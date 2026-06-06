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Test de inteligență | 3 diferențe în 17 secunde: Le puteți identifica pe toate?

De: David Ioan 06/06/2026 | 17:28
Test de inteligență | 3 diferențe în 17 secunde: Le puteți identifica pe toate?
Test de inteligență | 3 diferențe în 17 secunde: Le puteți identifica pe toate?
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Dragi cititori, CANCAN.RO v-a pregătit astăzi cu un exercițiu de atenție ce trebuie rezolvat în doar 17 secunde!

În imaginea de mai sus, doi copii se joacă pe iarbă și împletesc coronițe din flori. Deși ilustrațiile par identice la prima vedere, există trei diferențe ascunse cu grijă.

Test de inteligență | 3 diferențe în 17 secunde

Pentru a le descoperi, priviți atent fiecare detaliu — florile din coronițe, poziția mâinilor și hainele celor mici. Acest tip de puzzle vizual este perfect pentru a vă testa concentrarea și memoria vizuală.

 

Le puteți identifica pe toate?

Dacă ați reușit să identificați toate cele trei diferențe în cele 17 secunde, aveți o atenție de invidiat! Iar dacă încă le căutați, verificați coronițele și pantalonii copilului blond — acolo se ascund răspunsurile.

Ce reprezintă nivelul IQ-ului?

IQ-ul reprezintă măsura inteligenței umane și se poate stabili pentru fiecare persoană prin rezolvarea unor teste, prin rezolvarea de puzzle-uri, completarea unor serii de imagini și numere sau identificarea unui patern, într-un ansamblu de numere sau imagini. În funcție de răspunsurile oferite, oamenii sunt împărțiți în mai multe categorii

  • IQ peste 140 – geniile și adevărații conducători îl au;
  • IQ între 131 și 140 – cercetătorii, specialiștii și manageri au un nivel atât de ridicat al IQ-ului;
  • IQ între 121 și 130 – peste 6% din populația planetei obține astfel de rezultate cu mult peste media normală;
  • IQ între 111 și 120 – reprezintă un nivel puțin trecut de media normală;
  • IQ între 101 și 110 – media normală a nivelului de inteligență.

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