O fostă finalistă Miss Universe a murit la doar 35 de ani. Familia și apropiații sunt devastați!

Doliu în industria frumuseții, după ce LaToya Malcolm, fostă finalistă la Miss Universe Jamaica, a murit la doar 35 de ani. Anunțul a fost făcut de organizatorii competiției, care au confirmat dispariția tinerei, însă nu au oferit detalii despre cauza decesului.

LaToya Malcolm, actriță și instructoare de dans, cunoscută pentru participarea la Miss Universe Jamaica 2024, a fost declarată decedată sâmbătă. Informațiile apărute în presa internațională, arată că moartea ei a venit pe neașteptate, lăsând în urmă numeroase semne de întrebare și multă durere în rândul celor care au cunoscut-o.

O fostă finalistă Miss Universe a murit la doar 35 de ani

Organizația Miss Universe Jamaica a transmis un mesaj public în care și-a exprimat regretul profund pentru pierderea fostei concurente.

„Suntem profund îndurerați de trecerea în neființă a fostei noastre concurente LaToya Malcolm, care a reprezentat cu mândrie faza națională Miss Universe Jamaica 2024”, au scris reprezentanții pe Instagram.

Tragedia vine la scurt timp după o altă veste cutremurătoare din lumea concursurilor de frumusețe. Skarlent Rodriguez, participantă la Miss Grand International, a murit în urma cutremurelor devastatoare din Venezuela, alături de partenerul ei. Comunitatea internațională a reacționat cu șoc și durere, descriind-o pe tânără ca fiind o persoană caldă, energică și extrem de apreciată.

Familia și apropiații sunt devastați!

Organizația Miss Grand International a transmis un mesaj de condoleanțe în mediul online:

„Cu profundă tristețe deplângem dispariția tragică a lui Skarlent Rodriguez în urma cutremurului devastator. Transmitem cele mai sincere condoleanțe familiei și celor dragi și suntem alături de toți cei afectați de această tragedie. Gândurile noastre se îndreaptă către poporul venezuelean în aceste momente grele, cu speranța că vor găsi puterea de a merge mai departe.”

Cele două pierderi succesive au zguduit puternic lumea modelingului, lăsând în urmă un val de emoție și mesaje de susținere pentru familiile îndoliate.

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