Ella Vișan și Răzvan Kovacs s-au despărțit?! Ce i-a dat de gol

S-a rupt lanțul de iubire dintre Ella Vișan și Răzvan Kovacs?! Este întrebarea de pe buzele celor care au urmărit intens cea mai recentă telenovelă din showbiz. Fostul concurent de la Insula iubirii a încins internetul cu ultimul mesaj pe care l-a transmis, care a ridicat imediat semne de întrebare cu privire la relația lor.

După separarea de Ema Oprișan, Răzvan Kovacs nu a pierdut prea mult vremea și s-a îndrăgostit rapid de Ella Vișan, poveste de iubire care i-a luat prin surprindere pe fanii emisiunii Insula iubirii. Reamintim că Ella Vișan și Andrei Lemnaru au participat la Insula iubirii în sezonul 9, iar Ema Oprișan și Răzvan Kovacs și-au testat relația în sezonul 7 al show-ului.

Ella Vișan și Răzvan Kovacs s-au despărțit?!

Ella Vișan și Răzvan Kovacs formează un cuplu de doar câteva luni, iar relația lor părea că este cât se poate de serioasă și intensă. Cei doi au început să vorbească în luna martie, pe o rețea de socializare, apoi au avut ocazia să se întâlnească la un eveniment în Anglia, unde au legat mai bine conxiunea. În cele din urmă, cei doi au decis să formeze un cuplu.

De atunci, ei și-au asumat povestea de dragoste, s-au postat pe rețelele de socializare împreună și chiar au fost invitați în podcastul lui Bursucu, locul unde au vorbit despre începutul relației lor și despre mărețele planuri de viitor – vezi AICI.

Ei bine, se pare că, pe cât de neașteptat și fulger a început relația lor, pe atât de repede și brusc s-a și încheiat. Detaliul care i-a dat de gol și care a ridicat semne de întrebare a fost absența fotografiilor cu ei de pe rețelele de socializare.

Mai exact, cei doi au șters de pe conturilor lor toate fotografiile în care apăreau împreună, iar Răzvan le-a oferit urmăritorilor și un mic indiciu care ar putea fi interpretat ca un mesaj de subînțeles legat de o posibilă despărțire.

El a postat un story în care răspunde ironic la o întrebare ipotetică: „Ai o actriță preferată?”, iar răspunsul lui a fost: „Femeile în prima săptămână”. Cel mai probabil a vrut să spună „în prima săptămână de relație”. În acest context, mesajul postat de Răzvan Kovacs poate fi interpretat în mai multe feluri, mai ales că, deși nu mai există fotografiile în care apar împreună, încă se urmăresc reciproc pe Instagram.

