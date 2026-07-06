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Orașul din România în care șoferii sunt amendați cu 5.000 de lei dacă își lasă mașinile murdare pe domeniul public

De: David Ioan 06/07/2026 | 19:55
Orașul din România în care șoferii sunt amendați cu 5.000 de lei dacă își lasă mașinile murdare pe domeniul public
Foto: Pixabay
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În Alba Iulia, autoritățile au decis să intervină ferm asupra aspectului autovehiculelor lăsate pe domeniul public, considerând că acestea influențează imaginea orașului și modul în care este gestionat spațiul comun.

Menținerea unei mașini curate nu mai ține doar de preferințele proprietarului, ci devine o obligație atunci când vehiculul ocupă un loc în parcările publice sau pe terenurile aflate în administrarea statului.

Mașinile neîngrijite devin contravenție

Noul regulament de gospodărire al municipiului introduce sancțiuni pentru proprietarii care își lasă mașinile într-o stare vizibil neîngrijită. Documentul menționează explicit contravenția privind neîntreținerea autovehiculelor parcate în spațiile publice, măsură ce urmărește eliminarea aspectului de abandon și a vehiculelor lăsate perioade îndelungate fără a fi curățate.

Amenzile sunt diferențiate în funcție de categoria proprietarului. Persoanele fizice care lasă mașini murdare sau deteriorate pe domeniul public pot fi sancționate cu sume cuprinse între 500 și 1.000 de lei. Pentru persoanele juridice, sancțiunile cresc semnificativ, ajungând între 1.000 și 5.000 de lei, în cazul vehiculelor neîntreținute amplasate în spațiile comune.

Constatarea și aplicarea sancțiunilor revin Poliției Locale Alba Iulia, iar fondurile obținute din amenzi vor fi direcționate integral către bugetul local. Autoritățile mizează pe faptul că aceste măsuri vor contribui la un aspect urban mai îngrijit și la responsabilizarea proprietarilor de autovehicule.

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