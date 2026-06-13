TEST IQ | Câte pătrate sunt în această imagine, în total?

CANCAN.RO ți-a pregătit un test de inteligență captivant. Tot ceea ce trebuie să faci este să analizezi cu atenție desenul și să descoperi câte pătrate sunt în imagine, în total.

În general, testele de inteligență sunt bune pentru evaluarea abilităților cognitive de bază, precum logica, rezolvarea problemelor, memoria și raționamentul spațial. Ele nu măsoară valoarea unei persoane sau inteligența emoțională, dar sunt instrumente științifice esențiale în psihologie, educație și medicină.

TEST IQ | Câte pătrate sunt în această imagine

Testul de astăzi de provoacă să-ți pui mintea la contribuție și să găsești câte pătrate sunt în imaginea de mai sus, în total. Poate părea simplu, însă peste 90% dintre oameni greșesc la prima încercare. Secretul este să nu numeri doar pătrățelele mici, ci și pe cele formate din combinarea lor. Unghiurile ascunse îi pun în dificultate chiar și pe cei mai atenți.Tu câte ai găsit? Fii sincer: care este prima cifră care ți-a venit în minte?

La ce sunt folosite testele de inteligență

Un test clasic de inteligență constă în efectuarea unor sarcini variate care măsoară inteligența, inclusiv cunoașterea spațială, memoria pe termen scurt, abilitățile matematice și gândirea analitică. Pentru adulți, cel mai frecvent motiv pentru dorința de a face un test de inteligență este pentru orientarea profesională sau pentru a determina adecvarea la un anumit loc de muncă.

În mod obișnuit, testele IQ nu testează toate cunoștințele pe care un om le acumulează de-a lungul anilor, dar, de fapt, testul IQ evaluează capacitatea cuiva de a învăța/memora. Există multe tipuri de teste de inteligență, peste 200 de variante identificate într-un studiu din 2017. Toate au cam același scop, dar cu diferite accente pe abilități cognitive și instrumente de măsurare diferite.

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