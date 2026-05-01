Clinica unde a fost operată Valentina a fost închisă. Ce nereguli au fost găsite

Clinica privată din București unde Valentina Dumitru, o femeie de 45 de ani din Râmnicu Vâlcea, a mers pentru efectuarea unui lifting facial și unde, în timpul intervenției, a intrat în moarte cerebrală, apoi a murit, a fost închisă de autorități.

În urmă cu mai bine de două săptămâni, Valentina Dumitru, o femeie de 45 de ani din Râmnicu Vâlcea, a venit la București pentru o operație estetică de lifting facial. Procedura a fost efectuată într-o clinică privată, însă intervenția s-a transformat într-o tragedie.

Ce nereguli au fost descoperite în clinică

În timpul operației, Valentina a intrat în moarte cerebrală și a fost transferată de urgență la Spitalul Floreasca. Timp de o săptămână a stat în moarte clinică, fiind ținută în viață doar de aparate. Din primele informații, analizele medicale efectuate în acest timp au indicat că femeia ar fi suferit o hemoragie cerebrală intraventriculară, cel mai probabil din cauza unui anevrism. Colegiul Medicilor din Municipiul București (CMMB) s-a autosesizat și a demarat o cercetare disciplinară a medicului care a efectuat intervenția.

„În urma informaţiilor apărute privind posibile încălcări ale normelor deontologice şi profesionale, în cazul unei paciente care a trecut printr-o procedură chirurgicală de tip „mini lifting facial” într-o clinică din Bucureşti, Colegiul Medicilor din Municipiul Bucureşti s-a autosesizat în urma unei şedinţe desfăşurate în după-amiaza zilei de ieri”, a transmis instituţia pe pagina sa de Facebook.

După ce femeia a intrat în moarte clinică, Inspecția Sanitată de Stat a efectuat controale în clinica privată din București, iar în urma neregulilor descoperite s-au aplicat amenzi în valorea de 70.000 de lei și s-a decis închiderea unității medicale. Printre abaterile descoperite se numără deficiențe majore în procesul de sterilizare a intrumentului medical, nerespectarea dotărilor obligatorii și a circuitelor funcționale precum și încălcarea normelor de igienă și a protocoalelor de dezinfecție.

