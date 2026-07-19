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Momente de tensiune la granița României! Populația din Tulcea, avertizată prin RO-Alert

De: Anca Chihaie 19/07/2026 | 19:12
Momente de tensiune la granița României! Populația din Tulcea, avertizată prin RO-Alert
Mesaj RO-Alert în Tulcea /Foto: Arhivă
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Autoritățile române au activat, duminică, mecanismele de monitorizare și avertizare a populației din nordul județului Tulcea, după ce sistemele de supraveghere au identificat o țintă aeriană în apropierea frontierei cu Ucraina. Incidentul s-a desfășurat în contextul monitorizării permanente a situației de securitate din zona Mării Negre, unde atacurile desfășurate pe teritoriul ucrainean continuă să genereze măsuri preventive și pe teritoriul României.

Potrivit informațiilor comunicate de autorități, ținta aeriană a fost detectată în jurul orei 13:19, la aproximativ 15 kilometri est de localitatea Vâlcove, aflată în sudul regiunii Odesa, în apropierea graniței cu România. În urma identificării acesteia, structurile responsabile cu gestionarea situațiilor de urgență au fost informate pentru aplicarea procedurilor prevăzute în astfel de situații.

Populația din Tulcea, avertizată prin RO-Alert

Ca măsură de precauție, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență a transmis un mesaj RO-Alert destinat locuitorilor din nordul județului Tulcea. Avertizarea a fost emisă în jurul orei 13:57 și a avut rolul de a informa populația cu privire la existența unei posibile situații de risc în apropierea frontierei. Astfel de notificări sunt utilizate ori de câte ori există posibilitatea ca evoluția unor evenimente din spațiul ucrainean să impună măsuri suplimentare pentru protejarea cetățenilor din zonele aflate în vecinătatea graniței.

Pe întreaga durată a incidentului, structurile specializate au urmărit în timp real evoluția situației, utilizând sistemele de supraveghere și monitorizare a spațiului aerian. Autoritățile au analizat permanent datele furnizate de radare și de celelalte mijloace tehnice disponibile pentru a evalua eventualele riscuri la adresa teritoriului național.

”Nu au fost raportate pătrunderi neautorizate în spațiul aerian național sau cazuri de impact cu solul al vreunui vehicul aerian. Alerta aeriană a încetat la ora 14.34” – precizează oficialii Ministerului.

Verificările efectuate ulterior au arătat că nu au existat încălcări ale spațiului aerian al României. De asemenea, nu au fost semnalate incidente privind căderea unor aparate de zbor sau a unor fragmente pe teritoriul național. În urma evaluărilor realizate de structurile competente, măsurile de alertă au fost ridicate, iar alerta aeriană s-a încheiat la ora 14:34.

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