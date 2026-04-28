Medicul Valentinei Dumitru, femeia care a murit după un lifting facial, acuzat și de alte paciente: ”Pur şi simplu m-a strâmbat”

De: Anca Chihaie 28/04/2026 | 21:51
O femeie în vârstă de 45 de ani din Râmnicu Vâlcea a decedat la Institutul de Boli Neurovasculare din Capitală, la aproximativ zece zile după ce a intrat în comă în urma unei intervenții estetice considerate minore. Cazul a stârnit un val de reacții și suspiciuni, mai ales în contextul în care familia acesteia ridică semne de întrebare cu privire la condițiile în care a fost realizată procedura și la lipsa unor investigații medicale prealabile.

Potrivit informațiilor apărute în spațiul public, femeia își dorise o procedură de tip „cat eyes”, o intervenție estetică destinată remodelării și alungirii zonei ochilor, efectuată în scop de înfrumusețare. În timpul intervenției, desfășurate într-un cabinet privat din București, starea pacientei s-ar fi deteriorat brusc, fiind ulterior transportată de urgență la spital. În ciuda eforturilor medicale, aceasta a decedat după 10 zile.

Familia pacientei susține că procedura ar fi fost realizată fără analize medicale complete înainte de intervenție și că spațiul în care s-a desfășurat actul medical nu ar fi respectat toate standardele necesare pentru astfel de operații.

Pe lângă acest caz grav, în ultimele zile au apărut mai multe mărturii ale unor femei care afirmă că au trecut prin experiențe negative în urma intervențiilor realizate de același medic estetician. Aceste paciente susțin că au rămas cu sechele fizice vizibile după operații de remodelare corporală sau facială, unele reclamând deformări, cicatrici inestetice sau complicații persistente.

„Pentru un lifting facial am ajuns la el. Pur şi simplu m-a strâmbat. Ba mai mult de atât, au trecut 2 ani şi jumătate şi de aici încă îmi supurează. 3.100 de euro mi-a cerut​.”, spune o pacientă

Mai multe dintre aceste femei afirmă că au fost supuse unor intervenții precum lifting facial sau operații de remodelare a sânilor, după care rezultatele nu au corespuns așteptărilor și, în unele cazuri, au apărut probleme medicale persistente. Unele paciente spun că ar fi fost puse în situația de a suporta costuri suplimentare pentru eventuale corecții, în condiții contractuale care ridicau semne de întrebare, inclusiv prin asumarea unor clauze privind exonerarea de responsabilitate medicală.

„Mi-a strâmbat mameloanele, am sânii plaţi, lunguieţi, lăsaţi, am pielea lăsată, am niste cicatrice îngrozitoare. Îmi spune la telefon: dacă vrei să te repar, punem bani jumate, jumate, tu plăteşti implantul şi eu o să plătesc sala de operaţie. Da, dar te pun să semnezi că orice s-ar întâmpla cu tine eu nu răspund.”, mărturiseşte o altă pacientă, potrivit Observator.

