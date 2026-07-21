S-a emis Ro-Alert în Tulcea, după un nou atac cu drone. Patru avioane de luptă au survolat zona

A fost emis mesaj Ro-Alert pentru locuitorii din nordul județului Tulcea, după ce mai multe drone rusești au fost detectate în apropiere de granița cu România.

Luni, 20 iulie, în jurulorei 18:50, în urma unui atac rusesc cu drone asupra unor obiective civile și de infrastructură din Ucraina, sistemul de supraveghere radar al Ministerului Apărării Naționale (MApN) a detectat mai multe drone la aproximativ 20 de kilometri nord de localitatea Vâlcove, în apropierea frontierei fluviale cu România.

Mesaj Ro-Alert pentru locuitorii din Vâlcea

Pentru monitorizarea situației aeriene, patru avioane de vânătoare au fost ridicate de la sol – două aeronave Eurofighter Typhoon ale Forțelor Aeriene Italiene, dislocate în Baza 57 Aeriană „Mihail Kogălniceanu, și două aeronave F-16 ale Forțelor Aeriene Române, din Baza 86 Aeriană Borcea, iar locuitorii din zona județului Tulcea au fost avertizați prin mesaj Ro-Alert.

În urma verificărilor, MApN a transmis că nu s-au înregistrat pătrunderi ilegale în spațiul aerian românesc și nici prăbușiri de aparate de zbor. Alerta aeriană a fost încheiată la ora 22:25.

„Luni, 20 iulie, în jurul orei 18.50, sistemul de supraveghere radar al Ministerului Apărării Naționale a detectat un grup de ținte aeriene la aproximativ 23 de kilometri nord-vest de localitatea Vâlcove, în contextul unui atac cu drone asupra unor obiective civile și de infrastructură din Ucraina, aflate în proximitatea frontierei fluviale cu România. Centrul Național Militar de Comandă (nucleu) a notificat Inspectoratul General pentru Situații de Urgență cu privire la instituirea măsurilor de alertare a populației din nordul județului Tulcea. Un mesaj RO-Alert a fost transmis la ora 19.06. Nu au fost raportate pătrunderi neautorizate în spațiul aerian național și nici cazuri de impact cu solul ale unor vehicule aeriene. Starea de alertă aeriană a încetat la ora 22.25”, potrivit unui comunicat MApN.

Momente de tensiune la granița României! Populația din Tulcea, avertizată prin RO-Alert

Flăcări pe 5.000 de metri pătrați, lângă București. Locuitorii, avertizați prin RO-Alert