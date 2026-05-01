Clinica unde a fost operată Valentina a fost închisă. Ce nereguli au fost găsite

De: Irina Vlad 01/05/2026 | 18:14
Clinica privată din București unde Valentina Dumitru, o femeie de 45 de ani din Râmnicu Vâlcea, a mers pentru efectuarea unui lifting facial și unde, în timpul intervenției, a intrat în moarte cerebrală, apoi a murit,  a fost închisă de autorități. 

În urmă cu mai bine de două săptămâni, Valentina Dumitru, o femeie de 45 de ani din Râmnicu Vâlcea, a venit la București pentru o operație estetică de lifting facial. Procedura a fost efectuată într-o clinică privată, însă intervenția s-a transformat într-o tragedie.

În timpul operației, Valentina a intrat în moarte cerebrală și a fost transferată de urgență la Spitalul Floreasca. Timp de o săptămână a stat în moarte clinică, fiind ținută în viață doar de aparate. Din primele informații, analizele medicale efectuate în acest timp au indicat că femeia ar fi suferit o hemoragie cerebrală intraventriculară, cel mai probabil din cauza unui anevrism. Colegiul Medicilor din Municipiul București (CMMB) s-a autosesizat și a demarat o cercetare disciplinară a medicului care a efectuat intervenția.

„În urma informaţiilor apărute privind posibile încălcări ale normelor deontologice şi profesionale, în cazul unei paciente care a trecut printr-o procedură chirurgicală de tip „mini lifting facial” într-o clinică din Bucureşti, Colegiul Medicilor din Municipiul Bucureşti s-a autosesizat în urma unei şedinţe desfăşurate în după-amiaza zilei de ieri”, a transmis instituţia pe pagina sa de Facebook.

După ce femeia a intrat în moarte clinică, Inspecția Sanitată de Stat a efectuat controale în clinica privată din București, iar în urma neregulilor descoperite s-au aplicat amenzi în valorea de 70.000 de lei și s-a decis închiderea unității medicale. Printre abaterile descoperite se numără deficiențe majore în procesul de sterilizare a intrumentului medical, nerespectarea dotărilor obligatorii și a circuitelor funcționale precum și încălcarea normelor de igienă și a protocoalelor de dezinfecție.

Ultima postare a Valentinei Dumitru, femeia de 45 de ani care a murit după ce a fost supusă unui lifting facial

Medicul Valentinei Dumitru, femeia care a murit după un lifting facial, acuzat și de alte paciente: ”Pur şi simplu m-a strâmbat”

Ce evenimente sunt pe litoral de 1 mai. Festivalul auto la care pot merge turiștii
Tragedie cumplită într-o clinică din București. Fiul unui medic cunoscut a fost găsit fără viață de propriul tată
1 Mai. Care sunt cele mai căutate stațiuni de pe litoral și cum sunt tarifele față de anul trecut?
Fostul şef al Autorităţii pentru Reformă Feroviară demontează un Fake News marca Miruţă. Trenurile găsite de USR nu zac de pomană, ci „plăteşti pentru ce primeşti, nu pentru ce ți se promite”
Raluca Zenga a atras toate privirile cu apariția ei. La 44 de ani, arată spectaculos: „Superbă!”
Imagini din timpul atacului de la Dineul Corespondenților: filmarea a fost publicată
Haos pe Aeroportul Otopeni la revenirea Dianei Șoșoacă în țară, după ce Parlamentul European i-a ridicat imunitatea
Atleta medaliată cu bronz olimpic Alysha Newman, suspendată pentru încălcarea regulilor antidoping
Cine e Tamila Andreea Cristescu, singura româncă prezentă la dineul corespondenților de la Casa Albă. A fost dată afară de Oana Țoiu de la consulatul României din New York. Duce o viață luxoasă!
FOTO. Cum arată cea mai frumoasă arbitră de fotbal din lume
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Reacția dură a Marinei Almășan, după prima victorie în procesul cu Georgică Cornu: „De ce să-mi fie milă? Pe cine nu lași să moară nu te lasă să trăiești”
Apare o nouă formațiune politică în România: partidul ISSUS. Oamenii au păreri împărțite cu privire la denumire
Rusia va extrăda în România unul dintre cei mai căutați infractori, aflat pe lista Most Wanted. Cine este Vasile Rodideal
Cârlig de remorcă neomologat: Cât e amenda în 2026 și ce trebuie să faci ca să intri în legalitate
Banc cu femei. – Cât să vă bag? – Toatăăă!
Telefoanele Samsung din gama Galaxy S27 ar putea avea un plasament diferit pentru camere. Care ar fi motivul pentru o asemenea modificare
Surpriză! Cum ne ajută berea sănătatea?
EA SPORTS FC 26, disponibil gratuit pentru abonații PlayStation
Ce evenimente sunt pe litoral de 1 mai. Festivalul auto la care pot merge turiștii
Tragedie cumplită într-o clinică din București. Fiul unui medic cunoscut a fost găsit fără viață ...
Mihai și Maris, frații dispăruți în Râșnov, au fost găsiți. Unde au stat ascunși 24 de ore
Mimi a lăsat online-ul și a pus mâna pe rachetă! Fosta iubită a lui Dobrincu, spectacol total pe ...
Cum arată Costineștiul de 1 mai. Turiștii au ales alte stațiuni pentru distracție
Cât costă o zi de parcare în Vama Veche de 1 mai! Prețurile sunt accesibile
