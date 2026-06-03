TEST IQ | Identificați numărul 028 din această iluzie optică inversată

Dragă cititorule, astăzi CANCAN.RO îți propune o nouă provocare vizuală — o iluzie optică inversată menită să-ți testeze atenția și spiritul de observație.

Imaginea de față este plină de numere 023, însă printre ele se ascunde un singur 028, camuflat discret. Doar cei cu o privire ageră îl pot repera rapid!

TEST IQ

Iluziile optice, asemenea acesteia, sunt exerciții excelente pentru creier: stimulează concentrarea, gândirea creativă și capacitatea de rezolvare a problemelor. Practicate constant, pot contribui la menținerea unei minți active și la reducerea riscului de declin cognitiv.

Identificați numărul 028 din această iluzie optică inversată

Cei care au reuşit sunt felicitaţi şi aplaudaţi, iar pentru cei care încă încearcă, iată soluţia.

Ce reprezintă nivelul IQ-ului?

IQ-ul reprezintă măsura inteligenței umane și se poate stabili pentru fiecare persoană prin rezolvarea unor teste, prin rezolvarea de puzzle-uri, completarea unor serii de imagini și numere sau identificarea unui patern, într-un ansamblu de numere sau imagini. În funcție de răspunsurile oferite, oamenii sunt împărțiți în mai multe categorii

IQ peste 140 – geniile și adevărații conducători îl au;

IQ între 131 și 140 – cercetătorii, specialiștii și manageri au un nivel atât de ridicat al IQ-ului;

IQ între 121 și 130 – peste 6% din populația planetei obține astfel de rezultate cu mult peste media normală;

IQ între 111 și 120 – reprezintă un nivel puțin trecut de media normală;

IQ între 101 și 110 – media normală a nivelului de inteligență.

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TEST IQ | Identificați „X”-ul din această imagine!