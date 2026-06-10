TEST IQ | Identifică singurul număr care nu este 4502! Dacă reușești în 7 secunde, ești un geniu

În mijlocul săptămânii, este momentul ideal pentru un exercițiu rapid de concentrare și logică. De această dată, CANCAN.RO propune un test de inteligență în care cititorii trebuie să identifice un număr ascuns într-o imagine, în doar 7 secunde.

În această imagine cu iluzie optică, doar 1% dintre persoanele cu o acuitate vizuală ridicată reușesc să găsească „4052” printre numerele „4502” în doar 7 secunde. Ai ochi de șoim? Află acum!

Iluzile optice sunt imagini care ne pun la încercare percepția și abilitățile vizuale, jucându-se cu modul în care creierul interpretează informațiile vizuale complexe.

Acestea nu sunt doar distractive, ci pot contribui și la stimularea creativității și la îmbunătățirea stării de bine mentale. Practicate în mod regulat, astfel de exerciții pot susține funcțiile cognitive și pot ajuta la menținerea agilității mentale, în special odată cu înaintarea în vârstă.

Ești pregătit să îți testezi vederea? Să începem!

În această imagine cu iluzie optică, doar 1% dintre persoanele cu o acuitate vizuală foarte bună reușesc să descopere „4052” printre numerele „4502” în doar 7 secunde. Ai ochi de șoim? Află acum!

Iluzie optică: Găsește numărul 4052 în 7 secunde!

Iluzia optică publicată de Piktochart este concepută pentru a testa acuitatea vizuală umană. În fața cititorilor este prezentată o imagine tip grilă, completată în mare parte cu repetarea numărului 4502.

Totuși, există o excepție. Un număr diferit, „4052”, este ascuns la vedere în imagine.

Potrivit cofondatoarei Piktochart, Ai Ching Goh, „Această campanie este un mod distractiv de a ne reaminti cât de ușor pot fi trecute cu vederea detaliile mici, mai ales în designurile încărcate de date.”

Doar persoanele cu abilități excelente de observație vor reuși să identifice anomalia din imagine, urmărind numărul diferit.

Te numeri printre acele persoane rare, cu inteligență ridicată și privire ageră? Află acum!

Timpul se scurge. Analizează cu atenție imaginea. Ai observat numărul diferit?

Detaliile minore sunt ușor de ratat, mai ales atunci când sunt aproape identice. Ai reușit să găsești numărul 4052? Grăbește-te!

Mai sunt doar câteva secunde! Privește încă o dată imaginea. Și…Timpul a expirat.

Felicitări dacă te numeri printre cei care au reușit — aveți un nivel ridicat de acuitate vizuală. Cei care nu au reușit să identifice numărul diferit pot verifica soluția mai jos.

Găsește 4052 în 7 secunde

Numărul diferit „4052” poate fi observat în partea de jos a celei de-a patra coloane din stânga.

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