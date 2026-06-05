Iluzie optică | Găsiți umbrela ascunsă în această imagine! Geniile reușesc în 29 de secunde

Dragă cititorule, CANCAN.RO ţi-a pregătit astăzi o nouă iluzie optică, perfectă pentru a-ţi pune la încercare atenția la detalii.

Imaginea aparent banală, în care un bunic își însoțește nepoții într-o drumeție prin pădure, ascunde un obiect pe care doar cei cu ochi foarte antrenați îl pot depista rapid: o umbrelă perfect camuflată în decor.

Găsiți umbrela ascunsă în această imagine!

Testele vizuale de acest tip sunt apreciate pentru că stimulează concentrarea, gândirea logică și viteza de analiză. De această dată, provocarea vine și cu o limită de timp strictă: doar 29 de secunde pentru a identifica umbrela ascunsă.

Geniile reușesc în 29 de secunde

Dacă ai reușit să o găsești înainte ca timpul să expire, înseamnă că ai o capacitate de observație peste medie. Pentru cei care nu au reușit să descopere unde se află umbrela, iată soluţia.

Ce reprezintă nivelul IQ-ului?

IQ-ul reprezintă măsura inteligenței umane și se poate stabili pentru fiecare persoană prin rezolvarea unor teste, prin rezolvarea de puzzle-uri, completarea unor serii de imagini și numere sau identificarea unui patern, într-un ansamblu de numere sau imagini. În funcție de răspunsurile oferite, oamenii sunt împărțiți în mai multe categorii

IQ peste 140 – geniile și adevărații conducători îl au;

IQ între 131 și 140 – cercetătorii, specialiștii și manageri au un nivel atât de ridicat al IQ-ului;

IQ între 121 și 130 – peste 6% din populația planetei obține astfel de rezultate cu mult peste media normală;

IQ între 111 și 120 – reprezintă un nivel puțin trecut de media normală;

IQ între 101 și 110 – media normală a nivelului de inteligență.

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TEST IQ | Identificați numărul 028 din această iluzie optică inversată