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Cristina Șișcanu, experiență neplăcută la mare în Italia. Ce a pățit vedeta

De: Denisa Crăciun 20/07/2026 | 10:11
Cristina Șișcanu, experiență neplăcută în vacanță/Foto: Facebook
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Cristina Șișcanu se află în vacanță alături de partenerul ei de viață în Italia. Cei doi au ales o destinație impresionantă la plajă, însă a trecut printr-o experiență neplăcută. Prezentatoarea TV a explicat totul prin intermediul unui videoclip publicat în mediul online.

Cristina Șișcanu este una dintre cele mai cunoscute prezentatoare TV. Aceasta a fost și mai apreciată de public după participarea la emisiuni precum Survivor România și Bravo, ai stil! Ea și soțul ei Mădălin Ionescu, au decis că au nevoie de o pauză, așadar au plecat în vacanță. De curând, vedeta a explicat pe rețelele de socializare că în timp ce se afla la plajă, cineva i-a furat papucii.

Cristina Șișcanu, experiență neplăcută la mare în Italia

Vedeta a povestit în mediul online, în stilul său caracteristic, plin de umor, că atunci când s-a întors din apă a observat că papucii ei de plajă lipsesc. Ea i-a căutat, însă nu i-a găsit. Mai mult decât atât, Cristina Șișcanu a spus că i-a achiziționat anul trecut și că i-au plăcut foarte mult.

Haideți să vă spun ce am pățit. Ies din mare, am rămas fără papucii de plajă și nu-i găsesc nicăieri. Cineva i-a luat din greșeală, păi da, pentru că știți de ce? Sunt din ăia Havaianas bej de care are toată lumea. Și mă uit așa pe plajă și sunt foarte multe, a transmis Cristina Șișcanu pe TikTok.

Partenerul ei a spus mai în glumă, mai în serios că o va lua în brațe, pentru a nu mai simți nisipul fierbinte. Totuși, prezentatoarea TV a subliniat că prima dată trebuie să slăbească câteva kilograme.

Deci mai trebuie să dau jos 5, 6 kilograme și după aia mai vedem, a spus ea.

Cum au reacționat fanii

Cristina Șișcanu are o comunitate impresionantă. Fanii acesteia au reacționat imediat și au explicat că au trecut printr-o experiență similară.

„Și eu am rămas fără papuci la Bulgari”/ „Și mie mi-au furat acum 2 ani în Italia, Genova, deci nu mi-a venit să cred, oricum erau de la Shein”, sunt doar două dintre comentariile lăsate de internauți.

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