 1 Mai a adus un număr semnificativ de vizitatori în stațiunea Mamaia, iar printre principalele puncte de atracție s-a numărat Delfinariul, unde zeci de familii au ales să își petreacă timpul liber. Încă de la orele prânzului, zona caselor de bilete a devenit aglomerată, formându-se cozi consistente de turiști și localnici dornici să participe la demonstrațiile cu delfini.

Interesul ridicat pentru acest tip de activitate de agrement vine în contextul temperaturilor favorabile și al dorinței familiilor de a petrece timp în aer liber, dar și de a le oferi copiilor experiențe educative. Delfinariul rămâne una dintre cele mai populare atracții din zonă, mai ales în perioadele de vacanță și sărbători legale, când numărul vizitatorilor crește considerabil.

Cât costă un bilet la Delfinariu din Mamaia

Potrivit tarifelor afișate, prețul unui bilet pentru adulți se apropie de 75 de lei pentru accesul la demonstrațiile cu delfini, ceea ce reprezintă un cost semnificativ pentru unele familii, în special în contextul cheltuielilor generale din vacanță. Cu toate acestea, cererea nu pare să fie afectată în mod vizibil, iar mulți dintre cei prezenți au fost dispuși să achite suma pentru a participa la spectacol.

Programul demonstrațiilor este organizat pe intervale orare fixe, ceea ce determină concentrarea vizitatorilor în anumite momente ale zilei. Acest lucru contribuie la formarea cozilor, mai ales în jurul orelor de început ale reprezentațiilor. Accesul se face cu un anumit timp înainte de începerea demonstrațiilor, ceea ce înseamnă că persoanele care ajung târziu riscă să nu mai prindă locuri disponibile.

Delfinariu (demonstrații):
Adult: 74,37 lei
Elev / student: 17,76 lei
Copii sub 7 ani: gratuit

Microrezervație și păsări exotice:
Adult: 19,98 lei
Elev / student: 4,44 lei
Copii sub 7 ani: gratuit

Planetariu:
Adult: 28,86 lei
Elev / student: 6,66 lei
Copii sub 7 ani: gratuit

Pe lângă Delfinariu, complexul mai include și alte atracții, precum microrezervația și planetariul, însă demonstrațiile cu delfini rămân principalul punct de interes. Pentru copii, experiența este una captivantă, combinând divertismentul cu elemente educative despre comportamentul și inteligența acestor animale marine.

