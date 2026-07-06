Cristina Șișcanu, reacție dură după ce Cătălin Botezatu i-a desființat pe influencerii din România: ”Tocmai te-am văzut în Turcia promovând o clinică”

Cristina Șișcanu a reacționat după comentariile dure ale lui Cătălin Botezatu la adresa influencerilor, designerul afirmând public că aceștia sunt „atârnători, penibili și papagali”. Declarațiile au fost făcute la un eveniment, unde Botezatu a criticat în special „fetele botoxate, cu sânii atâta”, susținând că nu recunoaște decât „3-4 influenceri”.

În urma acestor afirmații, Cristina Șișcanu a intervenit și a subliniat că, în opinia ei, chiar Botezatu se încadrează în categoria influencerilor, având în vedere că promovează diverse servicii pe rețelele sociale.

Cristina Șișcanu îl taxează pe Cătălin Botezatu

Ea a menționat că l-a văzut recent în Turcia, prezentând o clinică de stomatologie, ceea ce, spune vedeta, reprezintă exact activitatea pe care o critică.

„Dragul meu Cătălin, trebuie să îți amintesc un singur lucru. Tu ești printre primii și printre cei mai buni influenceri ai României. Cu acte în regulă, pot să spun (…) Tocmai te-am văzut în Turcia promovând o clinică de stomatologie pe conturile tale de socializare. Întreb și eu cum se numește. Nu influencereală? (…) Într-un punct, sunt de acord cu tine că sunt influenceri care fac treabă slabă, există oameni care promovează orice, oricum și fără nicio responsabilitate, dar asta nu înseamnă că trebuie să îi punem pe toți în aceeași oală (…) Nu poți judeca o întreagă industrie pentru cei mai nepotriviți reprezentanți ai ei (…) Să nu generalizăm (…) Să o lăsăm mai moale cu etichetele”, a transmis Cristina Șișcanu.

Cristina Şişcanu, apărătoarea influencerilor

Vedeta a precizat că nu s-a simțit vizată de afirmațiile designerului și că nu are motive să se considere atacată. Spune că este împăcată cu activitatea ei și cu rezultatele pe care le are în mediul online, motiv pentru care nu o afectează opiniile altora.

„Am văzut că unii oameni erau așa de bucuroși că a zis Cătălin Botezatu de influenceri că sunt papagali, penibili, atârnători, mulți dintre voi ați spus în comentarii că el s-a referit la o anumită categorie, că: > Nu mă simt atacată deloc (…) Sunt atât de stăpână pe mine și împăcată cu mine, ce am realizat, ce realizez, încât nu mă definește părerea cuiva. Aici nu a fost vorba despre mine. Aici am vrut să fac niște precizări pentru că Botezatu a zis că recunoaște 3-4 fete și nu este adevărat, pentru că sunt zeci de influenceri pe direcțiile lor, pe nișele lor”, a mai spus Cristina Șișcanu.

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