Doctorița Daniela Maria Jovrea a murit la 53 de ani! Ultima ei dorință are legătură cu pacienții săi

De: Andreea Stăncescu 01/05/2026 | 23:08
Este doliu în lumea medicală după ce o doctoriță din Bihor s-a stins la doar 53 de ani. Dispariția sa a îndurerat profund comunitatea, însă gestul făcut după moarte arată încă o dată devotamentul față de pacienți: dorința de a dona organe pentru a salva alte vieți.

Daniela Maria Jovrea, medic urolog apreciat în Oradea, a murit în urma unui anevrism cerebral sever. Aceasta fusese internată în stare gravă la Spitalul Județean de Urgență Bihor, după ce i s-a făcut rău acasă și a fost transportată de urgență la spital. Medicii au încercat să o salveze prin mai multe intervenții complexe, însă starea ei s-a deteriorat rapid.

Vestea decesului a fost făcută publică vineri de Carmen Pantiș, medic la secția ATI a Spitalul Județean de Urgență Bihor și președinta Colegiului Medicilor din județ, printr-o postare pe Facebook.

„A plecat în ceruri mult prea devreme, suntem triști și neputincioși în fața morții! Drum lin spre stele doamna Jovrea Daniela Maria!”, a transmis aceasta.

Ce dorința a avut doctorița înainte să moară

În cele din urmă, familia a luat o decizie care reflectă valorile în care doctorița a crezut întreaga viață. Organele sale au fost donate pentru transplant, oferind o nouă șansă unor pacienți aflați în stare critică. Ficatul a ajuns la Institutul Clinic Fundeni, rinichii la Institutul Clinic de Urologie și Transplant Renal Cluj-Napoca, iar corneele au fost trimise către unități medicale din Capitală.

Decizia a fost susținută de familia sa, inclusiv de fiica ei, studentă la Medicină, care a respectat dorința mamei de a continua să ajute oameni chiar și după dispariție. Gestul a fost considerat unul de o profundă generozitate și responsabilitate.

Vestea morții sale s-a răspândit rapid, iar colegii și pacienții au transmis mesaje de regret, amintind profesionalismul și implicarea de care a dat dovadă de-a lungul carierei. Dispariția sa vine într-un context îngrijorător, în care mai mulți medici au murit prematur în ultimele luni.

