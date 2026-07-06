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Cât costă ceasul pe care Dorian Popa l-a purtat în ziua în care a mers să facă muncă în folosul comunității

De: Elisa Tîrgovățu 06/07/2026 | 18:56
Dorian Popa, cu ceas de lux la munca în folosul comunității. Cât costă accesoriul / Sursa foto: Social media
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Dorian Popa a început activitatea de muncă în folosul comunității, prima zi fiind dedicată strângerii deșeurilor din București. Artistul s-a prezentat pregătit pentru muncă, însă a atras atenția și prin accesoriul purtat la mână, un ceas de lux evaluat la zeci de mii de lei.

Vloggerul a împărtășit pe rețelele de socializare imagini din cadrul activității de igienizare din mai multe zone ale Capitalei. În postările sale, acesta a atras atenția și prin felul în care s-a prezentat, păstrându-și stilul caracteristic chiar și în acest context.

Dorian Popa, cu ceas de zeci de mii de lei la strâns gunoaie

Până de curând, celebrul influencer își concentra atenția pe proiectele personale și viața de familie, însă de astăzi programul său include și o nouă activitate: igienizarea străzilor din Capitală.

Vloggerul a optat pentru o ținută lejeră, potrivită pentru activitatea desfășurată, însă atenția a fost atrasă de accesoriile sale. Dorian Popa, cunoscut pentru preferința sa pentru articole de lux, a purtat un ceas al unui brand celebru, evaluat la aproximativ 40.000–50.000 de lei.

Artistul deține o colecție impresionantă de bunuri de valoare, în care a investit sume considerabile. Chiar și în perioada în care are de suportat consecințele unor greșeli, Dorian Popa nu renunță la obiectele sale preferate.

Sursa foto: Social media

Influencerul, mulțumit de munca pe care a depus-o

Dorian Popa a arătat că își asumă situația în care se află. El a împărtășit cu urmăritorii săi activitățile desfășurate în urma problemelor cu legea. Vloggerul consideră că este normal să suporte consecințele faptelor sale și să respecte pedeapsa primită. Mai mult decât atât, artistul s-a declarat mulțumit de toată munca pe care a întreprins-o.

„Am strâns o jumătate de sac, dar e o luptă crâncenă. Aici ai o rămășiță de canal transformată în coș de gunoi. Ca să nu mai zic încă o dată că lupta aproape imposibil de dus este cu țigările, dar nu am ce să fac. Indiferent de cât de dobitoc ziceți că sunt, eu chiar îmi iau treaba în serios. Indiferent că mă vede cineva sau nu, mă vede cine trebuie de sus”, a declarat Dorian Popa.

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