TEST IQ | Identificați numărul 028 din această iluzie optică inversată

Dragă cititorule, astăzi CANCAN.RO îți propune o nouă provocare vizuală — o iluzie optică inversată menită să-ți testeze atenția și spiritul de observație.
Imaginea de față este plină de numere 023, însă printre ele se ascunde un singur 028, camuflat discret. Doar cei cu o privire ageră îl pot repera rapid!
Iluziile optice, asemenea acesteia, sunt exerciții excelente pentru creier: stimulează concentrarea, gândirea creativă și capacitatea de rezolvare a problemelor. Practicate constant, pot contribui la menținerea unei minți active și la reducerea riscului de declin cognitiv.
Cei care au reuşit sunt felicitaţi şi aplaudaţi, iar pentru cei care încă încearcă, iată soluţia.
IQ-ul reprezintă măsura inteligenței umane și se poate stabili pentru fiecare persoană prin rezolvarea unor teste, prin rezolvarea de puzzle-uri, completarea unor serii de imagini și numere sau identificarea unui patern, într-un ansamblu de numere sau imagini. În funcție de răspunsurile oferite, oamenii sunt împărțiți în mai multe categorii
CITEŞTE ŞI: Test de inteligență | Mutați un singur chibrit pentru a corecta 9 + 0 = 0