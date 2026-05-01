Mihai Trăistariu, strategia care îi aduce profit garantat de 1 Mai. Cât cere pe noapte și ce ofertă i-a „dat pe spate” pe turiști

Mihai Trăistariu se poate declara mai mult decât mulțumit înainte de startul sezonului estival. Artistul, care deține mai multe apartamente de închiriat la mare, susține că toate locuințele sale au fost deja rezervate pentru minivacanța de 1 Mai, iar mare parte din vară este ocupată încă de pe acum. Cântărețul a mărturisit că succesul nu vine întâmplător și că promovează constant proprietățile pe care le are pe litoral încă de la începutul fiecărui an. În ciuda scumpirilor din ultimul an, Mihai Trăistariu a ales să păstreze aceleași tarife pentru a nu-și pierde clienții fideli. Până și la apartamentul de lux a făcut o promoție la care clienții nu au putut spune nu. În exclusivitate pentru CANCAN.RO, Mihai Trăstariu a spus cum și-a așteptat clienții.

Mihai Trăistariu administrează în prezent șapte apartamente, dintre care șase sunt clasificate la trei stele, iar unul este considerat apartament de lux, de patru stele. Vremea nu a fost cea mai prietenoasă de 1 Mai, dar toate au fost deja închiriate.

În ciuda scumpirilor din ultimul an, Mihai Trăistariu spune că a ales să păstreze aceleași tarife pentru a nu-și pierde clienții fideli. Astfel, prețuril pentru apartamentele standard pornesc de la 250 de lei pe noapte, iar în lunile de vârf cresc la 350 de lei.

Mihai Trăstariu: „Super parfumate, ca la carte”

Artistul pune mare accent pe curățenie și pe modul în care își întâmpină turiștii, motiv pentru care se ocupă personal ca totul să fie impecabil înainte de sosirea celor dornici să petreacă un sejur la malul mării. Camerele sunt super parfumate, așa cum spune Mihai, iar reducerile sunt în toi.

Am dat toate apartamentele de 1 Mai, de altfel și trei sferturi de vară deja e rezervată, eu mă ocup de la 1 ianuarie, în fiecare an, fac filmulețe, îi chem la mare. Am învățat că turiștii nu vin din cer. Iar unii dintre ei își mai schimbă locația, mai merg în Grecia, în Bulgaria, sunt care vin și an de an. Atunci trebuie să faci permanent rost de clienți, nu trebuie să te oprești niciodaă din căutarea clienților. Eu am 7 apartamente deja, 6 de trei stele și unul de lux, de patru stele, le-am dat pe toate. Culmea că acum e un festival de muzică electronică, internațional, și s-a aglomerat destul de mult. Eu oricum din luna mai nu mai am nimic pentru vară, e dat tot. Prețurile nu le-am modificat nici anul acesta, sunt aceleași tarife, adică 250 de lei pe noapte un apartament, iar la mine încape o familie, iar în iulie și august 350 de lei. La cel de lux am pus prețul de 900 de lei pe noapte, dar acum l-am redus la jumătate, la promoție. În fiecare an zic că o să mai ridic prețurile, pentru că s-au scumpit toate, dar nu fac asta, pentru că nu vreau să îmi pierd clientela, iar vremurile nu sunt potrivite să mărești prețurile. Am pregătit camerele dinainte pentru clienți, curate, ca la carte, toate sunt super parfumate, așa cum trebuie, m-am ocupat eu să fie totul impecabil, să nu fie nici măcar un fir de praf, pentru că așa e frumos, a declarat Mihai Trăstariu pentru CANCAN.RO.

