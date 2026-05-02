Răzvan Kovacs, ironizat după interviul la dublu cu Ella Vișan: ”Șmecher pe burta goală”

Ema Oprișan și Răzvan Kovacs au ajuns în pragul divorțului. Bărbatul s-a simțit mai liber ca niciodată și a sărit în brațele Ellei, o altă fostă concurentă de la Insula Iubirii. Noul cuplu a participat la un podcast, acolo unde au vorbit despre relația lor. Discuția a fost urmărită de mulți oameni, iar reacțiile au apărut imediat. Mai mult decât atât, fostul Emei a fost ironizat serios de internauți.

Subiectul Ella și Răzvan este intens mediatizat în această perioadă. Motiv de discuții aprinse a adus și participarea celui mai nou cuplu la podcastul lui Bursucu. Aceștia au dat un interviu la dublu și au povestit despre cum a început, de fapt, relația lor. Invitații au servit și câteva prăjituri, iar asta i-a făcut pe unii urmăritori ai podcastului să îl ironizeze pe DJ. Nici el nu s-a lăsat mai prejos și a răspuns comentariilor primite.

Cum l-au ironizat oamenii pe Răzvan Kovacs, după interviul la dublu cu Ella Vișan

Răzvan este fostul partener al Emei Oprișan. Cei doi au participat la testul suprem și deși el i-a fost infidel, Ema a decis să îi mai acorde o șansă. Mai mult decât atât, au devenit părinții Lunei. Numeroasele neînțelegeri au dus la separare, iar Răzvan pare mai fericit ca niciodată. El s-a cuplat cu Ella Vișan, fosta iubită a lui Andrei Lemnaru. După ce și-au oficializat relația, a urmat un val de critici uriaș. Din acest motiv, DJ-ul a acceptat invitația lui Bursucu și s-a dus la podcastul său. Inițial era doar el la interviu și a declarat că în continuare crede că este cel mai bun DJ de evenimente.

La un moment dat, prezentatorul i-a făcut o surpriză, iar în studio a apărut actuala iubită. Aceștia au vorbit despre relația lor, cum a început totul, dar și despre planurile de viitor. Podcastul a fost urmărit de o mulțime de oameni, așadar reacțiile erau inevitabile. Recent, unul dintre internauți l-a ironizat, după ce a văzut momentul în care Răzvan mânca o prăjitură. El a declarat că s-a dus acolo pentru a mânca și că este ”Șmecher pe burta goală”.

Băi mai lăsați motivele…una e să guști și alta e să mănânci de foame! Când știi că ai filmări te pui și mănânci nu stai ca nebunu să mănânci că nu ești la cantină, a comentat un urmăritor.

Răspunsul lui Răzvan a venit imediat:

Ce-i drept a durat destul de mult, dar nici nu mâncasem atunci că nu am apucat am fost pe grabă. Dar nici nu știam că trebuie să mănânc cu cuțitul și lingurița.

