De ce nu vrea Donald Trump să poarte vestă antiglonț. Care este motivul invocat de președintele Americii

De: Daniel Matei 01/05/2026 | 22:10
Președintele SUA, Donald Trump, a stârnit discuții în spațiul public după ce a făcut o glumă referitoare la purtarea unei veste antiglonț, în contextul unor întrebări despre securitatea sa personală.

Declarațiile au venit în urma incidentului recent care a avut loc la cina Asociației Corespondenților de la Casa Albă, acolo unde un atacator înarmat a încercat să pătrundă într-o zonă în care se afla și președintele. Deși autoritățile au reușit să oprească atacul, evenimentul a readus în atenție măsurile de protecție pentru oficialii de rang înalt.

Trump a făcut o glumă atunci când a fost întrebat despre ideea purtării unei veste antiglonț, spunând că nu știe dacă ar putea „suporta să arate cu 9 kilograme mai greu”. Comentariul a stârnit râsete în Biroul Oval, unde Trump răspundea întrebărilor presei, potrivit The Hill.

„Tipii ăștia arată foarte bine. Unii dintre ei sunt adevărate exemplare fizice”, a spus Trump.

O vestă antiglonț i-ar putea salva viața

Declarațiile vin după ce un agent al Secret Service, care purta o vestă antiglonț, a fost împușcat în timpul cinei Asociației Corespondenților de la Casa Albă (WHCA) de sâmbătă, dar nu a fost rănit grav.

„Sincer, vesta a făcut o treabă incredibilă, pentru că a oprit un glonț tras de aproape. Nici măcar nu a vrut să meargă la spital. L-am trimis noi, doar pentru siguranță. Vesta l-a protejat complet. Totuși, a fost multă putere în acea pușcă. E ca și cum ai fi lovit de Mike Tyson”, a spus președintele.

Trei tentative de asasinat la adresa lui Donald Trump

Trump a spus că a mai fost întrebat și în trecut despre purtarea unei veste antiglonț, afirmând:

„Cred că este ceva la care te gândești. Pe de o parte, nu vrei să faci asta, pentru că ai impresia că cedezi în fața unor elemente negative”, a explicat el.

Incidentul de sâmbătă de la cina corespondenților de la Casa Albă marchează a treia tentativă de asasinat împotriva lui Trump.

Un oficial al Casei Albe a declarat la începutul acestei săptămâni că șefa de cabinet, Susie Wiles, convoacă o întâlnire la care vor participa oficiali ai Secret Service și ai Departamentului pentru Securitate Internă, pentru a discuta măsurile viitoare de securitate ale președintelui.

