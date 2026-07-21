Acasă » Știri » S-a emis Ro-Alert în Tulcea, după un nou atac cu drone. Patru avioane de luptă au survolat zona

S-a emis Ro-Alert în Tulcea, după un nou atac cu drone. Patru avioane de luptă au survolat zona

De: Irina Vlad 21/07/2026 | 09:27
S-a emis Ro-Alert în Tulcea, după un nou atac cu drone. Patru avioane de luptă au survolat zona
sursă foto: Facebook @Ministerul Apărării Naționale, România - www.mapn.ro
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

A fost emis mesaj Ro-Alert pentru locuitorii din nordul județului Tulcea, după ce mai multe drone rusești au fost detectate în apropiere de granița cu România. 

Luni, 20 iulie, în jurulorei 18:50, în urma unui atac rusesc cu drone asupra unor obiective civile și de infrastructură din Ucraina, sistemul de supraveghere radar al Ministerului Apărării Naționale (MApN) a detectat mai multe drone la aproximativ 20 de kilometri nord de localitatea Vâlcove, în apropierea frontierei fluviale cu România.

Mesaj Ro-Alert pentru locuitorii din Vâlcea

Pentru monitorizarea situației aeriene, patru avioane de vânătoare au fost ridicate de la sol – două aeronave Eurofighter Typhoon ale Forțelor Aeriene Italiene, dislocate în Baza 57 Aeriană „Mihail Kogălniceanu, și două aeronave F-16 ale Forțelor Aeriene Române, din Baza 86 Aeriană Borcea, iar locuitorii din zona județului Tulcea au fost avertizați prin mesaj Ro-Alert.

În urma verificărilor, MApN a transmis că nu s-au înregistrat pătrunderi ilegale în spațiul aerian românesc și nici prăbușiri de aparate de zbor. Alerta aeriană a fost încheiată la ora 22:25.

„Luni, 20 iulie, în jurul orei 18.50, sistemul de supraveghere radar al Ministerului Apărării Naționale a detectat un grup de ținte aeriene la aproximativ 23 de kilometri nord-vest de localitatea Vâlcove, în contextul unui atac cu drone asupra unor obiective civile și de infrastructură din Ucraina, aflate în proximitatea frontierei fluviale cu România.

Centrul Național Militar de Comandă (nucleu) a notificat Inspectoratul General pentru Situații de Urgență cu privire la instituirea măsurilor de alertare a populației din nordul județului Tulcea. Un mesaj RO-Alert a fost transmis la ora 19.06.

Nu au fost raportate pătrunderi neautorizate în spațiul aerian național și nici cazuri de impact cu solul ale unor vehicule aeriene. Starea de alertă aeriană a încetat la ora 22.25”, potrivit unui comunicat MApN.

Momente de tensiune la granița României! Populația din Tulcea, avertizată prin RO-Alert

Flăcări pe 5.000 de metri pătrați, lângă București. Locuitorii, avertizați prin RO-Alert

Participă la conversație!

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Iți recomandăm
Accident cumplit pe DN7! Un bolovan uriaș a căzut peste o mașină, iar un bărbat a murit
Știri
Accident cumplit pe DN7! Un bolovan uriaș a căzut peste o mașină, iar un bărbat a murit
Dragoș Bucur, amenințat de vecinii săi. De la ce a pornit conflictul
Știri
Dragoș Bucur, amenințat de vecinii săi. De la ce a pornit conflictul
Messi rupe tăcerea după înfrângerea de la Cupa Mondială: „Durerea este imensă"
Mediafax
Messi rupe tăcerea după înfrângerea de la Cupa Mondială: „Durerea este imensă"
Precauția interlopului Buricea, călcată în picioare de DIICOT. Pleca de acasă în fiecare dimineață la 6:00, ca să nu intre „mascații” peste el
Gandul.ro
Precauția interlopului Buricea, călcată în picioare de DIICOT. Pleca de acasă în fiecare...
FOTO. Prezentatoarea TV, imagini incendiare pe bancheta unui taxi
Prosport.ro
FOTO. Prezentatoarea TV, imagini incendiare pe bancheta unui taxi
Pot administratorii de ștranduri să le interzică accesul clienților cu apă și alimente din exterior? Explicațiile șefului InfoCons
Adevarul
Pot administratorii de ștranduri să le interzică accesul clienților cu apă și alimente...
Cum rezistă Iranul în fața SUA: Muntele Târnăcopului și orașele subterane cu rachete îngropate prea adânc pentru bombele lui Trump
Digi24
Cum rezistă Iranul în fața SUA: Muntele Târnăcopului și orașele subterane cu rachete...
EXCLUSIV. Robert Vîja, cofondator Geoflux, despre AI: „Nu va mai conta primul rezultat din Google”
Mediafax
EXCLUSIV. Robert Vîja, cofondator Geoflux, despre AI: „Nu va mai conta primul rezultat...
Parteneri
Cine este Ester Expósito? Actrița despre care se spune că ar avea o relație cu Kylian Mbappé
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cine este Ester Expósito? Actrița despre care se spune că ar avea o relație cu...
FOTO. Cea mai frumoasă antrenoare din România, dată pe spate după ce l-a văzut pe Leo Messi: „Doamne…”
Prosport.ro
FOTO. Cea mai frumoasă antrenoare din România, dată pe spate după ce l-a văzut pe...
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan...
Vedetele au revenit la muncă, pe Litoral! „Nu prea au patronii bani, dar tot merită”
Click.ro
Vedetele au revenit la muncă, pe Litoral! „Nu prea au patronii bani, dar tot merită”
Aproape de războiul total. Decizia critică pe care Putin o amână prin atacuri masive cu rachete
Digi 24
Aproape de războiul total. Decizia critică pe care Putin o amână prin atacuri masive cu...
Proteste de amploare la Kiev. Ucrainenii îi dau termen lui Zelenski până vineri
Digi24
Proteste de amploare la Kiev. Ucrainenii îi dau termen lui Zelenski până vineri
Pasagerii unui avion au început să țipe de fericire după ce pilotul i-a sfătuit să își schimbe tricourile
Promotor.ro
Pasagerii unui avion au început să țipe de fericire după ce pilotul i-a sfătuit să...
BANCUL ZILEI. Alinuţa: – I-am spus prietenului meu Hai, profită!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Alinuţa: – I-am spus prietenului meu Hai, profită!
Ce avea acest jucător al Spaniei în mână la finala Cupei Mondiale?
go4it.ro
Ce avea acest jucător al Spaniei în mână la finala Cupei Mondiale?
Câți copaci există pe Pământ?
Descopera.ro
Câți copaci există pe Pământ?
Experții avertizează: GTA VI poate daună vieții de cuplu
Go4Games
Experții avertizează: GTA VI poate daună vieții de cuplu
Precauția interlopului Buricea, călcată în picioare de DIICOT. Pleca de acasă în fiecare dimineață la 6:00, ca să nu intre „mascații” peste el
Gandul.ro
Precauția interlopului Buricea, călcată în picioare de DIICOT. Pleca de acasă în fiecare dimineață la...
Tags:
ULTIMA ORĂ
Accident cumplit pe DN7! Un bolovan uriaș a căzut peste o mașină, iar un bărbat a murit
Accident cumplit pe DN7! Un bolovan uriaș a căzut peste o mașină, iar un bărbat a murit
Dragoș Bucur, amenințat de vecinii săi. De la ce a pornit conflictul
Dragoș Bucur, amenințat de vecinii săi. De la ce a pornit conflictul
Roxana Dobre, ținută specială de nașă. Cum s-a îmbrăcat soția lui Florin Salam
Roxana Dobre, ținută specială de nașă. Cum s-a îmbrăcat soția lui Florin Salam
Explozie pe Marea Neagră! Navă încărcată cu gaz, în flăcări lângă Sulina
Explozie pe Marea Neagră! Navă încărcată cu gaz, în flăcări lângă Sulina
Zendaya, criticată după ce a purtat cercei vechi de aproape 3.000 de ani. De ce au stârnit controverse ...
Zendaya, criticată după ce a purtat cercei vechi de aproape 3.000 de ani. De ce au stârnit controverse accesoriile actriței
MAE, avertisment de călătorie pentru români. Zborurile din Italia vor fi afectate
MAE, avertisment de călătorie pentru români. Zborurile din Italia vor fi afectate
Vezi toate știrile