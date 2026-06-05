Iluzie optică | Găsiți umbrela ascunsă în această imagine! Geniile reușesc în 29 de secunde

Dragă cititorule, CANCAN.RO ţi-a pregătit astăzi o nouă iluzie optică, perfectă pentru a-ţi pune la încercare atenția la detalii.
Imaginea aparent banală, în care un bunic își însoțește nepoții într-o drumeție prin pădure, ascunde un obiect pe care doar cei cu ochi foarte antrenați îl pot depista rapid: o umbrelă perfect camuflată în decor.
Testele vizuale de acest tip sunt apreciate pentru că stimulează concentrarea, gândirea logică și viteza de analiză. De această dată, provocarea vine și cu o limită de timp strictă: doar 29 de secunde pentru a identifica umbrela ascunsă.
Dacă ai reușit să o găsești înainte ca timpul să expire, înseamnă că ai o capacitate de observație peste medie. Pentru cei care nu au reușit să descopere unde se află umbrela, iată soluţia.
IQ-ul reprezintă măsura inteligenței umane și se poate stabili pentru fiecare persoană prin rezolvarea unor teste, prin rezolvarea de puzzle-uri, completarea unor serii de imagini și numere sau identificarea unui patern, într-un ansamblu de numere sau imagini. În funcție de răspunsurile oferite, oamenii sunt împărțiți în mai multe categorii
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